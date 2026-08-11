Fets Rasel menja smer i Monako Istanbulom
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Vreme čitanja: 2min | uto. 11.08.26. | 16:28
Omaleni plej na radaru Anadolu Efesa, kažu turski izvori
Ono što je najavljeno uskoro bi moglo da dobije epilog. Poznato je da se Monako nalazi u problemima, te da dogovoreni igrači žele da potraže nove sredine. U centru pažnje našao se Doron Fets Rasel, čovek oko kojeg je bilo predviđeno da se vrti igra Monaka u nadolazećoj sezoni, ali...
Kako sada stvari stoje, on će završiti na nekoj drugoj destinaciji, a vrlo lako bi ona mogla da bude Istanbul, odnosno Anadolu Efes.
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Prema informacijama turskog novinara Anila Ujšala dvostruki prvak Evrope zainteresovan je da u svoje redove dovede najboljeg strelca Evrokupa iz prošle sezone. Rumunski reprezentativac je lane u Klužu imao godinu iz snova i dokazao da je spreman za najveći nivo evropske košarke. Prosek od 19,8 poena, 3,6 skokova i 6,2 asistencije bio je dovoljan da ga svrsta među najbolje pojedince Evrokupa, a u njemu je Monako video lidera za godinu tranzicije koja je trebalo da usledi.
Ipak, u ovom momentu omaleni plej je, ako je verovati informacijama iz Turske, mnogo bliži Bosforu, jer je Efes trenutno igrački, finansijski i organizaciono miljama iznad tima iz Kneževine.
Ono što je jedino upitno jeste koliko bi prostora mogao da dobije u Pivarima. Efes je pun na svim pozicijama, jer su pozicije organizatora igre popunili Majk Džejms i Metju Strazel. Klub su pojačali još Bruno Fernando, Santi Justa, Dario Šarić i Kolin Malkolm.