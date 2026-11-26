Vreme čitanja: 6min | čet. 26.11.26. | 12:44
Čak 10 izostanaka Rosonera danas (18.45) u Pireju protiv Olimpijakosa. Nema i dalje Strahinje Pavlovića. I Juve više okrenut Komu nego kiparskoj Omoniji (21.00)
(Od dopisnika MOZZART Sporta iz Rima)
Milan i Juventus su krenuli u novo izdanje Lige Evrope kao favoriti za osvajanje drugog po važnosti trofeja na Starom kontinentu. Pred početak druge polovine grupne faze takmičenja, Bjankoneri su na dobrom putu da obezbede direktan prolaz u osminu finala već u 2026. godini, pretvarajući dva poslednja meča u januaru, sa Ferencvarošem i Real Sosijedadom, u puku formalnost.
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Na drugoj strani, Milan mora da pobedi Olimpijakos kako bi zadržao trunku nade za direktan plasman u osminu finala Lige Evrope. Takođe se otvara pitanje da li bi Milanu uopšte odgovaralo da izbori plasman u plej-of ukoliko ne uspe da se plasira među osam najboljih.
Nije tajna da vlasnik kluba Džeri Kardinale insistira na skudetu kao apsolutnom prioritetu i da je Liga Evrope pala u drugi plan. Ipak, postavlja se pitanje koliko je hazarderski potez da Rosoneri ispadnu iz Lige Evrope kako bi se posvetili prvenstvu. Reč je o odluci sa dvostrukom oštricom: s jedne strane, ako Milan osvoji Skudeto, svi će hvaliti dalekovid i pragmatičan potez; u suprotnom, ako mu to ne pođe za rukom, neuspeh u Ligi Evrope naknadno bi mogao da bude okarakterisan kao debakl ili čak brukanje.
MILAN NA RASKRSNICI
Rosoneri imaju dva lica u ovoj sezoni, jedno u Seriji A, a drugo u Ligi Evrope. Ruben Amorim je ostvario najbolji debitantski start u prvenstvu u istoriji Milana i jedan od najgorih učinaka u Evropi. Štaviše, tri poraza i samo jedna pobeda imaju još gorči ukus jer su ostvareni u Ligi Evrope, a ne u Ligi šampiona.
Osim rezultatske krize u Ligi Evrope, Amorim mora da se suoči i sa alarmantnom situacijom kada je reč o povređenim igračima. U Atinu nije doputovalo čak deset fudbalera, od Modrića i Pavlovića, preko Bartezagija i Gabije, do Čukvuezea, Kamarde, Loftus-Čika i Salemekersa.
18.45: (2,90) Olimpijakos (3,45) Milan (2,35)
Veliki broj igrača van stroja primorava Amorima da protiv Olimpijakosa na teren pošalje dobar deo fudbalera koji su igrali protiv Frozinonea, uz više nego izvesnu perspektivu da budu upotrebljeni i protiv Kaljarija na Sardiniji. Ako postoji pozitivna okolnost u celoj priči, onda je to kalendar, koji predviđa meč sa Kaljarijem u ponedeljak, tako da će Amorimovi igrači imati dan više da se odmore i napune baterije.
To posebno važi za noseće stubove tima, poput Hile u odbrani, Rabioa u veznoj liniji i Pulišića, Moreire i Gonsala Ramoša u napadu. Ruku na srce, ofanzivni deo tima jedini je u kojem Amorim može da kombinuje, budući da na raspolaganju ima i Sisea.
Koliko je situacija urgentna govori podatak da su u Atinu doputovali i Milanovi tinejdžeri Vladimirov, Osola i Komoto, dok će portugalski stručnjak, kada se okrene prema klupi u Pireju, pored golobradih mladića i rezervnih golmana videti samo Pulišića i Tomorija, uz pomenutog Sisea.
Pobeda nad Frozinoneom ne treba da zavara jer rezultat ne oslikava ono što se videlo na terenu San Sira i ne dočarava činjenicu da je Milan svih pet golova postigao iz kontranapada. Nešto što će teško moći da se ponovi večeras, iako je Amorim orijentisan na to da ponovi taktiku transformacije formacije Rosonera u hodu, iz defanzivne 4-4-1-1 u mnogo ofanzivniju 4-2-3-1.
MILAN OSVAJA LIGU EVROPE - KVOTA U MOZZARTU JE 15,0.
Amorim pamti Karaiskakis po negativnom iskustvu jer je tu doživeo jedan od najtežih poraza u karijeri, istina igračkoj, a ne trenerskoj, kada mu je u dresu Benfike eksplodirala grčka „petarda“.
Ako Milan „plače“ zbog povreda, ni Olimpijakos se ne smeje, takođe zbog istog problema. Grčkom timu nedostaje veliki broj igrača zbog povreda, od Klejtona i El Kabija, preko Muandilmađija i Bejlija, do Roke Skipionija, Puerte i Esea.
OLIMPIJAKOS (4-2-3-1): Ortega – Saliakas, Recos, Pirola, Onjemaeki – Frojler, Gustavo Sa – G. Martins, Fortunis, Žota Silva – A. Gonzales.
