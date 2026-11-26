Momak iz ove afričke zemlje u kojoj je košarka sve popularnija trenutno je jedan od najboljih centara Evrolige, čovek koji je namučio apsolutno sve rivale i tako usmerio sva svetla reflektora na sebe. Već su ga hteli Panatinaikos i Željko Obradović , a odgovor Virtusa bio je jasan "Dijara ne mrda nigde". Sada, interesovanje za centra crno-belih sve je veće i veće.

Kako javlja italijanski Pianeta Basket, lista udvarača se proširila, te su ga kao metu označili Fenerbahče, Valensija i madridski Real.

Jasno je svima daje trenutna cena za koju Dijara igra (400.000 evra) sića i da je ono što pruža daleko iznad te brojke. S toga najveći i najbogatiji evropski klubovi gledaju kako da ga dovedu u svoje redove, tok Virtus svojski odoleva. Ugovor koji ističe naredne godine očigledno se neće prekršiti, jer je klub iz Bolonje rekao "Ne" i pomenutom trojcu, pošto je svestan da bi Dijarin odlazak, čak i uz naknadu, bio u ovom momentu poguban.

MOZZART RELAX radi za tebe – Tvoj tim povede sa 16 razlike, i tip kec ili dvojka je odmah dobitan

Kako prenosi pomenuti izvor, a javlja Korijere di Bolonja, očekuje se da momak iz Malija može d dobije platu koja je četiri do pet puta veća od njegovih trenutnih primanja.

Brojke potvrđuju da je Dijara jedan od najboljih centara Evrolige. Trenutno je na proseku od 12,1 poena, 7,2 skoka i 1,9 blokada, a sve to za samo 19 minuta koliko u proseku provodi na parketu. Ukupno 26 udarenih rampi stavlja ga na mesto lidera Evrolige kada je reč o blokadama, dok mu u leđa gledaju giganti poput Valtera Tavaresa, Jonasa Valančijunasa i Matijasa Lesora.

Na kraju, svaka čast Virtusu koja je u Africi prepoznala nebrušeni dijamant i načinila od potpunog anonimusa jednog od najboljih centara Evrvolige i to za "samo" 400.000 evra.