Da li je Bolonja potrošila novac za Ugrešića? Stiže Argentinac za 12.000.000 evra
Vreme čitanja: 2min | ned. 26.07.26. | 10:55
Klub sa Renato Dalare dogovorio transfer Mikela Amondarain
Bolonja je u aktuelni prelazni rok ušla s namerom da dovede talentovanog veznog igrača, a na vrhu liste se našao Partizanov biser Ognjen Ugrešić. Klub sa Renato Dalare pokazivao je interesovanje, kao i nekolicina ekipa iz Serije A, ali prema poslednjim informacijama zvanična ponuda u Humsku nije stigla. Još pre mesec dana u italijanskim medijima, kao alternativa srpskom vezisti, pominjao se Argentinac Mikel Amondarain, a taj transfer transfer je i zvanično dogovoren.
Prema informacijama sa Apenina, Estudijantesu će pripasti 10.000.000 evra, plus 2.000.000 na osnovu bonusa. Sve je dogovoreno, ali Amondarain (22) ima jednu želju, da se večeras oprosti od navijača Estudijantesa na startu prvenstvene trke protiv Independijentea. To se ne dopada čelnicima Bolonje, jer svaki izlazak na teren predstavlja potencijalni rizik od povrede.
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Ostaje da se vidi da li ovo znači da je Bolonja potrošila novac za Ugrešića, te da se na Dalari zvanično odustalo od Partizanovog veziste ili mogućnost njegovog dolaska u Emilio Romanju još postoji. Poslednje informacije kažu da italijanski klub namerava da dovdede još jednog veznog igrača do kraja leta. U svakom slučaju zainteresovanih klubova još ima. Ona zvanična od Torina nakon samog kraja sezone, teška 6.200.000, zvanično je odbijena, jer su u Partizani želeli da rizikuju u nadi da će uspeti da dobiju više novca za svog najtalentovanijeg igrača.
Proteklih nedelja su se pominjale ambicije Udinezea i Sasuola za angažovanjem Partizanovog đaka, ali navođene sume nisu prebacivale cifru od 6.000.000 evra, što je daleko ispod onoga što je projektovano u Humskoj početkom leta. Međutim, deluje da se prelazni rok u Evropi tek zahuhtava. Ugrešić u ugovoru sa Partizanom ima izlaznu klauzulu od 15.000.000 evra, ali je od početka bilo jasno da je realna cena između 6.000.000 i 10.000.000 evra. Ostaje da se vidi da li će čelnici Partizana do kraja prelaznog roka uspeti obeštećenje da približe gornjoj granici.