Na drugoj strani, Milan mora da pobedi Olimpijakos kako bi zadržao trunku nade za direktan plasman u osminu finala Lige Evrope. Takođe se otvara pitanje da li bi Milanu uopšte odgovaralo da izbori plasman u plej-of ukoliko ne uspe da se plasira među osam najboljih.

Nije tajna da vlasnik kluba Džeri Kardinale insistira na skudetu kao apsolutnom prioritetu i da je Liga Evrope pala u drugi plan. Ipak, postavlja se pitanje koliko je hazarderski potez da Rosoneri ispadnu iz Lige Evrope kako bi se posvetili prvenstvu. Reč je o odluci sa dvostrukom oštricom: s jedne strane, ako Milan osvoji Skudeto, svi će hvaliti dalekovid i pragmatičan potez; u suprotnom, ako mu to ne pođe za rukom, neuspeh u Ligi Evrope naknadno bi mogao da bude okarakterisan kao debakl ili čak brukanje.

MILAN NA RASKRSNICI

Rosoneri imaju dva lica u ovoj sezoni, jedno u Seriji A, a drugo u Ligi Evrope. Ruben Amorim je ostvario najbolji debitantski start u prvenstvu u istoriji Milana i jedan od najgorih učinaka u Evropi. Štaviše, tri poraza i samo jedna pobeda imaju još gorči ukus jer su ostvareni u Ligi Evrope, a ne u Ligi šampiona.

Osim rezultatske krize u Ligi Evrope, Amorim mora da se suoči i sa alarmantnom situacijom kada je reč o povređenim igračima. U Atinu nije doputovalo čak deset fudbalera, od Modrića i Pavlovića, preko Bartezagija i Gabije, do Čukvuezea, Kamarde, Loftus-Čika i Salemekersa.

18.45: (2,90) Olimpijakos (3,45) Milan (2,35)

Veliki broj igrača van stroja primorava Amorima da protiv Olimpijakosa na teren pošalje dobar deo fudbalera koji su igrali protiv Frozinonea, uz više nego izvesnu perspektivu da budu upotrebljeni i protiv Kaljarija na Sardiniji. Ako postoji pozitivna okolnost u celoj priči, onda je to kalendar, koji predviđa meč sa Kaljarijem u ponedeljak, tako da će Amorimovi igrači imati dan više da se odmore i napune baterije.

To posebno važi za noseće stubove tima, poput Hile u odbrani, Rabioa u veznoj liniji i Pulišića, Moreire i Gonsala Ramoša u napadu. Ruku na srce, ofanzivni deo tima jedini je u kojem Amorim može da kombinuje, budući da na raspolaganju ima i Sisea.