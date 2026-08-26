Šoping o kome priča planeta: Totenhem s Marmušom probio granicu od 400.000.000
Vreme čitanja: 2min | sre. 26.08.26. | 11:24
Isprva stiže na pozajmicu, ali otkup je obavezan, a cena transfera bi mogla da ode na 70.000.000 evra
Kao da pare rastu na drveću. Tako se ovog leta ponašaju mnogi engleski klubovi, a jedan od boljih primera je svakako Totenhem, koji je upravo otklonio i poslednje prepreke nap utu selidbe Omara Marmuša iz Mančestera u London. Znalo se već danima, sada je sve utanačeno: egipatski centarfor ide u Totenhem na pozajmicu sa obavezom otkupa.
Ta obaveza izvesno će Pevce koštati 58.000.000 evra, a još 12.000.000 bi Siti mogao da zaradi ako se aktiviraju svi bonusi. Prema napisima iz Engleske, polovina od 6.000.000 lako je izvodljiva, maltene sigurna. Za ovih preostalih 6.000.000 moraće Marmuš da se potrudi.
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Vrlo će to rado učiniti, pošto je nakon dolaska u Siti iz Ajntrahta – u kome je na 51 utakmici postigao 28 golova uz 17 asistencija – morao da se privikne na život u senci Erlinga Halanda. Svejedno je postigao vrlo dobrih osam golova što je sasvim pristojan učinak imajući u vidu da je na terenu proveo svega 1.393 minuta.
Ali Marmuš je hteo nešto više, hteo je da igra standardno, a Totenhem bi to mogao da mu pruži s obzirom da ni Rišarlison ni Dominik Solanki nisu garantovali golove u kontinuitetu. Napadač je zato bio jedan od prioriteta novog trenera Roberta De Zerbija.
Jedan od mnogih, jer Totenhem je ove sezone izdvojio više od 400.000.000 evra na pojačanja. Istina, neće mu se sve računati kao momentalni trošak, ova pozajmica će izdatak za Marmuša računovodstveno odložiti za sledeće leto, ali nikada Totenhem, koji je za vreme predsednika Danijela Levija bio poznat kao jedan od najštedljivijih klubova Premijer lige, nije trošio ovako gigantske sume novca.
Samo ovog leta Pevci su, fiksno, bez bonusa dakle, kaparisali igrače u vrednosti od 354.700.000 evra. Najskuplji je bio Njukaslov Sandro Tonali sa cenom od 108.000.000 evra, Mateus Fernandeš je Vest Hemu plaćen 99.000.000, Savinjo, dojučerašnji Marmušov saigrač u Sitiju, još 87.700.000, dok je 60.000.000 otišlo za Brajtonovog štopera Žan Pol van Hekea. Kao slobodni igrači stigli su i Endrju Robertson, Markos Senesi i Martin Dubravka.
U međuvremenu je klub prihodovao 165.550.000 evra na prodajama Luke Vuškovića (60.000.000/Brajton), Kristijana Romera (40.000.000/Atletiko), Đeda Spensa (30.000.000/Inter) i ostalih, manje vrednih igrača, ali pamtiće se ovo leto kao ono u kome je Totenhem trošio milione kao da u njegovoj kasi nema dna.
Videćemo na šta će to da liči na terenu.