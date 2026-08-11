Dosije Vinisijus: Koliko je Arsenal bio blizu i šta se sve dešavalo
Vreme čitanja: 5min | uto. 11.08.26. | 16:29
Poznato je šta se dešavalo u pregovorima na relaciji Arsenal – Vini – Real
Podigao se severni London na noge kada je puštena priča da bi Vinisijus Žunior mogao da nastavi karijeru u redovima šampiona Engleske. Bio je savršeno rešenje za poziciju levog krila koja najviše škripi, a ko ne bi voleo jednog od najboljih igrača sveta u svom timu, međutim, deluje da je sve to bilo daleko. Pojavile su se i čuvene teorije zavere da je ta 'buva' puštena u javnost kako bi malo čačnuo madridskog velikana i izvukao bolje uslove u novom ugovoru, što i deluje realno, ali nije potvrđeno. Sada 'Atletik' donosi sve informacije u vezi pregovora sa Arsenalom i šta se sve dešavalo.
Brazilski reprezentativac stvarno je razmišlja o ponudi Arsenala, koja je bila odlična. Nije bilo kao što je rečeno, da je samo hteo da iskoristi situaciju, već je ozbiljno bio 'privučen ponudom' engleskog šampiona, kako se navodi. Mikel Arteta je bio 'all in' za Vinisijusa, sportski direktor Andrea Berta je sve spremio i sve su aminovali vlasnici kluba, tako da je baš bilo ozbiljno. Nije bilo ni odjednom jer je ponuda Arsenala bila rezultat višemesečnog rada iza kulisa, uz razgovore sa Brazilcem i njegovim predstavnicima, zbog čega je nastala panika u Realu.
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Odbio je prvobitno dve ponude Real Madrida i mirisalo je da bi mogao u Arsenal, međutim, preokret je nastao prošle srede, tokom ključnih pregovora između čelnika kluba i njegovih predstavnika. Tada su se rukovali, ali je svakako morao krilni napadač da napravi malo drame jer je obrisao sve fotografije sa Instagram profila u stilu ljutih srednjoškolaca, zbog čega su krenule da gore društvene mreže i da se trljaju ruke u glavnom gradu Engleske. Međutim, sutradan je produžio ugovor do 2032. godine i postao jedan od najplaćenijih igrača u istoriji kluba. Tu je saga završena i zvanično.
Samo, šta je prethodilo svemu, koliko je trajalo i koliko je Arsenal bio blizu?
Čelnici Real Madrida i predstavnici Vinisijusa Žuniora prvi put su počeli da pregovaraju o produžetku ugovora tokom sastanka u klupskom trening-centru u januaru 2025. godine. Ostvario je nekoliko bonusa tada - uključujući i nagradu FIFA za najboljeg igrača sveta 18 meseci ranije, ubrzo nakon što je ostao bez Zlatne lopte - i zarađivao je oko 18.000.000 evra po sezoni. Za produžetak ugovora, madridski klub ponudio mu je oko 20.000.000 evra po sezoni, povećanje kao znak pažnje, ali je on to zajedno sa dvojicom agenata i ocem odbio. Njegov tim je poslao Madriđanima šta traže, što je odmah odbijeno, pošto je tražio nešto manje od 30.000.000 evra godišnje. U taj iznos ulazili su osnovna plata, bonusi za učinak i bonus za produženje ugovora. Nijedan igrač u istoriji Real Madrida ranije nije dobio takav bonus, pa nisu hteli da daju ni njemu.
Mnogo toga se promenilo kada je stigao Ćabi Alonso umesto Karla Ančelotija u maju 2025. godine jer nikada nisu imali dobar odnos. Prve ozbiljne tenzije pojavile su se u oktobru, kada je Vinisijus besno reagovao kada je zamenjen u prvom El Klasiku sezone. Real je tada vodio 2:1 protiv Barselone na domaćem terenu, a do kraja je bilo oko 20 minuta, mada glavna priča je šta se desilo posle utakmice. Na sastanku sa predsednikom Reala Florentinom Perezom, Vinisijus se izvinio zbog svog ponašanja. Kada je Perez pokrenuo pitanje produženja ugovora, Vinisijus mu je rekao da ne smatra da je produženje u njegovom najboljem interesu sve dok je Alonso trener. Na kraju, Alonso je dobio otkaz, što je malo poboljšalo odnose i popularni Vini ponovo je bio zlatno dete Reala, pa se videlo svetlo na kraju tunela.
Međutim, tada se uključio Arsenal jer je osetio da je vreme da se iskoristi neprijatna situacija u glavnom gradu Španije. Svi ključni ljudi u Arsenalu dugo su razgovarali sa Vinisijusom i njegovim predstavnicima kako bi im detaljno predstavili projekat kluba i objasnili kakvu bi centralnu ulogu Brazilac imao u njemu. Glavni fokus bio je na fudbalu, ali razgovaralo se i o uticaju i koristima koje bi komercijalno partnerstvo donelo i jednima i drugima. Čak i bez formalnog dogovora, lični uslovi između Arsenala i Vinisijusa ne bi predstavljali problem. Arsenal je bio spreman da mu da novac koji god hoće, nisu žalili ništa za Brazilca i verovalo se u londonskom klubu da će njihova ponuda biti toliko velika da će Real Madridu biti teško da je isprati.
Sumnjali su malo u Arsenalu da je uopšte bilo šta tu izvodljivo, neko je bio zabrinut u klubu zbog toga kako bi transfer ovakvih razmera mogao da utiče na buduća pojačanja i produženja ugovora drugih igrača, pa ni tu nije baš cvetalo cveće. Vinisijus je čekao da Real promeni ponudu i da mu da to što hoće, a sve se promenilo kada je stigao Žoze Murinjo, iako baš i nisu bili u dobrim odnosima posle onoga sa Prestijanijem i optužbama za rasizam, gde je Portugalac rekao "da je Vinisijus sam izazvao incident". Izgleda su se odnosi izgladili i da je bilo 'mir, mir, mir, niko nije kriv', pa je posle Svetskog prvenstva dogovoren sastanak za 5. avgust.
Redovno su se čuli Vinisijus i Murinjo, rekao je da mu je potreban i da bi voleo da ostane i na kraju je ostao. Sve do tog sastanka pomenutog, Arsenal je verovao da bi odluka igrača mogla da bude u njihovu korist. Kada se pojavila vest da je Madrid tokom tog sastanka dao Vinisijusu novu, poboljšanu ponudu, nastala je frka u Arsenalu. Znali su da će produžiti ugovor i tako se i završila priča. Vinisijusova odluka da ostane na Bernabeuu saopštena je Arsenalu prošle srede. I igrač i njegovi predstavnici izrazili su zahvalnost londonskom klubu zbog načina na koji su prema njima postupali. Objasnili su da Arsenal odbijaju isključivo zbog Vinisijusove privrženosti Real Madridu, kao i zbog velikog finansijskog napora koji je španski klub uložio da ga zadrži.
Zaključak svega – Arsenal je imao šansu i bio je blizu. Ali, realno, znalo se da će Vini da ostane...