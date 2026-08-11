Stigle nove ponude Nemanji Radonjiću... Izgleda da će ozbiljno morati da spusti kriterijume

Na vest da ga želi Persija iz Džakarte Nemanja Radonjić (30) nije reagovao kako su Indonežani priželjkivali. Srpski krilni napadač u startu je odbacio mogućnost selidbe 'na kraj sveta', međutim tamošnji rekordni šampion neće odustati tek tako.

Kako javlja FootMercato, doskorašnji fudbaler Crvene zvezde i dalje je san čelnika Persije, koji rade sve da ga ubede da makar sasluša šta će mu ponuditi. U međuvremenu, tvrdi isti izvor, Radonjiću stižu pozivi sa još nekoliko egzotičnih destinacija. Šuška se o Kataru, Južnoj Koreji i Iranu, s tim da za za sada nema nagoveštaja da li su nove opcije zanimljivije nekadašnjem reprezentativcu Srbije.