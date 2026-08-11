Ode Mićko u Izrael: Ugovor na godinu plus godinu, džentlmenski potez Čukaričkog

Naime, Brđani će izaći u susret popularnom Mićku i pustiti ga bez obeštećenja, a budući da je 32-godišnji fudbaler dogovorio ugovor na godinu plus godinu, od potpisa, koji bi trebalo da se dogodi u sredu, dele ga još samo lekarski pregledi.

Ostali su Brđani bez jednog od lidera u svlačionici, fudbalera na koga su uvek mogli da se oslone, ali prednost u tom delu veznog reda na početku sezone svakako su imali Marko Docić i Sambu Sisoko.

Na drugoj strani, nakon Turske (Kajzerispor), Rusije (Samara) I Ujedinjenih Arapskih Emirata (Al-Vasl), fudbaler koji je za reprezentaciju Srbije odigrao samo osam utakmica, ali u razmaku od čak 12 godina (između 2012. kada je debitovao kod Siniše Mihajlovića i 2024. kada je nastupio na Evropskom prvenstvu u Nemačkoj), otvoriće novo poglavlje u jeseni karijere.