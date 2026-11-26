Ovu informaciju podelio je Virtus na svojim društvenim mrežama i to uz prilično jaku poruku. "Unikatan talenat, nepogrešiv karakter, pobednički mentalitet. Saša - broj 5", stoji u objavi tima iz Bolonje.

Danilović je po osvajanju titule prvaka Evrope sa Parnim valjkom prešao u redove Virtusa. Njegov prvi mandat u Bolonji trajao je od 1992. do 1995. godine i za to vreme je stigao do tri Skudeta, kao i priznanja za najbolje strelca Evrolige 1995.

Otisnuo se posle toga u NBA ligu, bio deo Majamija i Dalasa, da bi se 1997. vratio u Virtus. Ovog puta je bolonjski tim vodio do titule šampiona Evrope u takmičarskoj 1997/1998 i tako se večno upisao u srca svih navijača italijanskih crno-belih.