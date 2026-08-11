Dosije Vinisijus: Koliko je Arsenal bio blizu i šta se sve dešavalo

Odbio je prvobitno dve ponude Real Madrida i mirisalo je da bi mogao u Arsenal, međutim, preokret je nastao prošle srede, tokom ključnih pregovora između čelnika kluba i njegovih predstavnika. Tada su se rukovali, ali je svakako morao krilni napadač da napravi malo drame jer je obrisao sve fotografije sa Instagram profila u stilu ljutih srednjoškolaca, zbog čega su krenule da gore društvene mreže i da se trljaju ruke u glavnom gradu Engleske. Međutim, sutradan je produžio ugovor do 2032. godine i postao jedan od najplaćenijih igrača u istoriji kluba. Tu je saga završena i zvanično.

Mnogo toga se promenilo kada je stigao Ćabi Alonso umesto Karla Ančelotija u maju 2025. godine jer nikada nisu imali dobar odnos. Prve ozbiljne tenzije pojavile su se u oktobru, kada je Vinisijus besno reagovao kada je zamenjen u prvom El Klasiku sezone. Real je tada vodio 2:1 protiv Barselone na domaćem terenu, a do kraja je bilo oko 20 minuta, mada glavna priča je šta se desilo posle utakmice. Na sastanku sa predsednikom Reala Florentinom Perezom , Vinisijus se izvinio zbog svog ponašanja. Kada je Perez pokrenuo pitanje produženja ugovora, Vinisijus mu je rekao da ne smatra da je produženje u njegovom najboljem interesu sve dok je Alonso trener. Na kraju, Alonso je dobio otkaz, što je malo poboljšalo odnose i popularni Vini ponovo je bio zlatno dete Reala, pa se videlo svetlo na kraju tunela.

Čelnici Real Madrida i predstavnici Vinisijusa Žuniora prvi put su počeli da pregovaraju o produžetku ugovora tokom sastanka u klupskom trening-centru u januaru 2025. godine. Ostvario je nekoliko bonusa tada - uključujući i nagradu FIFA za najboljeg igrača sveta 18 meseci ranije, ubrzo nakon što je ostao bez Zlatne lopte - i zarađivao je oko 18.000.000 evra po sezoni. Za produžetak ugovora, madridski klub ponudio mu je oko 20.000.000 evra po sezoni, povećanje kao znak pažnje, ali je on to zajedno sa dvojicom agenata i ocem odbio. Njegov tim je poslao Madriđanima šta traže, što je odmah odbijeno, pošto je tražio nešto manje od 30.000.000 evra godišnje. U taj iznos ulazili su osnovna plata, bonusi za učinak i bonus za produženje ugovora. Nijedan igrač u istoriji Real Madrida ranije nije dobio takav bonus, pa nisu hteli da daju ni njemu.

Međutim, tada se uključio Arsenal jer je osetio da je vreme da se iskoristi neprijatna situacija u glavnom gradu Španije. Svi ključni ljudi u Arsenalu dugo su razgovarali sa Vinisijusom i njegovim predstavnicima kako bi im detaljno predstavili projekat kluba i objasnili kakvu bi centralnu ulogu Brazilac imao u njemu. Glavni fokus bio je na fudbalu, ali razgovaralo se i o uticaju i koristima koje bi komercijalno partnerstvo donelo i jednima i drugima. Čak i bez formalnog dogovora, lični uslovi između Arsenala i Vinisijusa ne bi predstavljali problem. Arsenal je bio spreman da mu da novac koji god hoće, nisu žalili ništa za Brazilca i verovalo se u londonskom klubu da će njihova ponuda biti toliko velika da će Real Madridu biti teško da je isprati.

Sumnjali su malo u Arsenalu da je uopšte bilo šta tu izvodljivo, neko je bio zabrinut u klubu zbog toga kako bi transfer ovakvih razmera mogao da utiče na buduća pojačanja i produženja ugovora drugih igrača, pa ni tu nije baš cvetalo cveće. Vinisijus je čekao da Real promeni ponudu i da mu da to što hoće, a sve se promenilo kada je stigao Žoze Murinjo, iako baš i nisu bili u dobrim odnosima posle onoga sa Prestijanijem i optužbama za rasizam, gde je Portugalac rekao "da je Vinisijus sam izazvao incident". Izgleda su se odnosi izgladili i da je bilo 'mir, mir, mir, niko nije kriv', pa je posle Svetskog prvenstva dogovoren sastanak za 5. avgust.

Redovno su se čuli Vinisijus i Murinjo, rekao je da mu je potreban i da bi voleo da ostane i na kraju je ostao. Sve do tog sastanka pomenutog, Arsenal je verovao da bi odluka igrača mogla da bude u njihovu korist. Kada se pojavila vest da je Madrid tokom tog sastanka dao Vinisijusu novu, poboljšanu ponudu, nastala je frka u Arsenalu. Znali su da će produžiti ugovor i tako se i završila priča. Vinisijusova odluka da ostane na Bernabeuu saopštena je Arsenalu prošle srede. I igrač i njegovi predstavnici izrazili su zahvalnost londonskom klubu zbog načina na koji su prema njima postupali. Objasnili su da Arsenal odbijaju isključivo zbog Vinisijusove privrženosti Real Madridu, kao i zbog velikog finansijskog napora koji je španski klub uložio da ga zadrži.

Zaključak svega – Arsenal je imao šansu i bio je blizu. Ali, realno, znalo se da će Vini da ostane...