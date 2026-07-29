Fenerova strepnja protiv 13 puta jeftinijeg tima, moraće mnogo bolje za prvu Ligu šampiona od 2008.

Nema u Evropi u poslednjih petnaestak godina mnogo neuspešnijih klubova spram uloženih finansijskih sredstava od Fenerbahčea. Istanbulski klub od 2014. nije bio šampion Turske, a od 2008. nije učestvovao u grupnoj fazi/ligaškoj fazi Lige šampiona. To je nečuveno za klub takvih resursa, ništa nije pomagalo prethodnih godina, nikave superzvedze i trenerski asovi poput Žozea Murinja. Novo leto je i novi pokušaj da se to promeni, a prva od tri potrebne prepreke je pređena.

Fenerbahče je dobio dvomeč drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona protiv vicešampiona Poljske Gornjika iz Zabžea ukupnim rezultatom 2:1. Posle 1:0 za Fenerbahče u Turskoj, u revanšu u Poljskoj bilo je nerešeno 1:1. Vodio je Fener golom iz penala Andersona Taliske u 12. minutu, a Gornjik je izjednačio u nadoknadi prvog poluvremena pogotkom Mihala Sačeka. Imao je Gornjik i u nastavku više šuteva na gol protivnika, više šuteva u okvir gola, više kornera... Ali do gola nije došao i zato je ostao bez nagrade za dobru partiju.