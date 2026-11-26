Da li je Hajduk moćan na Poljudu i kad su na tribinama samo deca?
Vreme čitanja: 3min | čet. 26.11.26. | 13:08
Kažnjeni Splićani dočekuju Sint Trojden (četvrtak, 21) u 4. kolu Lige konferencije
Izuzetno važna utakmica za nastavak evropske sezone očekuje fudbalere Hajduka iz Splita ovog četvrtka od 21.00 časova. Na Poljudu će ugostiti belgijski Sint Trojden u okviru 4. kola Lige konferencije.
Moraće na Belgijance bez podrške najvernijih navijača. Zbog incidenata posle utakmice sa Ajaksom i pobede hrvatskog tima sa 2:1, UEFA je kaznila Splićane sa rigoroznom novčanom kaznom od 100.000 evra, ali i pražnjenjem tribina za susret sa Sint Trojdenom. Kako je to već običaj sa ovakvim kaznama, na stadion mogu samo deca do 14 godina.
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Videćemo da li su ona dovoljna da Hajduk nastavi sa nizom fenomenalnih rezultata na Poljudu. Naime, poslednji poraz kod kuće doživeo je još 21. aprila od Osijeka (0:1), posle čega je u svim takmičenjima vezao 12 pobeda i dva remija.
Samo ove sezone u Splitu je Gorica savladana sa 5:0, a Osijek i Žalgiris sa po 4:0. U Evropi su pobeđeni i Žilina (2:0) i Pafos (2:0), dok je samo Rakov izbegao poraz (2:2).
21.00: (2,15) Hajduk Split (3,70) Sint Trojden (3,10)
Istina, sve dobro učinjeno na međunarodnoj sceni Hajduk je u svom, dobro poznatom stilu prosuo u 3. kolu Lige konferencije, porazom od Linkoln Red Impsa u Gibraltaru sa 0:1. Zbog toga više nije na tabeli među osam najjačih ekipa, koje će igrati direktno u osmini finala.
“Biće nam prvi put posle dugo vremena da igramo pred ovako malo publike. Nedostajaće nam navijači, voleo bih da ljudi mogu da dođu da nas gledaju, ali tako je kako je. Igraćemo svoju igru”, uverava trener Splićana Gonzalo Garsija.
Sint Trojden je jedan od tih timova koji su u prošlom kolu preskočili Hajduk. Sakupili su Belgijanci sedam bodova, pobedama nad Iberijom 1999 (2:0) i Midtjilandom (1:0), te remijem sa Branom (1:1).
Ovo je Sint Trojdenu tek treća evropska sezona, prva još od leta 2003. godine, kada je igrao u Intertoto kupu i izgubio dvaput od kazahstanskog Tobola. Do sada nije imao prilike da igra protiv ekipa sa prostora bivše Jugoslavije, a jedini tim sa Balkana sa kojim se susreo bio je Spartak iz Varne još 1999. godine. Tada je pobedio sa 6:0 u Belgiji i sa 2:1 u Bugarskoj.
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LIGA KONFERENCIJE – 4. KOLO
Četvrtak
16.30: (2,20) Kairat (3,50) Mjelbi (3,10)
18.45: (1,18) Ajaks (7,75) Tun (12,0) – MOZZART RELAX
18.45: (2,10) Bran (4,00) Orhus (3,05)
18.45: (1,12) Brajton (9,00) Univerzitatea Krajova (19,0)
18.45: (1,60) Egnatija (4,00) Linkoln Red Imps (4,80)
18.45: (5,40) Harts (4,70) Monako (1,52)
18.45: (6,75) Iberija 1999 (4,20) Hetafe (1,48)
18.45: (2,85) Jablonec (3,60) Lugano (2,30)
18.45: (3,35) Kauno Žalgiris (3,50) Riga (2,10)
18.45: (2,75) Pafos (3,70) Midtjiland (2,35)
21.00: (6,50) Borac Banjaluka (5,50) Atalanta (1,38)
21.00: (1,13) Braga (8,50) KuPS (17,0) – MOZZART RELAX
21.00: (4,40) CSKA Sofija (4,10) Trabzon (1,70)
21.00: (1,80) Frajburg (3,90) Tvente (4,00)
21.00: (2,25) Gent (3,60) Crvena zvezda (2,95) – MOZZART RELAX
21.00: (2,15) Hajduk Split (3,70) Sint Trojden (3,10)
21.00: (12,0) Inter Eskaldes (6,25) Kopenhagen (1,23) – MOZZART RELAX
21.00: (2,35) Nordsjeland (3,60) Panatinaikos (2,80)
***Kvote su podložne promenama