Obradović navikao da u reketu ima bedem: Keni Lofton stiže u Jerusalim

Saša Obradović je u Hapoelu iz Jerusalima, Makabi Tel Aviv je promenio vlasničku strukturu i novi većinski vlasnici će uložiti desetine miliona samo za plate igrača, Hapoel iz Tel Aviva je minule sezone igrao plej-of Evrolige a sad je cilj bar Fajnal for... Svi ovi podaci navode na to da će izraelska liga biti nikad jača u narednoj sezoni, a tome u prilog ide i činjenica da pomenuti timovi nastavljaju da se pojačavaju, skoro svakog dana.

Nakon što je pre samo nekoliko dana ugovor sa Obradovićevim Hapoelom potpisao Dejvid Rodi, klub je na zvaničnom sajtu danas objavio novo pojačanje, a radi se o još jednom košarkašu koji NBA iskustvo – Kenetu Loftonu Džunioru. Radi se o fizički izuzetno moćnom košarkašu, koji je visok 198 centimetara ali igra na pozicji četvorke, te će samim tim dodatno pojačati konkurenciju u reketu.