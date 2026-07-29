Dansko čudo u Poznanju: Orhus sklonio AEK sa Zvezdinog puta
Vreme čitanja: 2min | sre. 29.07.26. | 21:59
Crveno-beli će, ako prođu Hapoel, izbeći najveću minu u plej-ofu
Delovalo je da je sve gotovo, da je posle ubedljive pobede na severu Evrope revanš za Leh pitanje formalnosti. Ko god je tako pomislio, grdno se prevario. Orhus je režio jedno od većih ovosezonskih preokreta u evropskim kvalifikacijama, nadoknadio tri gola zaostatka iz prvog meča i preko penal-serije eliminisao poljski tim, plasiravši se u treću rundu. A to su dobre vesti i za Crvenu zvezdu...
Ne dobre, već odlične jer pobedom nad Lehom, Orhus je sklonio AEK sa Zvezdinog puta do grupne faze. Aktuelni prvak Grčke je do večeras bio među nepovlašćenim timovima, ali ga je eliminacijom poljskog predstavnika danski šampion častio statusom nosioca u plej-ofu.
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To znači da će, ukoliko u trećoj rundi preskoči Hapoel iz Ber Ševe, Crvena zvezda rivala u plej-ofu tražiti među sledećim timovima:
Celje - Ararat
Kairat/Levski
Orhus/Sabah
LASK
Viking
Orhus će s druge strane preuzeti Lehov status nosioca u trećoj rundi, ali će u plej-ofu, ako do njega doće, ponovo biti među nepovlašćenim timovima. A na putu do tamo stoji mu azerbejdžanski Sabah, ekipa koja se verovatno pripremala za dvomeč sa poljskim predstavnikom. Međutim, ekipa Jakoba Poulsena mislila je drugačije. Orhus je po isteku pola sata igre poveo, ali sa minimalnom prednošću gostiju na poluvremenu, delovalo je da je i dalje sve pod kontrolom.
A onda je početkom drugog poluvremena Kristijan Arnstad sa penala dodatno smanjio ukupnu prednost domaćina, pre nego što ju je petnaestak minuta pre kraja Frederik Tingager u potpunosti izbrisao i meč poslao u produžetke.
Tamo je rezervista Filip Jagielo golom u 95. minutu podigao Lehu glavu iznad vode i vratio mu kontrolu nad dvomečom, ali samo na kratko pošto je tinejdžer u redovima Orhusa Tomas Kristjansonsamo tri minuta po ulasku u igru još jednom izjednačio ukupan rezultat. Otišlo se na penale, a tamo je zablistao Mads Hedenstad. Spustio je golman danskog tima rampu Alahjaru Sajadmanešu u drugoj odnosno Antoniju Kozubalu u trećoj seriji i odveo Orhus u treću rundu. Slaviće njihov prolaz i na stadionu Rajko Mitić.