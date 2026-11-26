Daleko od toga da je Junajted i tih dana blistao, turbulencije su bile očigledne, ali da je neko te noći njihovim navijačima rekao da sledeću pobedu na strani u LŠ neće videti bar još narednih pet godina - pomislili bi da je lud, ili da mrzi Junajted.

Bio je 23. novembar 2021, na klupu Mančester Junajteda prvi put je seo Majkl Kerik , kao v.d. posle odlaska Ole-Gunara Solskjera , a pre imenovanja Ralfa Rangnika . Kristijano Ronaldo i Džejdon Sančo dali su golove za pobedu (2:0) u gostima nad Viljarealom u Ligi šampiona, koja je Crvenim đavolima obezbedila plasman u osminu-finala.

Ali, evo nas punih pet godina i pet dana kasnije i Junajtedova stvarnost izgleda još mračnije. Od tog meča na Madrigalu, zaključno sa sinoćnim remijem sa Sportingom na Žoze Alveladeu (2:2), mančesterski crveni odigrali su sedam mečeva na strani u Ligi šampiona i još ne znaju za pobedu. Semafor pokazuje četiri poraza (protiv Bajern Minhena, Kopenhagena, Atletiko Madrida i Komoa) i tri nerešena ishoda (protiv Atletika, Galatasaraja i Sportinga). Timu sa Old Traforda ne ide u korist ni to što su tri godine, od 2023. do 2026, bili daleko od elitnog evropskog takmičenja.

Hteli to da priznaju ili ne, postali su poželjan gost, ne samo u LŠ, već i u Premijer ligi, gde u prvih 11 kola, takođe, nemaju nijedan trijumf van Old Traforda. Čemerna slika trenutka u kom se nalazi nekadašnji gigant evropskog fudbala možda najbolje ilustruje identična pozicija na obe tabele (Lige šampiona i Premijer lige) - 19. mesto, koje u LŠ još i nije toliko strašno, jer su i dalje u igri za narednu fazu. Ipak, tragikomični remi protiv Sportinga sigurno nije prijao Poketinu, jer posle dva uvodna meča na užarenoj klupi i dalje nema pobedu na svom kontu. U prestonici Portugalije, Mančester su skupo koštale reakcije golama Senea Lamensa, koji je uprkos jednom odbranjenom penalu stigao da skrivi još jedan i potom pokloni drugi gol domaćinu. Da li zato što na klupi nema gotovo nikakve alternative (36-godišnjeg Karla Darloua i 40-godišnjeg Toma Hitona, koji je poslednju takmičarsku utakmicu imao još februara 2023), tek Poketino je krivca umesto u Lamensu našao na drugoj strani.

U sudiji Šimonu Marčinjaku. Poljak je dosudio dva penala protiv Junajteda i svirao ofsajd u prvom poluvremenu neposredno pre gola Amada Dijaloa, čime je automatski sprečio mogućnost da VAR eventualno promeni tu odluku. Na kraju, isključio je i Jurija Tilemansa, čime je Junajted završio meč s deset igrača. "Teško mi je da se setim neke utakmice u kojoj je jedan tim toliko kažnjen kao mi večeras. Bili smo mnogo kažnjeni u ključnim situacijama", izjavio je Poketino posle meča, upirući time prst u arbitra koji je sudio finale Svetskog prvenstva u Kataru 2022. Još mnogo žustriji bio je nekadašnji igrač Junajteda Ešli Jang, danas analitičar, koji je Marčinjakovo suđenja ocenio "sramotnim". 🍂🍂🍂🍂🍂 MOZZART RELAX radi za tebe – Jedan gol do 10. minuta i dva gola do 65. minuta, i tip “prvo poluvreme 2+” je prolazan 🍂🍂🍂🍂🍂 Kada se prva nervoza slegla, Poketino je ipak malo spustio ton i preuzeo deo odgovornosti za ovakav ishod. "Mislim da smo dominirali i zaslužili da pobedimo, ali nismo iz različitih razloga. Sve ekipe prave greške, ali mi ove naše najskuplje plaćamo, i to svaku od njih. Ali tu smo gde smo, i moramo da preuzmemo odgovornost".