Videćemo da li su ona dovoljna da Hajduk nastavi sa nizom fenomenalnih rezultata na Poljudu. Naime, poslednji poraz kod kuće doživeo je još 21. aprila od Osijeka (0:1), posle čega je u svim takmičenjima vezao 12 pobeda i dva remija.

Samo ove sezone u Splitu je Gorica savladana sa 5:0, a Osijek i Žalgiris sa po 4:0. U Evropi su pobeđeni i Žilina (2:0) i Pafos (2:0), dok je samo Rakov izbegao poraz (2:2).

21.00: (2,15) Hajduk Split (3,70) Sint Trojden (3,10)

Istina, sve dobro učinjeno na međunarodnoj sceni Hajduk je u svom, dobro poznatom stilu prosuo u 3. kolu Lige konferencije, porazom od Linkoln Red Impsa u Gibraltaru sa 0:1. Zbog toga više nije na tabeli među osam najjačih ekipa, koje će igrati direktno u osmini finala.

“Biće nam prvi put posle dugo vremena da igramo pred ovako malo publike. Nedostajaće nam navijači, voleo bih da ljudi mogu da dođu da nas gledaju, ali tako je kako je. Igraćemo svoju igru”, uverava trener Splićana Gonzalo Garsija.

Sint Trojden je jedan od tih timova koji su u prošlom kolu preskočili Hajduk. Sakupili su Belgijanci sedam bodova, pobedama nad Iberijom 1999 (2:0) i Midtjilandom (1:0), te remijem sa Branom (1:1).

Ovo je Sint Trojdenu tek treća evropska sezona, prva još od leta 2003. godine, kada je igrao u Intertoto kupu i izgubio dvaput od kazahstanskog Tobola. Do sada nije imao prilike da igra protiv ekipa sa prostora bivše Jugoslavije, a jedini tim sa Balkana sa kojim se susreo bio je Spartak iz Varne još 1999. godine. Tada je pobedio sa 6:0 u Belgiji i sa 2:1 u Bugarskoj.

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LIGA KONFERENCIJE – 4. KOLO

Četvrtak

16.30: (2,20) Kairat (3,50) Mjelbi (3,10)

18.45: (1,18) Ajaks (7,75) Tun (12,0) – MOZZART RELAX

18.45: (2,10) Bran (4,00) Orhus (3,05)

18.45: (1,12) Brajton (9,00) Univerzitatea Krajova (19,0)

18.45: (1,60) Egnatija (4,00) Linkoln Red Imps (4,80)

18.45: (5,40) Harts (4,70) Monako (1,52)

18.45: (6,75) Iberija 1999 (4,20) Hetafe (1,48)

18.45: (2,85) Jablonec (3,60) Lugano (2,30)

18.45: (3,35) Kauno Žalgiris (3,50) Riga (2,10)

18.45: (2,75) Pafos (3,70) Midtjiland (2,35)

21.00: (6,50) Borac Banjaluka (5,50) Atalanta (1,38)

21.00: (1,13) Braga (8,50) KuPS (17,0) – MOZZART RELAX

21.00: (4,40) CSKA Sofija (4,10) Trabzon (1,70)

21.00: (1,80) Frajburg (3,90) Tvente (4,00)

21.00: (2,25) Gent (3,60) Crvena zvezda (2,95) – MOZZART RELAX

21.00: (2,15) Hajduk Split (3,70) Sint Trojden (3,10)

21.00: (12,0) Inter Eskaldes (6,25) Kopenhagen (1,23) – MOZZART RELAX

21.00: (2,35) Nordsjeland (3,60) Panatinaikos (2,80)

***Kvote su podložne promenama