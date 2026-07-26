Kako će Kopenhagen bez pojačanja da napadne danski tron?
Vreme čitanja: 3min | ned. 26.07.26. | 11:19
Sedmo mesto prošle sezone u Superligi, jedva izborene kvalifikacije za Ligu konferencije nije mnogo zabrinuo upravu na Parken stadionu pred start sezone i gostovanje novajlije Liingbija (16.00)
Kopenhagen je bio sinonim za danski fudbal u ovom milenijumu. Osvajao je trofeje, igrao elitno evropsko takmičenje, Ligu šampiona, ali je kriza zakucala na Parken stadion. Sezona bez trofeja je nekako spasena pobedom u finalu plej-ofa za Ligu konferencije protiv najljućeg rivala Brendbija. Tim iz glavnog grada nije uspeo da se plasira u plej-of danske Superlige prošle sezone, što je ravno katastrofi, dok ga je u finalu Kupa pobedio Midtjiland.
Gubitak titule, koja je neočekivano otišla u Orhus, kao da nije mnogo zabrinuo Kopenhagen. Mršav prelazni rok, skoro da niko nije stigao. Poslovično škrti Danci nisu uložili ni evro u pojačanja. Ovog leta su kao slobodni igrači stigli Feliks Bejmo iz šampiona Orhusa i Aleks Kral iz Union Berlina.
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Nije bilo ni velikog priliva novca od odlazaka, ali je ipak inkasirano oko 6.000.000 evra za Natana Trota (Kardif), Grka Pantelisa Hadžidijakosa (PAOK) i najveću prodaju krila Elijasa Ašurija u San Dijego u MLS-u za 3.000.000 evra.
16.00: (1,48) Kopenhagen (4,70) Lingbi (6,00)
Najveće ime u Kopenhagenu je nekada velika nemačka nada Jusufa Mukoko, nekadašnji igrač Borusije iz Dortmunda. Tu su i iskusni Mohamed Eljunusi, Andreas Kornelijus, Džordan Larson, Japanac Junosuke Suzuki, kao i hrvatski golman Dominik Kotarski. Domaći stručnjak Bo Svenson je krajem marta stigao u Kopenhagen, na kraju nije uspeo da osvoji Kup Danske, ali je uveo tim u Evropu i dobio novu šansu da trgne velikana.
Evropska premijera Kopenhagena je bila prilično traljava, samo 3:3 na neutralnom terenu u Poljskoj protiv ukrajinske Polisije Žitomir. Dva gola bila su delo Brazilca Roberta, dok je mrežu zatresao i Madsen. I dalje se Kopenhagenu daju lepe šanse da se vrati na tron. Pre početka Superlige bio je drugi favorit (kvota u Mozzartu je bila 2,35), a prvi je Midtjiland iz Herninga sa 2,20, dok bi odbrana trona Orhusa donela čak 10 puta veću sumu od uložene.
Na premijeri nove sezone u Danskoj, na Parken danas (16.00) dolazi Lingbi, povratnik u društvo najboljih koji je kao prvi u drugoligaškom karavanu, ispred Horsensa i Esbjerga, vizirao kartu za elitu.
14.00: (5,90) Sonderjiske (4,20) Midtjiland (1,55)
Ni danska javnost ne veruje mnogo u Kopenhagen. Navijači su nezadovoljni, prelazni rok je bio veoma tanak.
“Kopenhagen je u teškoj situaciji. Ima veoma mali fond igrača. Više igrača odlazi nego što dolazi. Sporo je krenuo prelazni rok”, rekao je analitičar Emil Bergrin, prenosi bt.dk i potencirao ranjivu poslednju liniju tima:
“U odbrani ima Suzukija i Pereiru. Na bekovima su najtanji i tu je Kopenhagen najranjiviji. Jedna povreda u startnoj postavi mogla bi sve da sruši”.
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DANSKA 1 – 1. KOLO
Petak
Viborg – Odenze 1:0 (0:0)
/Jorgensen 56/
Subota
Orhus – Brendbi 1:1 (0:0)
/Arnstad 84pen – Sliš 52/
Nedelja
14.00: (5,90) Sonderjiske (4,20) Midtjiland (1,55)
16.00: (1,48) Kopenhagen (4,70) Lingbi (6,00)
18.00: (3,90) Horsens (3,50) Nordsjeland (1,95)
Ponedeljak
19.00: (1,75) Randers (3,60) Silkeborg (4,90)
***kvote su podložne promenama