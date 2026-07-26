Makabi u Partizan Mozzart Betu našao zamenu za Vokera: Na radaru Šejk Milton

Sakupio je 20 mečeca u najjačoj ligi sveta, a poslednje smo mogli da ga gledamo u Letnjoj ligi u kojoj je prosečno davao 22 poena uz 4,8 skokova i 4,5 asistencija. Iz igre je bio na 42,1%, a za tri je šutirao tek 30,6%.

Jang se dovodi u vezu sa nekoliko evroligaških timova. Nije preterano visok (183cm), pa je pitanje baš koliko može da zameni Vokera koji je čista dvojka, dok je Jang evidentno plejmejker. Igrao je za Šarlot i Merilend koledže, a nakon što nije bio draftovan 2024. godine, karijeru je gradio u NBA Dži ligi nastupajući za razvojne timove Denvera, Čikaga i poslednje Majamija.

Milton naravno ima mnogo bogatiju NBA karijeru. Sedam godina je proveo u najjačoj ligi sveta, sa mnogo uspeha igrao je za Filadelfiju u kojoj je bio pet godina i imao veliku ulogu sve dok se Tajris Meksi nije razvio i postao zvezda. Onda je za dve sezone promenio četiri tima - Detroit, Njujork, Bruklin, LA Lejkers - pa je rešio da dođe u Evropu.

Stigao je u Partizan kao ogromno pojačanje, ali prosto nije isporučio kako to Amerikanci vole da kažu. Očekivalo se više od njega, međutim povrede su ga sprečile da pokaže šta zna, a i objektivno nije baš bio korišćen kako treba.

U Evroligi je odigrao 23 utakmice sa prosekom od 6,9 poena, 1,4 skoka i 2,4 asistnecije. Za dva je šutirao 49,5%, a za tri svega 25,7%. U Makabiju bi sigurno imao mnogo više loptu u rukama i u Tel Avivu bi dobio pravu priliku da se dokaže u evropskoj košarci.