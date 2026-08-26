Darko Kovačević o nesuđenom transferu u Real Madrid, koji veoma podseća na Rodrijev

Na početku razgovora sa AS-om Kovačević je potvrdio da se 1999. godine nalazio pred vratima Kraljevskog kluba.

“Bila je to zaista ozbiljna opcija. Pričali smo nekoliko meseci, ali transfer se na kraju nije realizovao. Vreme je prolazilo i usred tog procesa Juventus je pokazao veliko interesovanje za mene i ubedio me da odem u Italiju. Mogao sam da igram za Real Madrid, ali završio sam u Juveu”, prisetio se Kovačević.

Nešto slično što se desilo ovog leta Rodriju.

“Po onome što sam mogao da čujem, veoma sličan slučaj. Koliko sam čitao, Real Madrid je dugo pokazivao interesovanje za njega, ali očigledno i previše sumnje zbog čega se posao nije ranije realizovao. Onda se pojavila Barselona sa konkretnom ponudom, i sada imamo još jedan takav slučaj”.

21.00: (1,27) Real Madrid (6,25) Real Sosijedad (9,50)

Pamti se da je Kovačević kroz karijeru dao ukupno čak 10 golova Real Madridu.

“Možemo reći da sam bio veoma dobar u tome. Posebno pamtim dva gola 2003. godine, kada smo pobedili sa 4:2. Dao sam i na Bernabeu 2004. u pobedi sa 4:1. Protiv Reala su svi timovi eekstra motivisani, jer najveći timovi zahtevaju najbolje od vas. Pobeda ume da bude ogroman impuls za moral. U mom slučaju nije bilo nikakvog posebnog osećaja prema Realu, samo se jednostavno namestilo da budem efikasan ispred njegovog gola”.

S obzirom na to da je sada sportski direktor, 52-godišnjak iz Kovina se dobro razume u zakone fudbalske pijace. Zato je analizirao nekoliko slučaja iz španskog fudbala. Poput tog koji generalno iznenađuje Špance, da je Mikel Ojarzabal i dalje član Sosijedada, iako je bio odličan na Svetskom prvenstvu i zaslužan za to što su Španci uzeli zlato.

“Možda je iznenađujuće to što nije dobio neku veliku ponudu kluba iz Premijer lige, ali ima 29 godina i još uvek može da se desi da napravi veliki transfer. Ništa ne bih isključio. Mislim da je on fantastičan igrač. Uvek sam uživao kada vidim klasičnu devetku, kakva sam i ja bio, u Real Sosijedadu, međutim fudbal je u međuvremenu evoluirao i sada gledamo drugačije napadače. Bio je fantastičan na Mundijalu, on je sjajan napadač. Volim da ga gledam”.

Mikel Ojarzabal (©AFP)

Najveći transfer ovog leta na čitavoj planeti za Kovačevića je...

“Rodrijev transfer u Barselonu”!

Ali, da li sa svojih 30 godina vredi 75.000.000 evra, koliko će ukupno koštati Katalonce?

“Klubovi mnogo razmišljaju o godinama i putu kojim igrač može dalje da gradi karijeru, ali smatram da ako fudbaler može da vam donese četiri ili pet godina dobrih igara, isplatio vam se”.

Real je ovog leta platio RB Lajpcigu za Jana Diomandea 125.000.000 evra.

“On je sjajan igrač, sa blistavom budućnošću pred sobom. Real Madrid je uložio ogroman novac u njega. Vreme će pokazati da li vredi taj novac ili ne. Videćemo”.

Da Olimpijakos ima neograničen budžet, koga bi Kovačević želeo da dovede?

“Pokušao bih da ubedim Lamina Jamala da dođe”.

Mogao bi žreb za Ligu Evrope da spoji Kovačevića ove sezone sa Real Sosijedadom. Olimpijakos će igrati to takmičenje posle neuspeha u kvalifikacijama za Ligu šampiona, dok se klub iz Baskije tamo plasirao osvajanjem Kupa kralja.

“Voleo bih da se sretnemo u ligaškoj fazi i da zajedno prođemo dalje. Uvek se osećam posebno kada se vratim u San Sebastijan”.

Na početku sezone, u susretima 2. kola Primere, Real Madrid je kao gost savladao Espanjoi sa 2:1 golom Karlosa Espija u 90. minutu, dok je Real Sosijedad izgubio od Real Betisa u Sevilji sa 0:1.

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ŠPANIJA 1 – ZAOSTALI MEČ 1. KOLA

Sreda

21.00: (1,27) Real Madrid (6,25) Real Sosijedad (9,50)

***Kvote su podložne promenama