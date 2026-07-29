Zvezdino raspucavanje i petardiranje Iraca: A sad ono glavno

Stanković je znao da izbor igrača večeras neće igrati bitnu ulogu po pitanju ostvarivanja novu pobede nad sastavom Garija Haverona, ali mu neće biti nimalo lako da odabere najboljih 11 za meč sa Izraelcima. Odabrao je novu trojku pred protivničkim golom, koja se ozbiljno nametnula i pokazala da zaslužuje važnu ulogu u ovom timu. Utakmicu na stadionu Rajko Mitić ranim golom je otvorio Aleksandar Katai, dok se Marko Arnautović nakon nekoliko promašaja na startu utakmice, raspucao u nastavku i sa dva gola bio najzaslužniji za ubedljivo slavlje crveno-belih.

Iza najisturenijih igrača Zvezde dejstvovao je Mohamed Čam, koji jasno pokazuje da poseduje kvalitet za startnu postavu Crvene zvezde u evropskim mečevima. Neko od njih će sigurno za sedam dana od starta na teren, samo da Stanković odluči ko će na klupu, jer je konkurencija zaista paklena. Svoje uloge u rotaciji ne želi da se odrekne ni Loizos Loizu, koji je od početka večerašnjeg meča bio izuzetno uporan. Stvarao je i mašio šansee, ali je u 49. minutu nagrađen za veliku upornost.

S obzirom na to da Crvena zvezda nije imala dostojnog rivala na terenu, morala je da traži motivaciju u sopstvenim redovima. Posed lopte je konstatno bio blizu 80 odsto u korist domaćina, a gosti bez snage i mogućnosti da odgovore na adekvatan način. Solidno veče imao je golman gostiju Roan Ferguson, koji je sa nekoliko kvalitetnih intevencija sprečio Zvezdu da znatno ranije dođe do ubedljive prednosti ove večeri

Kakvu konkurenciju Stanković trenutno ima u timu jasno se videlo u 64. minutu, kada je šef struke crveno-belih napravio trostruku izmenu i umesto Loizua, Strike i Krunića uveo Bukarija, Tiknizjana i Elšnika. Rade Krunić je nakon dva meča pauze ponovo bio od početka meča u igri, zaigravši drgui put ove sezone u tandemu sa Abu Fanijem. Dobio je odlični vezista iz Foče nekoliko udaraca tokom utakmice, pa je svima na tribinama laknulo kada ga je Stanković izveo iz igre. Predah u završnoj fazi meča dobili su i Jong vu Seol i Abu Fani.

Ipak, Osman Bukari nije dozvolio da se meč završi u laganom ritmu, već je upalio propelere na motoru u 79. minutu, protutnjao pred gol protivnika, poigrao se sa protivnicima i zakucao loptu u protivničku mrežu. Zvezda sa upaljenom turbinom odlazi za Mađarsku, a na Stankoviću i njegovom stručnom štabu je da odaberu dobitnu kombinaciju i igrače koji najbolje mogu da odgovore na sistem igre Hapoel Ber Ševe. Ono što je pozitivna stvar za stručni štab crveno-belih jeste što su svi glavni aduti probuđeni i dovedeni do nivoa da na njih ozbiljno može da se računa u mečevima treće runde kvalifikacija za Ligu šampiona.

Crvena zvezda i Hapoel Ber Ševa igraće u utorak od 19.30.