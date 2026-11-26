Borac protiv italijanske sile: Banjaluka čeka evropski spektakl
Vreme čitanja: 5min | čet. 26.11.26. | 12:39
Atalanta dolazi na Gradski stadion (četvrtak, 21) na meč 4. kola Lige konferencije
(Od dopisnika Mozzart Sporta iz Sarajeva)
Gradski stadion biće poprište jednog od najvećih evropskih izazova u istoriji Borca. Na drugoj strani stajaće Atalanta, osvajač Lige Evrope od pre dve godine i predstavnik jedne od najjačih evropskih liga. Razlika u budžetima, igračkom kvalitetu i međunarodnom iskustvu je ogromna, ali Banjalučani imaju svoje adute – domaći teren, odličnu atmosferu i veru da mogu da se nose i sa mnogo zvučnijim imenima.
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Fudbalska Banjaluka odbrojava sate do spektakla. Ovog četvrtka (21.00) Borac će na rasprodatom Gradskom stadionu ugostiti Atalantu u utakmici četvrtog kola Lige konferencije, duelu koji za crveno-plave predstavlja mnogo više od obične borbe za evropske bodove.
Dolazak italijanskog predstavnika, kluba koji je poslednjih godina izgradio ozbiljan evropski renome, svojevrsna je nagrada za sve ono što je Borac uradio na međunarodnoj sceni. Međutim, domaćin nema nameru da se zadovolji činjenicom da je dobio priliku da odmeri snage sa ekipom iz Serije A. U Banjaluci žele rezultat, a pune tribine trebalo bi da budu dodatni vetar u leđa izabranicima Vinka Marinovića.
Atalanta, sa druge strane, dolazi sa jasnim ciljem – pobedom koja bi je približila plasmanu među osam najboljih i direktnom mestu u osmini finala
NEMA PREDAJE, ALI NI PROSTORA ZA GREŠKE
Tri utakmice, jedna pobeda i dva poraza – to je dosadašnji evropski bilans Borca u ligaškoj fazi takmičenja. Banjalučani su na otvaranju poraženi od Panatinaikosa u Atini rezultatom 2:1, zatim su na svom terenu savladali finski KuPS sa 2:0, da bi u trećem kolu izgubili od švedskog Mjelbija rezultatom 2:0.
Tri osvojena boda drže Borac u igri za nastavak evropske avanture, a eventualni pozitivan rezultat protiv velikog favorita mogao bi značajno da popravi njegovu poziciju. Ipak, ono što posebno ohrabruje domaćina jeste učinak na sopstvenom terenu. Borac je u dosadašnjim evropskim nastupima u Banjaluci pokazao da ume da igra organizovano, disciplinovano i sa mnogo energije. Pored toga, ekipa je u dobrom prvenstvenom ritmu, što potvrđuje i podatak da je ostvarila sedam pobeda u poslednjih osam ligaških utakmica.
21.00: (6,50) Borac Banjaluka (5,50) Atalanta (1,38)
Trener Vinko Marinović svestan je da njegov tim očekuje izuzetno težak zadatak, ali ne želi da njegovi igrači unapred odustanu od sopstvenog načina igre.
"Analizirali smo Atalantu i znamo da imaju ogroman individualni kvalitet i iskustvo igranja u Evropi, pogotovo u fazi napada koja im je najjača strana. Međutim, ne želimo da se branimo čitavu utakmicu. Biće trenutaka kada ćemo morati, ali želimo da igramo fudbal, da pokažemo svoj identitet, karakter i hrabrost“, poručio je Marinović.
Strateg Borca posebno je naglasio važnost koncentracije i organizacije, jer protiv ekipe kakva je Atalanta i najmanji propust može da bude kažnjen.
Svoje ambicije nije krio ni sedamnaestogodišnji Matej Deket, jedan od najzanimljivijih mladih igrača domaćeg tima.
"Imamo veliko poštovanje prema Atalanti, ali nećemo izaći na teren sa belom zastavom. Borićemo se i uz pune tribine pokušati da ostvarimo pozitivan rezultat. Nismo pod pritiskom rezultata, naš jedini imperativ je da damo sve od sebe“, istakao je Deket.
Za mladog fudbalera ovo će biti i posebna prilika da se susretne sa Seadom Kolašincem, reprezentativnim kolegom koji nastupa za italijanski tim.
