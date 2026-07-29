OCENE – ZVEZDA: Arnautović oterao frustraciju i nervozu, Loizu se svideo Marakani

Mateus Magaljaeš Golman

Jedna od najlakše zarađenih dnevnica u istoriji kvalifikacija za Ligu šampiona. Bilo mu je lako, jer prvak Severne Irske nije došao ni da napada njegov gol, ali mu je bilo teško usled činjenice da je beogradsku sparinu morao da podnosi sam. Malo da se našalimo: UEFA je mogla da dozvoli golmanu Crvene zvezde da unese rashladni uređaj. Prilično je odmorio u nekoliko utakmica, sledeće sedmice će biti potrebno da nešto odbrani.