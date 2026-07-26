Da li je Bolonja potrošila novac za Ugrešića? Stiže Argentinac za 12.000.000 evra

Ostaje da se vidi da li ovo znači da je Bolonja potrošila novac za Ugrešića, te da se na Dalari zvanično odustalo od Partizanovog veziste ili mogućnost njegovog dolaska u Emilio Romanju još postoji. Poslednje informacije kažu da italijanski klub namerava da dovdede još jednog veznog igrača do kraja leta. U svakom slučaju zainteresovanih klubova još ima. Ona zvanična od Torina nakon samog kraja sezone, teška 6.200.000, zvanično je odbijena, jer su u Partizani želeli da rizikuju u nadi da će uspeti da dobiju više novca za svog najtalentovanijeg igrača.

Proteklih nedelja su se pominjale ambicije Udinezea i Sasuola za angažovanjem Partizanovog đaka, ali navođene sume nisu prebacivale cifru od 6.000.000 evra, što je daleko ispod onoga što je projektovano u Humskoj početkom leta. Međutim, deluje da se prelazni rok u Evropi tek zahuhtava. Ugrešić u ugovoru sa Partizanom ima izlaznu klauzulu od 15.000.000 evra, ali je od početka bilo jasno da je realna cena između 6.000.000 i 10.000.000 evra. Ostaje da se vidi da li će čelnici Partizana do kraja prelaznog roka uspeti obeštećenje da približe gornjoj granici.