PARTIZAN – TIM ZA UNA ŠTRASEN: Čaka prvi put u ulozi startera, Samson ide u vezni red

Verovatno jedina utakmica u ovom delu, a možda i tokom čitave sezone, u kojoj neće biti tenzije. Ili makar ne bi smelo da je bude. Partizan je rešio pitanje plasmana u naredno kvalifikaciono kolo ubedljivom pobedom u Beogradu (4:0), pa u Luksemburgu može da odigra malo komotnije nego što je bio slučaj u dosadašnjim takmičarskim mečevima.

To ne znači da će ležerno pristupiti obavezama, ipak je potrebno raditi na jačanju klupskog koeficijenta još jednim slavljem nad UNA Štrasenom (četvrtak, 20.15, TV Arena Premium 1), a i za imidž ekipe bilo bi zgodno da počne da diže formu posle sporog početka sezone. Naročito što rival nema ni snagu da zapreti, a nema ni preterano iskustvo na međunarodnoj sceni, zbog čega je ovo prilika da se isprobaju neke varijante i da se pojedinci sačuvaju napora i rizika od povreda pred prvenstveni duel sa IMT-om u nedelju uveče.