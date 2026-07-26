IMT bar na dan lider Mozzart Bet Superlige: Buđenje sa pogledom na tabelu

Vreme čitanja: 5min | ned. 26.07.26. | 10:46
Traktoristi trenutno jedini sa dve pobede
Dve pobede, šest bodova, pet lopti u mreži rivala, a da se pritom mreža golmana Ognjena Čančarevića nije zatresla.
Upravo ovako u najkraćem izgleda ostvarenje igrača IMT-a u ovodnim rundama nove trke za bodove u Mozart Bet Superligi. Posle trijumfa nad Čukaričkim (1:0), sastav trenera Zorana Popovića bacio je na kolena i Zemun (4:0).
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Posle takvog epiloga Traktoristi su dobii priliku da prespavaju na liderskoj poziciji, ali i da se probude sa pogledom na tabelu, koja im omogućava da se bar na dan nalaze na prvom mestu.
"Sjajan osećaj, pre svega zbog nove pobede, a onda i zbog činjenice da smo trenutno najbolje plasirani. Sve ovo ukazuje da smo dobro startovali u novoj sezoni i što će, verujem, da bude dodatni podstrek za nove uspešne partije, rezultate, bodove", kaže Vasilije Novičić, mladi kapiten IMT-a.
Znali su izabranici trenera Popovića da na najbolji mogući način iskoriste igrača više na terenu, što im je omogućilo isključenje Novaka Petruševa u 38. minutu. Razumljivo i igra koju su prikazali momci u crvenim dresovima bila je obećevajuća o čemu pored realizacije, govori i broj stvorenih prilika zbog kojih je golman Mladen Živković bio najzapežaniji akter u ekipi iz Gornje varoši.
Premijerni rezultati superligaša iz Novog Beograda svakako dobijaju na težini ako se zna da su jedina ekipa koja je novu sezonu otvorila bez novajlija u sastavu. Tek pre nekoliko dana sletela je prva lasta u liku Ibrahima Kebe, veziste iz Malija, sa iskustvom igranja u Španiji i Portugaliji.
"Ako bismo tražili neke naše adute, onda je to bez svake sumnje naša mladost, brzina, ali i neka vrsta posebne želje za konstantnim napredovanjem, žeđ za rezultatima i kao kruna svega, zajedništvo i ogromna energija, disciplina za svaku pohvalu", često je, još tokom priprema, znao da istakne Zoran Popović, šef stručnog štaba trenutnog lidera domaćeg šampionata, čiji je povratak u srpski fudbal obeležen na način kakav verovatno ni sam nije mogao da zamisli.
Svesni su svi u klubu iz Pariske komune da je ovo samo početak, uvod u brojne izazove koje za sobom vuče trka za bodove. Opet, zamajac je sjajan i verovatno da je neko pre samo dve sedmice ponudio ovakav epilog, svakako da bi ga Traktoristi ne samo prihvatii, već bi ga zgrabii sa obe ruke.
"Uživaćemo još neko vreme, prija pogled na tabelu, ali praktično onog momenta kada se završio meč sa Zemunom, pažnju usmeravamo na duele koji slede", više je nego jasan je u svojoj poruci Vasilije Novičić, koji je i u duelu sa Zemuncima bio uspešan realizator najstrože kazne.
MOZZART BET SUPERLIGA - 2. KOLO
Subota
Radnički Niš - Čukarički 0:2 (0:2)
/Miladinović 26, Đoković 29/
IMT - Zemun 4:0 (1:0)
/Martos 40, Keita 56, Novičić 63pen, Cojić 78/
OFK Beograd Mozzart Bet - Radnik Surdulica 0:0
Nedelja
19.00 (1.25) Crvena zvezda (6.50) Vojvodina (10.0)
20.30 (3.40) Mladost (3.40) Novi Pazar (2.15)
21.00 (9.00) Mačva (4.80) Partizan (1.37)
Odloženo
Radnički Kragujevac - Železničar
***Kvote su podložne promenama