IMT bar na dan lider Mozzart Bet Superlige: Buđenje sa pogledom na tabelu

Posle takvog epiloga Traktoristi su dobii priliku da prespavaju na liderskoj poziciji, ali i da se probude sa pogledom na tabelu, koja im omogućava da se bar na dan nalaze na prvom mestu.

"Sjajan osećaj, pre svega zbog nove pobede, a onda i zbog činjenice da smo trenutno najbolje plasirani. Sve ovo ukazuje da smo dobro startovali u novoj sezoni i što će, verujem, da bude dodatni podstrek za nove uspešne partije, rezultate, bodove", kaže Vasilije Novičić, mladi kapiten IMT-a.

Znali su izabranici trenera Popovića da na najbolji mogući način iskoriste igrača više na terenu, što im je omogućilo isključenje Novaka Petruševa u 38. minutu. Razumljivo i igra koju su prikazali momci u crvenim dresovima bila je obećevajuća o čemu pored realizacije, govori i broj stvorenih prilika zbog kojih je golman Mladen Živković bio najzapežaniji akter u ekipi iz Gornje varoši.