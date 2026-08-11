Stigle nove ponude Nemanji Radonjiću... Izgleda da će ozbiljno morati da spusti kriterijume
Vreme čitanja: 2min | uto. 11.08.26. | 17:14
Za sada pozivi samo iz 'dalekog sveta'...
Na vest da ga želi Persija iz Džakarte Nemanja Radonjić (30) nije reagovao kako su Indonežani priželjkivali. Srpski krilni napadač u startu je odbacio mogućnost selidbe 'na kraj sveta', međutim tamošnji rekordni šampion neće odustati tek tako.
Kako javlja FootMercato, doskorašnji fudbaler Crvene zvezde i dalje je san čelnika Persije, koji rade sve da ga ubede da makar sasluša šta će mu ponuditi. U međuvremenu, tvrdi isti izvor, Radonjiću stižu pozivi sa još nekoliko egzotičnih destinacija. Šuška se o Kataru, Južnoj Koreji i Iranu, s tim da za za sada nema nagoveštaja da li su nove opcije zanimljivije nekadašnjem reprezentativcu Srbije.
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"Nemanja Radonjić pred sobom ima nekoliko mogućnosti posle teškog perioda u Crvenoj zvezdi. Interesovanje pokazuju klubovi sa Bliskog istoka i iz Koreje. Takođe, na stolu je i dalje ponuda iz Džakarte. Igrač će u skorije vreme morati da odluči o sledećem koraku u karijeri", stoji u tekstu francuskog portala.
Radonjića nema na terenu od kraja januara, kada je ušao kao rezerva protiv Selte iz Viga. Poslednju utakmicu u Mozzart Bet Superligi odigrao je još krajem 2025, da bi ubrzo krenuli problemi sa Dejanom Stankovićem i sklanjanje iz tima, suspenzije...
Očito da je sve to uticalo na slabije interesovanje ozbiljnih klubova iz Evrope, te će jedan od najtalentovanijih ofanzivaca s ovih prostora morati značajno da spusti kriterijume i potraživanja kako bi pronašao novi angažman.
Nemanja Radonjić stasao je u omladinskoj školi Partizana, bio je u Romi, Čukaričkom, dva puta u Crvenoj zvezdi, u Olimpiku iz Marselja, Herti, Benfici, Torinu, Maljorki... Osim na momente na Marakani, nigde se posebno nije istakao. Za Srbiju je odigrao 46 mečeva i postigao pet golova,