Fets Rasel menja smer i Monako Istanbulom

Ono što je najavljeno uskoro bi moglo da dobije epilog. Poznato je da se Monako nalazi u problemima, te da dogovoreni igrači žele da potraže nove sredine. U centru pažnje našao se Doron Fets Rasel, čovek oko kojeg je bilo predviđeno da se vrti igra Monaka u nadolazećoj sezoni, ali...

Kako sada stvari stoje, on će završiti na nekoj drugoj destinaciji, a vrlo lako bi ona mogla da bude Istanbul, odnosno Anadolu Efes.