Vuković ne obećava ništa, ali doveo pojačanje iz Turske i želi beka Kelna

Čini se da se ovim ne završava posao Viđeva. Poljska štampa je proteklih dana pisala da je na meti kluba i 26-godišnji desni bek Kelna, Jusuf Gazibegović . On je prošle sezone odigrao samo jedan meč za Jarčeve, pre nego što je poslat na pozajmicu Šturmu, gde je upisao 12 nastupa.

Papanikolau nije igrač bez iskustva u poljskom fudbalu. Naprotiv, bio je veoma uspešan igrajući za Rakov iz Čestohove, za koji je od 2020. do 2024. na 81 utakmici postigao sedam golova uz četiri asistencije, a ima i titulu prvaka Poljske , dva trofeja nacionalnog kupa i Superkup Poljske. Četiri puta je nastupao za reprezentaciju Grčke. " Jedva čekam da započnem novu sezonu. Želim da budem deo projekta koji je započet u Viđevu. Oduvek sam znao da ću se jednom vratiti u Poljsku, koju smatram drugom kućom. Nije mogla da bude bolja prilika za povratak od ove ", poručio je 27-godišnji Papanikolau .

Član Viđeva postao je Grk Janis Papanikolau koji je stigao iz redova Rizea. Vezni igrač je potpisao ugovor koji će važiti do kraja juna 2028. godine, a nije objavljeno koliko je Viđev platio za njegov dolazak.

Po povratku u Keln dobio je informaciju da ne računaju na njega iako ima ugovor do kraja juna 2028. godine, te da je trener Viđeva Aleksandar Vuković već stupio u kontakt sa njim u vezi mogućeg transfera.

Gazibegović ima 26 nastupa za reprezentaciju Bosne i hercegovine, ali ga nije bilo na proteklom Svetskom kupu. Poslednji meč igrao je u septembru prošle godine u kvalifikacijama.

Kada je reč o pojačanjima, Aleksandar Vuković je ovog leta doveo dvojicu fudbalera, iskusnog reprezentativca Poljske Karola Šviderskog koji je stigao iz Panatinaikosa, te Marija Garsiju iz redova Rasinga iz Santandera.

Otišlo je nekoliko igrača, među njima i Osman Bukari koji se vratio na pozajmicu u redove Crvene zvezde, s opcijom otkupa ugovora na kraju iste. Prema dogovoru dve strane, crveno-beli bi na kraju mogli da ga angažuju u junu naredne godine za 3.000.000 evra.

Kada je reč o Viđevu u novoj sezoni, analitičari u Poljskoj očekuju da oni ove sezone budu znatno jači i ozbiljniji i da konkurišu za gornji deo tabele. Trener Vuković se za sada ne izjašnjava o tome, veoma je rezervisan kada su u pitanju planovi i ambicije.

"Pre godinu dana, očekivanja u Viđevu su bila veoma visoka, svi su mogli da nauče dosta iz toga. Tako da ne bih da dajem grandiozne izjave oko toga šta nećemo biti, radije bih da imamo skromniji pristup. Pred nama je još mnogo napornog sistematskog rada. Bez velikih reči, jednostavno, spremali smo se za novu sezonu", poručio je Vuković.

Prošle sezone, Motor je krajem oktobra kod kuće slavio sa 3:0, ali je 26. aprila Viđev na svom terenu slavio sa 2:0.

🎁🎁🎁

Registruj se i verifikuj nalog – čeka te paket vredan do 250.000 RSD

🎁🎁🎁

POLJSKA EKSTRAKLASA, 1. KOLO

Petak

Radomjak - Vječista Krakov 2:1 (1:0)

/Alves 43, Gžešik 49 - Fiertag 57/

Pogon - Legija 0:1 (0:0)

/Arsenić 90+6/

Subota

Jagjelonija - Korona Kjelce 1:0 (0:0)

/Prelec 89/

Gornjik Zabže - Šljonsk 2:1 (0:1)

/Matsenko 65ag, Ikia Dimi 79 - Banašak 7/

Leh Poznanj - Krakovija 0:0

Nedelja

14.45: (1,63) Rakov (3,80) Visla Plok (5,70)

17.30: (1,80) Viđev (3,60) Motor Lublin (4,60)

20.15: (2,30) Visla Krakov (3,40) Katovice (3,10)

Ponedeljak

19.00: (2,95) Zaglebje (3,20) Pjast (2,50)

*** kvote su podložne promenama