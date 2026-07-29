PARTIZAN – TIM ZA UNA ŠTRASEN: Čaka prvi put u ulozi startera, Samson ide u vezni red
Vreme čitanja: 2min | sre. 29.07.26. | 19:41
Odmaraju Zubairu i Roganović, biće minuta i za neke od talenata
Verovatno jedina utakmica u ovom delu, a možda i tokom čitave sezone, u kojoj neće biti tenzije. Ili makar ne bi smelo da je bude. Partizan je rešio pitanje plasmana u naredno kvalifikaciono kolo ubedljivom pobedom u Beogradu (4:0), pa u Luksemburgu može da odigra malo komotnije nego što je bio slučaj u dosadašnjim takmičarskim mečevima.
To ne znači da će ležerno pristupiti obavezama, ipak je potrebno raditi na jačanju klupskog koeficijenta još jednim slavljem nad UNA Štrasenom (četvrtak, 20.15, TV Arena Premium 1), a i za imidž ekipe bilo bi zgodno da počne da diže formu posle sporog početka sezone. Naročito što rival nema ni snagu da zapreti, a nema ni preterano iskustvo na međunarodnoj sceni, zbog čega je ovo prilika da se isprobaju neke varijante i da se pojedinci sačuvaju napora i rizika od povreda pred prvenstveni duel sa IMT-om u nedelju uveče.
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Promena će izvesno biti u svim linijama tima u odnosu na meč u Šapcu. Na primer, plan Saše Ilića je da odmori Milana Roganovića, zbog čega postoje nagoveštaji da će se na poziciji desnog beka pojaviti Vukašin Đurđević, koji je protiv Mačve igrao na levoj strani odbrane. Tamo ovoga puta neće biti Samsona Envulua, već verovatno mladog Stefana Petrovića, u nameri stručnog štaba da mladog Nigerijca vidi na njemu prirodnoj poziciji centralnog veziste. Uostalom, Samson je proletos, tokom pozajmice za omladince Novog Pazara, igrao baš na tom mestu i Ilić želi da ga proveri tamo gde se Afrikanac, prema sopstvenom priznanju, najbolje snalazi. Samson je dosad bio opcija na bekovskim pozicijama, a sada ide u vezu.
Što se tiče ofanzivnog dela tima, očekuje se da stručni štab odmori Ibrahima Zubairua, raspoloženog u poslednja dva meča (dvostruki strelac i asistent za jedan gol protiv UNA Štrasena, autor pogotka za inicijalnu prednost protiv Mačve). Umesto njega bi na poziciji levog krila trebalo da se pojavi Čaka Traore, kome će to biti prva utakmica u ulozi startera otkako je stigao iz mladog tima Milana. Očekuje se da predahne i Ognjen Ugrešić, pa bi u manevru mogao da se pojavi Milan Aleksić, a sa njim i Bogdan Kostić.
U napadu je jasno da će u odsustvu rovitog Žea priliku dobiti Erik Kojzek, a isto tako valja znati da Saša Ilić planira da momcima stasalim u školi, koji dosad nisu imali previše minuta, omogući šansu, pod uslovom da rezultat bude zadovoljavajući u nekom trenutku. Prilici se zato nadaju Matija Ninić, Dušan Makević, Vojin Marinković, Marko Lekić, a možda i Zoran Alilović.
Projektovani tim Partizana u formaciji 4-1-4-1 mogao bi da izgleda ovako: Krunić – Đurđević, Milić, Mitrović, Petrović – Samson – Sek, Aleksić, Kostić, Traore – Kojzek.