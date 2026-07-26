Obradović navikao da u reketu ima bedem: Keni Lofton stiže u Jerusalim
Vreme čitanja: 2min | ned. 26.07.26. | 11:10
„Retko viđena kombinacija snage, talenta i univerzalnosti“, rekao je srpski trener opisujući novo pojačanje Hapoela
Saša Obradović je u Hapoelu iz Jerusalima, Makabi Tel Aviv je promenio vlasničku strukturu i novi većinski vlasnici će uložiti desetine miliona samo za plate igrača, Hapoel iz Tel Aviva je minule sezone igrao plej-of Evrolige a sad je cilj bar Fajnal for... Svi ovi podaci navode na to da će izraelska liga biti nikad jača u narednoj sezoni, a tome u prilog ide i činjenica da pomenuti timovi nastavljaju da se pojačavaju, skoro svakog dana.
Nakon što je pre samo nekoliko dana ugovor sa Obradovićevim Hapoelom potpisao Dejvid Rodi, klub je na zvaničnom sajtu danas objavio novo pojačanje, a radi se o još jednom košarkašu koji NBA iskustvo – Kenetu Loftonu Džunioru. Radi se o fizički izuzetno moćnom košarkašu, koji je visok 198 centimetara ali igra na pozicji četvorke, te će samim tim dodatno pojačati konkurenciju u reketu.
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Lofton u Hapoel dolazi iz Šangaj Šarksa za koje je nastupao u prethodne dve godine, a pre toga je bio u Juti Džez, Memfis Grizlisima i Filadelfija Seventisiksersima, ali svuda na dvosmernim ugovorima, te je dosta vremena provodio u Dži ligi, u kojoj je bio proglašen za novajliju godine 2023. Bivši student Univerziteta Luizijana je u najjačoj ligi na svetu odigrao 49 utakmica, ali jednostavno njegovi gabariti i stil igre nisu kompatibilni sa načinom igranja u NBA, te se brzo otisnuo „preko bare“.
„Uzbuđen sam što dolazim u Hapoel iz Jerusalima i što započinjem svoju evropsku epizodu,“ poručio je Lofton po dolasku u novi klub, pa dodao: „Već na prvi prva loptu su me oduševile ambicije kluba. Jedva čekam da upoznam navijače i da u svakoj utakmici izginem za ovaj grb“, zaključio je košarkaš.
O dolasku Loftona oglasio se i trener ekipe Saša Obradović, koji je poručio da američki košarkaš predstavlja „retko viđenu kombinaciju snage, talenta i univerzalnosti“.
Hapoel će biti i te kako konkurentan u narednoj sezoni u kojoj će pored izraelskog prvenstva nastupiti i u Evrokupu, a najvažnija vest za Obradovića je svakako ostanak nosioca igre Džereda Harepra, potpisan je pomenuti Rudi, a pred vratima izraelske ekipe je i srpski centar Dušan Miletić. Hapoel je prema navodima izraelskih medija bio zainteresovan i za Vendela Mura, ali je njegovom potpisu trenutno bliži Partizan Mozzart Bet.