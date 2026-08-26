Šoping o kome priča planeta: Totenhem s Marmušom probio granicu od 400.000.000

Vrlo će to rado učiniti, pošto je nakon dolaska u Siti iz Ajntrahta – u kome je na 51 utakmici postigao 28 golova uz 17 asistencija – morao da se privikne na život u senci Erlinga Halanda. Svejedno je postigao vrlo dobrih osam golova što je sasvim pristojan učinak imajući u vidu da je na terenu proveo svega 1.393 minuta.

Ali Marmuš je hteo nešto više, hteo je da igra standardno, a Totenhem bi to mogao da mu pruži s obzirom da ni Rišarlison ni Dominik Solanki nisu garantovali golove u kontinuitetu. Napadač je zato bio jedan od prioriteta novog trenera Roberta De Zerbija.

Jedan od mnogih, jer Totenhem je ove sezone izdvojio više od 400.000.000 evra na pojačanja. Istina, neće mu se sve računati kao momentalni trošak, ova pozajmica će izdatak za Marmuša računovodstveno odložiti za sledeće leto, ali nikada Totenhem, koji je za vreme predsednika Danijela Levija bio poznat kao jedan od najštedljivijih klubova Premijer lige, nije trošio ovako gigantske sume novca.