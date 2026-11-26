Predrag Saša Danilović u Virtusovoj Kući slavnih
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Vreme čitanja: 2min | čet. 26.11.26. | 13:07
Ceremonija će se obaviti pre početka utakmice između tima iz Bolonje i Partizan Mozzart Beta
Partizan Mozzart Bet 3. decembra u Bolonji očekuje ozbiljno evroligaško gostovanje Virtusu, prilika za nastavak pobedničkog niza, ali će okršaju dva crno-bela tima prethoditi izuzetno lepa svečanost.
Najveće ime, a konkurencija je velika, koja povezuje Partizan i Virtus je Predrag Saša Danilović kojem će se uoči utakmice ukazati velika čast, te će on biti primljen u kuću slavnih italijanskog giganta.
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Ovu informaciju podelio je Virtus na svojim društvenim mrežama i to uz prilično jaku poruku.
"Unikatan talenat, nepogrešiv karakter, pobednički mentalitet. Saša - broj 5", stoji u objavi tima iz Bolonje.
Danilović je po osvajanju titule prvaka Evrope sa Parnim valjkom prešao u redove Virtusa. Njegov prvi mandat u Bolonji trajao je od 1992. do 1995. godine i za to vreme je stigao do tri Skudeta, kao i priznanja za najbolje strelca Evrolige 1995.
Otisnuo se posle toga u NBA ligu, bio deo Majamija i Dalasa, da bi se 1997. vratio u Virtus. Ovog puta je bolonjski tim vodio do titule šampiona Evrope u takmičarskoj 1997/1998 i tako se večno upisao u srca svih navijača italijanskih crno-belih.