VELIKO IME, VELIKA OČEKIVANJA
Kada se pogleda ime protivnika, jasno je da Borac čeka jedan od najtežih ispita u svojoj evropskoj istoriji. Atalanta je klub koji je u prethodnim sezonama napravio veliki iskorak na međunarodnoj sceni. Kruna tog uspona stigla je 2024. godine, kada je ekipa iz Bergama osvojila Ligu Evrope, savladavši Bajer Leverkuzen u finalu sa 3:0. To nije bila slučajnost, već potvrda kvaliteta sistema koji je Atalantu svrstao među ozbiljne evropske klubove. U Banjaluku dolazi ekipa sa znatno većim individualnim kvalitetom, iskustvom igranja velikih utakmica i širim izborom fudbalera. Ipak, dosadašnji rezultati u Ligi konferencije pokazuju da italijanski sastav nije bez slabosti.
Atalanta je u prva tri kola osvojila četiri boda. Na premijeri je savladala Pafos sa 3:1, potom je izgubila od Ajaksa u Amsterdamu rezultatom 2:0, dok je u trećem kolu odigrala 1:1 protiv kazahstanskog Kairata.
Četiri boda i plasman u sredini tabele nisu ono čemu se klub takvih ambicija nadao. Zato je gostovanje u Banjaluci izuzetno važno. Pobeda bi Atalantu približila gornjem delu tabele i olakšala borbu za direktan plasman u osminu finala. Posebno upozorenje domaćinu predstavlja ofanzivni potencijal italijanskog tima. Šarl de Ketelare, Lazar Samardžić, Đakomo Raspadori, Đanluka Skamaka i Nikola Krstović predstavljaju ozbiljnu pretnju, dok iskustvo igrača poput Seada Kolašinca dodatno podiže kvalitet ekipe.
Međutim, ni u taboru gosta nema potcenjivanja protivnika. Trener Mauricio Sari poslao je jasnu poruku pred put u Banjaluku.
„Utakmica je teška, ali ne zbog ambijenta. Ovo je tehnički potkovana ekipa. Imaju dvojicu ili trojicu mladih igrača koje ćemo vrlo verovatno u budućnosti gledati na mnogo većim pozornicama“, istakao je Sari.
Iskusni stručnjak posebno je upozorio svoje igrače na opasnost od opuštanja.
„Moramo da pokažemo skromnost. Ako u utakmicu uđemo sa samo jedan odsto prepotencije, dobićemo lekciju. Moramo da odigramo na našem tehničkom maksimumu i sa mnogo poniznosti“, poručio je trener Atalante.
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LIGA KONFERENCIJE – 4. KOLO
Četvrtak
16.30: (2,20) Kairat (3,50) Mjelbi (3,10)
18.45: (1,18) Ajaks (7,75) Tun (12,0) – MOZZART RELAX
18.45: (2,10) Bran (4,00) Orhus (3,05)
18.45: (1,12) Brajton (9,00) Univerzitatea Krajova (19,0)
18.45: (1,60) Egnatija (4,00) Linkoln Red Imps (4,80)
18.45: (5,40) Harts (4,70) Monako (1,52)
18.45: (6,75) Iberija 1999 (4,20) Hetafe (1,48)
18.45: (2,85) Jablonec (3,60) Lugano (2,30)
18.45: (3,35) Kauno Žalgiris (3,50) Riga (2,10)
18.45: (2,75) Pafos (3,70) Midtjiland (2,35)
21.00: (6,50) Borac Banjaluka (5,50) Atalanta (1,38)
21.00: (1,13) Braga (8,50) KuPS (17,0) – MOZZART RELAX
21.00: (4,40) CSKA Sofija (4,10) Trabzon (1,70)
21.00: (1,80) Frajburg (3,90) Tvente (4,00)
21.00: (2,25) Gent (3,60) Crvena zvezda (2,95) – MOZZART RELAX
21.00: (2,15) Hajduk Split (3,70) Sint Trojden (3,10)
21.00: (12,0) Inter Eskaldes (6,25) Kopenhagen (1,23) – MOZZART RELAX
21.00: (2,35) Nordsjeland (3,60) Panatinaikos (2,80)
***Kvote su podložne promenama