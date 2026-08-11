Da ne ispadneš iz Premijer lige, reši ono najbitnije

Fudbaler iz Gane ima 21 godinu i ujedno je i zalog za budućnost, a za Jakirovića je dobro što može da igra i levog beka kada zatreba, gde je ranije doveo Meta Targeta kao slobodnog igrača. Prošao je fudbalske škole u Francuskoj, gde je igrao za malo poznatu akademiju Mantoa i kasnije za Pariz, pre nego što se otisnuo u Betis, gde nikada nije dobio pravu priliku. Razigrao se u Rajo Valjekanu, pa je kupio sebi kartu za Premijer ligu, i kako stvari stoje, biće jedan od stubova odbrane jer je za sada ubedljivo najskuplje pojačanje novog premijerligaša.

Drugi štoper koji će mu praviti društvo je Lukas Herington, koji stiže iz Kolorada za 13.000.000 evra. Za dvojicu centralnih defanzivaca će tako platiti 38.000.000 evra ukupno i to nije sve. U transferu Lukasa Heringtona ima i 4.500.000 u bonusima ako se ispune, a i za njega ima procenata. Koloradu će pripasti 15 odsto od naredne prodaje.

Njega znate sigurno jer je igrao za Australiju i promašio jedan od ključnih penala na Svetskom prvenstvu u osmini finala protiv Egipta. Nisu zamerili 18-godišnjaku jer je dobio odgovornost i imao hrabrosti, a svakako je dobro igrao na Mundijalu i eto tinejdžera u Premijer ligi kao nagrade za njega. Čak mu je i Zlatan Ibrahimović poslao poruku posle promašenog penala.

"Hoću da mu kažem nešto. Imaš 18 godina, mlad si. Ovo je tek početak tvoje karijere. To što si istupio i preuzeo odgovornost pokazuje veliku hrabrost. Ne bi svako to uradio. Prijatelju moj, ti si najbolji. Slušaj, Herringtone, ako želiš da se javiš, tu sam", rekao je tada Zlatan.

Hal je do sada doveo golmana Konstatinosa Colakisa iz Olimpijakosa za 23.300.000 evra, Jensa Hjerta Dala iz Tromzea za 9.500.000 evra, Džeka Batlanda za 3.500.000 evra, Eliota Strada iz Mjelbija za 2.500.000, pomenutog Meta Targeta besplatno i Hidemasa Moritu iz Sportinga isto bez obeštećenja. Došao je i Oskar Zambrano iz Maribora, ne zna se za koju sumu.