Fenerova strepnja protiv 13 puta jeftinijeg tima, moraće mnogo bolje za prvu Ligu šampiona od 2008.
Vreme čitanja: 3min | sre. 29.07.26. | 22:41
Gornjik bio ravnopravan sa skupocenim predstavnikom Turske, malo je falilo da dvomeč ode u produžetke
Nema u Evropi u poslednjih petnaestak godina mnogo neuspešnijih klubova spram uloženih finansijskih sredstava od Fenerbahčea. Istanbulski klub od 2014. nije bio šampion Turske, a od 2008. nije učestvovao u grupnoj fazi/ligaškoj fazi Lige šampiona. To je nečuveno za klub takvih resursa, ništa nije pomagalo prethodnih godina, nikave superzvedze i trenerski asovi poput Žozea Murinja. Novo leto je i novi pokušaj da se to promeni, a prva od tri potrebne prepreke je pređena.
Fenerbahče je dobio dvomeč drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona protiv vicešampiona Poljske Gornjika iz Zabžea ukupnim rezultatom 2:1. Posle 1:0 za Fenerbahče u Turskoj, u revanšu u Poljskoj bilo je nerešeno 1:1. Vodio je Fener golom iz penala Andersona Taliske u 12. minutu, a Gornjik je izjednačio u nadoknadi prvog poluvremena pogotkom Mihala Sačeka. Imao je Gornjik i u nastavku više šuteva na gol protivnika, više šuteva u okvir gola, više kornera... Ali do gola nije došao i zato je ostao bez nagrade za dobru partiju.
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Moraće Fenerbahče mnogo bolje u narednoj rundi takmičenja, igraće protiv Šturma iz Graca u trećem kolu kvalifikacija za Ligu šampiona, a Šturm je pokazao protiv Hartsa u kakvoj se formi nalazi (dobio dvomeč ukupnim rezultatom 6:0). Gornjik će sa druge strane u trećem kolu kvalifikacija za Ligu Evrope udariti na boljeg iz dvomeča Ferencvaroš - Tvente (u prvoj utakmici 2:1 za Fradi).
Sada su poznata sva tri para trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona iz staze pratilaca (onih klubova koji nisu bili šampioni svojih zemalja). Sastaće se Fenerbahče - Šturm, Sparta Prag - Olimpik Lion, Sen Žiloaz - Bode Glimt i NEC Najmehen - Olimpijakos. Prilikom žreba za plej-of povlašćeni timovi biće pobednici susreta Lion - Sparta i Sen Žiloaz - Bode Glimt, a nepovlašćeni pobednici mečeva Fenerbahče - Šturm i NEC - Olimpijakos.
KVALIFIKACIJE ZA LIGU ŠAMPIONA, 2. KOLO (REVANŠ)
Utorak
KuPS - Sabah 0:2 (0:0), prvi meč 0:1
/Simić 52, Mikels 70/
Linkoln Red Imps - Mjelbi 0:0, prvi meč 0:3
Dinamo Zagreb - Tun 3:2 (2:2, 0:2), prvi meč 1:1
/Beljo 75, Kačavenda 78, Valinčić 112 - Labo 4, Birki 22/
Celje - Egnatija 2:2 (1:1, 1:1), penalima 4:1, prvi meč 3:3
/Kvesić 34, 97 - Hrka ag 21, Smajli 115/
Harts - Šturm 0:2 (0:0), prvi meč 0:4
/Zajdl 54, Soglo 68/
Šamrok - Ararat 2:1 (2:0), prvi meč 0:2
/Hejli 11, Grini 36 - Lima 73/
Sreda
Kairat - Omonija 1:0 (1:0, 1:0), penalima 6:5, prvi meč 0:1
Kaunas Žalgiris - Ki Klaksvik 1:0 (0:0), prvi meč 0:0
/Kreković 85/
Leh Poznanj - Orhus 1:4 (0:3, 0:1), penalima 3:4, prvi meč 4:1
/Jagjelo 95 - Beh 32, Arnstad 55pen, Tingager 75, Kristjanson 100/
Hapoel Ber Ševa - Vikingur Rejkjavik 2:0 (0:0), prvi meč 1:2
Univerzitatea Krajova - Levski 2:2 (1:2), prvi meč 0:1
/Banku 45+2, Rus 48 - Bala 13, Neveš 16/
Crvena zvezda - Larn 5:0 (2:0), prvi meč 4:0
/Katai 3, Arnautović 45+4, 60, Loizu 49, Bukari 79/
Gornjik Zabže - Fenerbahče 1:1 (1:1), prvi meč 0:1
/Saček 45+10 - Taliska 12pen/
Slovan - Iberija 1:1 (1:0), prvi meč 2:0
/Kukarevič 44 - Sikarulašvili 51/
*** kvote su podložne promenama