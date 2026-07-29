Dansko čudo u Poznanju: Orhus sklonio AEK sa Zvezdinog puta

Orhus će s druge strane preuzeti Lehov status nosioca u trećoj rundi, ali će u plej-ofu, ako do njega doće, ponovo biti među nepovlašćenim timovima. A na putu do tamo stoji mu azerbejdžanski Sabah, ekipa koja se verovatno pripremala za dvomeč sa poljskim predstavnikom. Međutim, ekipa Jakoba Poulsena mislila je drugačije. Orhus je po isteku pola sata igre poveo, ali sa minimalnom prednošću gostiju na poluvremenu, delovalo je da je i dalje sve pod kontrolom.

A onda je početkom drugog poluvremena Kristijan Arnstad sa penala dodatno smanjio ukupnu prednost domaćina, pre nego što ju je petnaestak minuta pre kraja Frederik Tingager u potpunosti izbrisao i meč poslao u produžetke.

Tamo je rezervista Filip Jagielo golom u 95. minutu podigao Lehu glavu iznad vode i vratio mu kontrolu nad dvomečom, ali samo na kratko pošto je tinejdžer u redovima Orhusa Tomas Kristjansonsamo tri minuta po ulasku u igru još jednom izjednačio ukupan rezultat. Otišlo se na penale, a tamo je zablistao Mads Hedenstad. Spustio je golman danskog tima rampu Alahjaru Sajadmanešu u drugoj odnosno Antoniju Kozubalu u trećoj seriji i odveo Orhus u treću rundu. Slaviće njihov prolaz i na stadionu Rajko Mitić.