Stanković: Da prođemo u plej-of, a posle... Sve ide po planu za sada

Crvena zvezda prošetala se protiv Larna u ovom dvomeču jer je slavila ukupnim rezultatom 9:0. U revanš meču u Beogradu je "petardirala" rivala i pobedila 5:0, pa su sada spremni za Hapoel Ber Ševu. Sa izraelskim šampionom će igrati prvi meč u utorak od 19.30, pa zatim 11. avgusta kod kuće od 20.00.

Cilj je prolazak u grupnu fazu Lige šampiona, ali trener Crvene zvezde Dejan Stanković spušta loptu.

"Svi to očekuju, da li je tako? I ja želim to, to je moja želja. Idem korak po korak, ne trčim unapred. Idemo da prođemo u plej-of, posle da vidimo šta će Bog da nam da", rekao je šef stručnog štaba crveno-belih za RTS.