Stanković: Da prođemo u plej-of, a posle... Sve ide po planu za sada
Vreme čitanja: 2min | sre. 29.07.26. | 22:11
Trener Crvene zvezde izneo utiske posle Larna i najavio dvomeč sa Hapoelom
Crvena zvezda prošetala se protiv Larna u ovom dvomeču jer je slavila ukupnim rezultatom 9:0. U revanš meču u Beogradu je "petardirala" rivala i pobedila 5:0, pa su sada spremni za Hapoel Ber Ševu. Sa izraelskim šampionom će igrati prvi meč u utorak od 19.30, pa zatim 11. avgusta kod kuće od 20.00.
Cilj je prolazak u grupnu fazu Lige šampiona, ali trener Crvene zvezde Dejan Stanković spušta loptu.
"Svi to očekuju, da li je tako? I ja želim to, to je moja želja. Idem korak po korak, ne trčim unapred. Idemo da prođemo u plej-of, posle da vidimo šta će Bog da nam da", rekao je šef stručnog štaba crveno-belih za RTS.
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Iskusni igrači odigrali su gotovo čitav meč, još se hvata pravi ritam.
"Juče smo baš pričali. Rekao sam da će odnos biti pravi i bio je od prvog do 90. minuta, da ne spuštamo ritam. Još smo u julu, treba nam ritam, golovi, utakmice, sve nam to treba. Što više budemo išli napred biće pakleno teško. Sve ide po planu za sada. Rekli smo da smo favoriti. To moramo da pokažemo i na terenu. Odnos u Irskoj i večeras je za svaku pohvalu. Spremamo se da što pre uđemo u formu za one jake utakmice. Odnosom sam prezadovoljan".
Sledi duel protiv Hapoel Ber Ševe, analizirao se i Vikingur.
"Gledali smo i jedne i druge. Imamo šest dana do sledeće utakmice. Igramo utorak. Imamo vremena da se odmorimo i spremimo meč. Jedna ekipa je bila bolja po snazi i dinamici, druga talentovana i brza. Oba protivnika bi bila teška. Zbog logistike, mislim da je ovo bolje. Očekujem da ću dva puta igrati kod kuće, da naši navijači napune i stadion u Mađarskoj, to nam daje prednost. Logistički dobro je, blizu su nam. Svega 45 minuta avionom do Balatona, sat vremena autobusom. Bolje to nego šest sati avionom. Sad protivnik je jedan teži na jedan, jedan na drugi način... Radujem se što ću dva puta igrati kod kuće. Zahvaljujem i navijačima što su došli večeras i to kada je vreme odmora".
Kratku izjavu dao je i mladi 16-godišnji Matej Strika.
"Hvala na čestitkama, osećaj je neverovatan, ostvarili smo pobedu i to je najvažnije, dobrom timskom igrom. Idemo dalje. Iz utakmice u utakmice se podižemo, ako možemo da damo deset golova, daćemo. Sada ide oporavak i idemo dalje".