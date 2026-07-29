Palmeiras upalio crveno, ništa od odlaska Alana

Direktor Palmeirasa Anderson Baros je obavestio menadžera Alana, Paula Pitombeiru da uopšte neće pregovarati o transferu napadača. Oni u klubu ga vide kao važan deo tima u narednom ciklusu, s obzirom da žele da ostvare maksimalno dobre rezultate kako u prvenstvu i kupu, tako i u Kopa Libertadores.

02.30: (4,00) Vitorija (3,40) Palmeiras (1,97)

Aston Vila na sve načine pokušava da nađe zamenu za Morgana Rodžersa, koji je ovog leta prešao u redove Čelsija, ali moraće da potraže drugu opciju.

Iako Alan nije postigao preterano veliki broj golova, svega šest uz četiri asistencije na 34 meča u svim takmičenjima, čelnici Palmeirasa veruju da je jedan od ključnih za ostvarenje njihovih ciljeva.

Da su očigledno zauzeli čvrst stav po pitanju zadržavanja najboljih igrača, pokazuje i primera da su u ovom prelaznom roku odbili i ponudu moskovskog Spartaka od 20.000.000 evra za napadača Flaka Lopeza.

Kada je reč o prvenstvu Brazilac, ekipa je i pored poraza od Atletika Mineira čvrsto na vrhu sa 44 boda, šest više od drugoplasiranog Flamenga koji ima meč manje, i osam u odnosu na Atletiko Maranense.

Paulinja ove noći neće moći da pomogne ekipi jer je na prošlom susretu iskrenuo članak leve noge. Veliko ohrabrenje za trenera Abela Fereiru predstavlja podatak da će prvi put od aprila moći da računa na Flaka Lopeza i Vitora Rokea.

Njihov povratak mogao bi da utiče značajno na popravljanju dinamike igre i stvaranju većeg broja prilika. Roke je poznat po brzini i želji da napadne prostor iza leđa odbrane, čime tera protivnika da se povuče dublje. Lopez predstavlja snagu u penal zoni, odličan je u skok igri, pa Abel Fereira traži od igrača da šalju više centaršuteva.

"Otkako sam došao, imali smo tri rute napada. Preko krila, kroz sredinu ili kroz zamenu pozicija. Neki mogu da igraju unutra, neki ne. Ono što mi se ne dopada je što imamo malo centaršuteva, moramo da imamo bolji balans u akcijama, bilo da igramo spolja ili iznutra. Protiv petorice pozadi postaje teško sa zamenom pozicija. U svakom slučaju, ima dosta mesta za napredak, ali svakako da ne bi bilo loše imati koji centaršut više ili udarac van kaznenog prostora", izjavio je Fereira.

U tim se takođe posle suspenzija vraćaju Alan, Barboza i Kelven, pa će gost ima priličan broj opcija na raspolaganju.

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BRAZIL, 21. KOLO

Četvrtak

00.30: (4,20) Internasional (3,50) Flamengo (1,87)

00.30: (1,75) Mirasol (3,60) Remo (4,90)

02.30: (4,00) Vitorija (3,40) Palmeiras (1,97)

02.30: (1,85) Fluminense (3,50) Baija (4,40)

Petak

00.30: (1,92) Korintijans (3,35) Atletiko Paranense (4,30)

02.30: (3,25) Koritiba (3,35) Kruzeiro (2,25)

Odloženo

Atletiko Mineiro - Bragantino

Botafogo - Gremio

Šapokoense - Vasko

Sao Paulo - Santos

*** kvote su podložne promenama