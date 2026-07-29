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OCENE – ZVEZDA: Arnautović oterao frustraciju i nervozu, Loizu se svideo Marakani
Vreme čitanja: 1min | sre. 29.07.26. | 22:30
Kada bi Miloš Veljković češće odrađivao asistencije nalik onoj ka Arnautoviću... Većina igrača Crvene zvezde imala kardio trening, tako da je teško izneti neke dublje zaključke
Evo kako smo videli učinak crveno-belih u revanšu na stadionu 'Rajko Mitić'...
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Mateus MagaljaešGolman
Jedna od najlakše zarađenih dnevnica u istoriji kvalifikacija za Ligu šampiona. Bilo mu je lako, jer prvak Severne Irske nije došao ni da napada njegov gol, ali mu je bilo teško usled činjenice da je beogradsku sparinu morao da podnosi sam. Malo da se našalimo: UEFA je mogla da dozvoli golmanu Crvene zvezde da unese rashladni uređaj. Prilično je odmorio u nekoliko utakmica, sledeće sedmice će biti potrebno da nešto odbrani.
Ocena
-
Jung Vu SeolOdbrana
Bio protivnik iz kategorije elitnih ili drugorazrenih, reprezentativac Južne Koreje je isti. Pošten prema fudbalu i obavezama. Najviše nemira unosio je na početku meča u zgusnutu odbranu ekipe iz Severne Irske. Dobro sarađivao sa Kipraninom Loizuom, često ulazio unutra kako bi pomagao u distribuciji lopti Abu Faniju i Radetu Kruniću. Mnogo, mnogo znači Dejanu Stankoviću, ali to i nije neka vest.
Ocena
7
Frenklin Tebo UčenaOdbrana
Pošteno bi bilo i da štoperi na ovakvim utakmicama ostanu neocenjeni, posebno ako nemaju ofanzivni doprinos. Dao mu je Dejan Stanković minute kako bi osetio tonus i odgovornost. Bez previše posla, bez gluposti. Profesionalno odrađena utakmica, biće potrebniji u budućnosti. Posebno kada Dejan Stanković bude menjao formacije i strategije. Možda već za sedam dana.
Ocena
6.5
Miloš VeljkovićOdbrana
Kada bi ovo radio svaki dan – Crvena zvezda bi bila za 25 posto jači tim. Negde se i očekivalo od igrača takvog statusa da bude plejmejker iz poslednje linije, posebno u situacijama kada se srpski šampion nadmeće sa satom i protivničkim bunkerom. Upisao dve asistencije. Ona namenjena Marku Arnautoviću je zaista bila vrhunska. Bilo bi dobro da se nametne kao apsolutni vođa odbrane, i neko ko će imati povećanu odgovornost. Makar dok Lukasen ne nadođe.
Ocena
7
Matej StrikaOdbrana
do 64 - Kakav dan za ovog momka iz Banjaluke. Pre 17. rođendana zabeležio je debi za matični klub na velikoj sceni. Prema ranijoj projekciji trebalo je Matija Strika da bude Adem Avdić posle Avdića. Otvorilo mu se, i prava je šteta što je udarac sa 16 metara završio na stativi, nego u mreži. O njemu možemo da pišemo samo kao o potencijalu. Vidi se dug korak i pismenost. Tek treba da mu ispadnu mlečni zubi u seniorskom fudbalu i na jakim utakmicama.
Ocena
6.5
Rade KrunićVezni
do 64 – On je imao kardio trening. Odradio je posle lakše povrede utakmicu da ga probije znoj i da oseti duel igru. Ubrzavao je tek povremeno kada je Arnautović imao čoveka na leđima. Nije bilo ni potrebe da se mnogo troši. Zastao je dah navijačima na Marakani kada ga je početkom drugog poluvremena jedan od gostujućih fudbalera pokosio i bacio ga na travu. Srećom, brzo je ustao.
