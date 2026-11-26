Fudbalska Banjaluka odbrojava sate do spektakla. Ovog četvrtka (21.00) Borac će na rasprodatom Gradskom stadionu ugostiti Atalantu u utakmici četvrtog kola Lige konferencije, duelu koji za crveno-plave predstavlja mnogo više od obične borbe za evropske bodove.

Dolazak italijanskog predstavnika, kluba koji je poslednjih godina izgradio ozbiljan evropski renome, svojevrsna je nagrada za sve ono što je Borac uradio na međunarodnoj sceni. Međutim, domaćin nema nameru da se zadovolji činjenicom da je dobio priliku da odmeri snage sa ekipom iz Serije A. U Banjaluci žele rezultat, a pune tribine trebalo bi da budu dodatni vetar u leđa izabranicima Vinka Marinovića.

Atalanta, sa druge strane, dolazi sa jasnim ciljem – pobedom koja bi je približila plasmanu među osam najboljih i direktnom mestu u osmini finala

NEMA PREDAJE, ALI NI PROSTORA ZA GREŠKE

Tri utakmice, jedna pobeda i dva poraza – to je dosadašnji evropski bilans Borca u ligaškoj fazi takmičenja. Banjalučani su na otvaranju poraženi od Panatinaikosa u Atini rezultatom 2:1, zatim su na svom terenu savladali finski KuPS sa 2:0, da bi u trećem kolu izgubili od švedskog Mjelbija rezultatom 2:0.

Tri osvojena boda drže Borac u igri za nastavak evropske avanture, a eventualni pozitivan rezultat protiv velikog favorita mogao bi značajno da popravi njegovu poziciju. Ipak, ono što posebno ohrabruje domaćina jeste učinak na sopstvenom terenu. Borac je u dosadašnjim evropskim nastupima u Banjaluci pokazao da ume da igra organizovano, disciplinovano i sa mnogo energije. Pored toga, ekipa je u dobrom prvenstvenom ritmu, što potvrđuje i podatak da je ostvarila sedam pobeda u poslednjih osam ligaških utakmica.

21.00: (6,50) Borac Banjaluka (5,50) Atalanta (1,38)

Trener Vinko Marinović svestan je da njegov tim očekuje izuzetno težak zadatak, ali ne želi da njegovi igrači unapred odustanu od sopstvenog načina igre.

"Analizirali smo Atalantu i znamo da imaju ogroman individualni kvalitet i iskustvo igranja u Evropi, pogotovo u fazi napada koja im je najjača strana. Međutim, ne želimo da se branimo čitavu utakmicu. Biće trenutaka kada ćemo morati, ali želimo da igramo fudbal, da pokažemo svoj identitet, karakter i hrabrost“, poručio je Marinović.



Strateg Borca posebno je naglasio važnost koncentracije i organizacije, jer protiv ekipe kakva je Atalanta i najmanji propust može da bude kažnjen.



Svoje ambicije nije krio ni sedamnaestogodišnji Matej Deket, jedan od najzanimljivijih mladih igrača domaćeg tima.

"Imamo veliko poštovanje prema Atalanti, ali nećemo izaći na teren sa belom zastavom. Borićemo se i uz pune tribine pokušati da ostvarimo pozitivan rezultat. Nismo pod pritiskom rezultata, naš jedini imperativ je da damo sve od sebe“, istakao je Deket.



Za mladog fudbalera ovo će biti i posebna prilika da se susretne sa Seadom Kolašincem, reprezentativnim kolegom koji nastupa za italijanski tim.

VELIKO IME, VELIKA OČEKIVANJA

Kada se pogleda ime protivnika, jasno je da Borac čeka jedan od najtežih ispita u svojoj evropskoj istoriji. Atalanta je klub koji je u prethodnim sezonama napravio veliki iskorak na međunarodnoj sceni. Kruna tog uspona stigla je 2024. godine, kada je ekipa iz Bergama osvojila Ligu Evrope, savladavši Bajer Leverkuzen u finalu sa 3:0. To nije bila slučajnost, već potvrda kvaliteta sistema koji je Atalantu svrstao među ozbiljne evropske klubove. U Banjaluku dolazi ekipa sa znatno većim individualnim kvalitetom, iskustvom igranja velikih utakmica i širim izborom fudbalera. Ipak, dosadašnji rezultati u Ligi konferencije pokazuju da italijanski sastav nije bez slabosti.

Atalanta je u prva tri kola osvojila četiri boda. Na premijeri je savladala Pafos sa 3:1, potom je izgubila od Ajaksa u Amsterdamu rezultatom 2:0, dok je u trećem kolu odigrala 1:1 protiv kazahstanskog Kairata.