Vladimir Ivić trener godine u Emiratima: Najteže je ostati na vrhu

„ Veoma smo ponosni, jer smo prošlu sezonu završili na savršen način, o kojem smo oduvek sanjali. Ono što je postignuto veoma je važno za sve članove kluba, a jasan dokaz toga je broj priznanja koja su danas osvojili igrači Al Aina; oni su to u potpunosti zaslužili, baš kao i svi koji su radili iza kulisa, daleko od svetla reflektora. Uvek radimo kao sistem i kao tim, a ono što smo postigli direktan je rezultat napornog i kontinuiranog rada. Završili smo sjajnu sezonu i proslavili uspeh, a sada smo okrenuli novi list i naš glavni cilj je da ponovimo ove uspehe i ostvarimo bar ono što smo postigli prošle godine .”

U izjavama za medije nakon dodele priznanja, nekadašnji as Partizana je izrazio veliki ponos zbog uspeha koji je tim ostvario tokom protekle sezone, pohvalivši visok nivo posvećenosti igrača i celokupnog stručnog štaba.

Nekadašnji strateg PAOK-a, Makabija iz Tel Aviva i Votforda je upozorio na težinu i intenzitet takmičenja u predstojećoj sezoni, ističući da zadržati se na vrhu uvek predstavlja najteži ispit za svakog šampiona.

„Nova sezona će za nas biti intenzivnija i teža. Kada ste na vrhu, najveći izazov je zadržati tu poziciju, jer svi rivali ulaze u mečeve protiv vas sa udvostručenom motivacijom i željom da pruže svoj maksimum, što je u fudbalu sasvim normalno. Moramo biti potpuno spremni za svaku utakmicu pojedinačno i igrati sa puno energije, uz poštovanje svih protivnika. Istovremeno, moramo zadržati samopouzdanje i uvek igrati sa ciljem da pobedimo i osvojimo tri boda. Sa takvim mentalitetom smo uspeli prošle sezone i moramo nastaviti sa istim pristupom i stilom.”

Naposletku, Ivić je izrazio zadovoljstvo urađenim u prelaznom roku:

„Veoma sam zadovoljan trenutnim sastavom ekipe. Uspeli smo da angažujemo niz vrhunskih igrača i potpuno sam uveren da će nam oni pomoći da budemo jači i spremniji u novoj sezoni. Klub Al Ain uvek ima velike ambicije i svi dobro znaju da je ovaj klub stvoren da se takmiči i osvaja odličja.”