Ocena
6.5
Mohamad Abu FaniVezni
do 76 – Korektno obavljen posao. Nije napunio oči, ali je reprezentativac Izraela bio neka vrsta spajalica. Imao je ove večeri ko da majstoriše u timu Dejana Stankovića. Njegovo je bilo da oduzme, preda, napravi preventivnu korekciju. Ponekad mu nedostaju duže noge da pokupi još neku loptu, ili dobije duel.
Ocena
6.5
Loizos LoizuVezni
do 64 – Zaslužio je gol na početku drugog poluvremena. Posle slabog izdanja u Severnoj Irskoj bio mu je potreban meč u kojem će se svideti beogradskoj publici. Počeo nejako, ali nastavio – vrlo dobro. Odgovorio je na serijske majstorije Aleksandra Kataija na levoj strani. VAR mu je oduzeo gol posle savršene kifle, pre toga i savršenu asistenciju ka Arnautoviću. Ima dobru levu nogu i smisao za kombinatoriku. To mu je bilo dovoljno da pokupi zaslužene ovacije.
Ocena
7
Muhamed ČamVezni
Bio je zarobljen u gustoj zoni fudbalera Larna. Išao levo, išao desno, vraćao se po loptu. Videla se njegova glavna karakteristika koju će, kako zna i ume, Dejan Stanković da eksploatiše – ozbiljna leva noga. Onaj centaršut koji su propustili Katai i Arnautović da zakucaju u mrežu je školski primer dobre ulazne lopte. Zna da kreira iz dubine, ali još ga nismo videli u utakmici visokog intenziteta. Jedan od Stakovićevih skrivenih aduta za Mađarsku.
Ocena
6.5
Aleksandar KataiVezni
Kada se igra ovakva utakmica, Aleksandar Katai je zadužen da bude di-džej dobre atmosfere i barjaktar majstorstva. To je prosto njegova dužnost. Igrao mu se fudbal po julskoj sparini, posebno što je već u trećem minutu namirisao „krv“ i iz prvog šuta postigao gol. Provocirao je lepe trenutke, pokušavao lobom sa 16 metara da Ircima pokaže svu lepotu fudbala. Malo se i štedeo.
Ocena
7
Marko ArnautovićNapad
Kao da je radio u korist svoje štete. Željan gola promašivao je moguće i nemoguće, nervirao se usled promašenih mogućih i nemogućih šansi. Otvorilo je to stalnu temu o govoru njegovog tela i isfrustriranim pokretima. Ali kada je prvi put na leđa namestio i poneo štopera Larna počeo je da diše. I igra fudbal. Dao dva laka komada, ali portet utakmice napravio pre petog gola Crvene zvezde. U sprintu je trčao od šesnesterca i prekinuo polukontru Larna.
Ocena
7
Osman BukariVezni
od 64 – Sve što je propustio u poljskoj provinciji, želi da nadomesti u balkanskom velegradu obučen u crveno-beli dres. Ušao čisto da uđe u ritam, nastavio da puni kolone. Lep lažnjak i laka realizacija. On je sposoban da ovo radi na mnogo, mnogo višem nivou. Mikrofon će biti njegov kroz sedam i 14 dana.
Ocena
6.5
Timi Maks ElšnikVezni
od 64 – Odmenio Krnuića. Odradio posao. I to bi bilo to.
Ocena
-
Nair TiknizjanOdbrana
od 64 – Nekoliko prodora. Jedan od onih koji su odradili trening oporavka.
Ocena
-
Nikola StankovićOdbrana
od 74 – Ušao da poštedi bespotrebnih napora vrlo važnog Seola.
Ocena
-
Mirko IvanićVezni
od 77 - Premalo vremena na terenu, uspeo tek da se zagreje...
Ocena
-
Dejan StankovićTrener
Možda mu ekipa nije imala napadačku fludinost svih 90 minuta, ali nije to ni toliko bitno. Njegov trenerski mozak mogao je da bude u hiberanaciji, jer je razlika u kvalitetu ogromna. Tražio je i dobio meč bez gluposti. Nije bilo bespotrebnih žutih kartona, niti labavih ulazaka u duele. I to je to. Još korak ga deli do primarnog cilja i plej-ofa. Još dva do onog što mu je u malom mozgu i u dubokom snu.
Ocena
7
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