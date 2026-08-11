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Ode Mićko u Izrael: Ugovor na godinu plus godinu, džentlmenski potez Čukaričkog

Vreme čitanja: 1min | uto. 11.08.26. | 17:29

Do sutrašnjeg potpisa za Hapoel iz Ramat Gana, iskusnog defanzivnog vezistu dele samo još lekarski pregledi

Dva puta se Srđan Mijailović vraćao iz inostranstva u Mozzart Bet Superligu, ali još tu ima i materijala i energije za karijeru van granica Srbije. I, kao u svim prethodnim slučajevima, ponovo će – na istok.

Pisali smo juče da Čukarički pregovara sa Hepoelom iz Ramat Gana oko iskusnog defanzivnog veziste, ali s obzirom na džentlmenski dogovor koji je klub sa Banovog brda imao sa nekadašnjim reprezentativcem Srbije, i koji će, po našim informacijama, ispoštovati, nije tu imalo mnogo šta da se pregovara.

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Naime, Brđani će izaći u susret popularnom Mićku i pustiti ga bez obeštećenja, a budući da je 32-godišnji fudbaler dogovorio ugovor na godinu plus godinu, od potpisa, koji bi trebalo da se dogodi u sredu, dele ga još samo lekarski pregledi.

Ostali su Brđani bez jednog od lidera u svlačionici, fudbalera na koga su uvek mogli da se oslone, ali prednost u tom delu veznog reda na početku sezone svakako su imali Marko Docić i Sambu Sisoko.

Na drugoj strani, nakon Turske (Kajzerispor), Rusije (Samara) I Ujedinjenih Arapskih Emirata (Al-Vasl), fudbaler koji je za reprezentaciju Srbije odigrao samo osam utakmica, ali u razmaku od čak 12 godina (između 2012. kada je debitovao kod Siniše Mihajlovića i 2024. kada je nastupio na Evropskom prvenstvu u Nemačkoj), otvoriće novo poglavlje u jeseni karijere.

 

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ČukaričkiSrđan MijailovićHapoel Ramat Gan
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