MILAN (4-4-1-1): Menjan – Hila, De Vinter, Dijavara, Estupinjan – Hačinson, Musa, Jašari, Moreira – Rabio – Gonsalo Ramoš.
SPALETI LANSIRA EKATORA I MISLI NA KOMO
Džef Ekator će prvi put početi meč od prvog minuta u dresu Juventusa. Debitantski nastup u ulozi startera mladog reprezentativca Italije najavljivan je za meč sa Venecijom, ali se trener Lučano Spaleti odlučio da ga baci u vatru, nakon oporavka od povrede, protiv Omonije iz Nikozije.
JUVENTUS OSVAJA LIGU EVROPE - KVOTA U MOZZARTU JE 8,00.
Razlika u kvalitetu između kiparskog tima i Stare dame toliko je velika da Spaleti može sebi da dozvoli luksuz da primeni široke rotacije i praktično pošalje na teren rezervni sastav Juventusa. Dodatni motiv Spaletiju da pruži šansu igračima koji do sada nisu mnogo igrali ili su u fazi oporavka od povreda i traženja forme predstavlja naredni meč u Seriji A protiv Koma, na Sinigalji, u nedelju uveče.
21.00: (1,18) Juventus (7,50) Omonija Nikozija (13,0)
Dakle, prema najavama iz Kontinase, meč će sa klupe gledati prvi golman Vikario, komandant odbrane Bremer, stubovi veznog reda u poslednje vreme Kopmejners i Mekeni, kao i napadački trio Alajbegović, Voltemade i Kolo Muani.
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Podsetimo, na listi povređenih su Jildiz, koji se vraća na teren sredinom decembra, Kalulu i Kefren Tiram. Niko Gonzales je trebalo da bude pozvan za meč sa Omonijom, ali su u Kontinasi odlučili da budu oprezni i da polako reintegrišu argentinskog reprezentativca u prvi tim.
“U nedelju je pred nama fundamentalni izazov za dalji tok prvenstva i zato su neophodne varijacije“, bio je iskren Spaleti.
Trener Juventusa još jednom je podvukao i problem klasičnog centarfora:
„Nisam ni užasnut ni očajan zbog toga što nemam klasičnog napadača, ali vi novinari me svake nedelje pitate za Vlahovića, a ja igram sa onim što imam“.
Osim Ekatora u napadu, večerašnji meč velika je prilika i za rezervnog golmana Neta, Sara u veznoj liniji i Bogu na krilnoj poziciji, dok je za Gatija, Konseisaa i Kambijaza večerašnji duel etapa u podizanju forme nakon povreda.
Inače, večeras će sve biti u znaku sećanja na tridesetogodišnjicu osvajanja titule klupskog prvaka sveta protiv River Plejta u Tokiju. Podsetimo, u tom timu Juventusa igrao je i Vladimir Jugović, a titulu Staroj dami doneo je Pinturikjo, odnosno Alesandro Del Pjero, golom u 81. minutu.
JUVENTUS (3-4-2-1): Neto – Gati, Lukumi, Keli – Kambijazo, Sar, D. Luiz, Kabal – Konseisao, Boga – Ekator.
OMONIJA (4-2-3-1): Fabijano – Duvern, Kulibali, Satka, Balkovec – Andreu, Marić – Evandro, Tanković, Montnor – Kakulis.
LIGA EVROPE – 5. KOLO
Četvrtak
18.45: (2,90) Olimpijakos (3,45) Milan (2,35)
18.45: (1,35) Olimpik Marselj (5,30) Levski (8,00)
18.45: (1,35) Union Sen Žiloaz (5,70) Leh (7,25)
18.45: (5,50) Viktorija Plzenj (4,80) Benfika (1,50) MOZZART RELAX
18.45: (5,50) Dinamo Zagreb (4,80) Leverkuzen (1,70)
18.45: (1,15) Salcburg (8,00) Ararat Jermenija (15,0) MOZZART RELAX
18.45: (1,25) Bešiktaš (6,25) Hapoel Ber Ševa (10,0)
18.45: (3,50) Selta (3,60) Bornmut (2,00)
21.00: (2,90) Sparta (3,70) AZ Alkmar (2,25)
21.00: (1,40) Ferencvaroš (5,30) Celje (6,50) MOZZART RELAX
21.00: (1,33) Hofenhajm (6,00) Šturm (7,00)
21.00: (2,15) Kristal Palas (3,90) Sosijedad (3,00)
21.00: (1,25) Lion (6,25) Lilestrem (10,0)
21.00: (4,40) Torense (4,30) Seltik (1,67) MOZZART RELAX
21.00: (1,18) Juventus (7,50) Omonija Nikozija (13,0)
21.00: (4,10) OFI (3,80) Anderleht (1,80)
21.00: (1,25) Sanderlend (6,00) Jagjelonija (11,0)
21.00: (2,95) NEC Najmehen (3,90) Ren (2,15)
***kvote su podložne promenama