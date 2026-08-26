Saša Ilić: Ogrejaće i kod nas! Ovaj stadion može svašta da napravi

Vreme čitanja: 3min | sre. 26.08.26. | 11:34
Trener crno-belih nije želeo da pred revanš sa Hetafeom govori o statusu, ali jeste o stanju u ekipi i mogućnosti da se ugroze Španci, bez Zubairua i Ugrešića
Prvi i, verovatno, jedini put u karijeri, bilo igračkoj, bilo trenerskoj, pojavio se Saša Ilić na konferenciji za medije, a da ne zna šta će biti sutra. Ne u smislu rezultata, već da li će u petak, kad se probudi, biti šef stručnog štaba voljenog kluba. To u ovom trenutku ne zna niko, uključujući i Ilića.
Prethodnih dana je najpre podneo usmenu ostavku, nju direktorski tandem Danko Lazović – Radosav Petrović nije prihvatio, Ilić je ostao dosledan, ali je posle toga reagovala i tribina i posle razgovora sa navijačima deluje da se Saša dvoumi.
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Deluje, ali ne želi da o tome priča i ljubazno je zamolio novinare da tu temu preskoče u osvit revanša sa Hetafeom.
„Zamolio bih vas da te stvari ostavimo za narednu konferenciju, a sad da pričamo o utakmici“, pojasnio je Saša Ilić i odmah prebacio težište na meč sa Špancima. „Nije lako vratiti ekipu posle serije poraza, ali ovaj stadion može da napravi svašta sutra. To je veliki motiv i meni kao treneru i igračima da daju i više od maksimuma. Videćemo kako će izgledati. Uveren sam u veliku energiju naših navijača, o kojoj stalno pričam, a tad se dešavaju neka čuda“.
Trener crno-belih razume da je stanje do te mere specifično da ne može da razazna da li je od manjka kvaliteta ili nesrećnih okolnosti koje prate Parni valjak.
„Voleo bih da znam odgovor na to pitanje, ogrejaće valjda jednom i ovde kod nas. Svaki pozitivan rezultat, ako se desi da Partizan odigra i napravi ono što svi očekujemo, daće elan za budućnost. Postoji petak šta god da se desi sutra. Partizan je u izuzetno teškom momentu, jer sam i kao igrač i kao trener dugi niz godina proveo u ovom klubu i ovo je za mene najteži momenat mog boravka u Partizanu. Za mene je Partizan najveći klub na svetu i znam da će se okrenuti. Da li je momenat sad i kad će biti momenat ne znam, ali – biće“.
Za srpskog predstavnika u poslednjem kvalifikacionom kolu za mesto u Ligi konferencije otežavajuću okolnost predstavlja činjenica da juri zaostatak od dva gola sa Koliseuma (1:3).
„Ovo je možda jedna od najbitnijih utakmica u ovoj sezoni za nas. Rasprodat stadion, energija kakvu samo navijači Partizana mogu da naprave i podrška sa tribina daju mi za pravo da se nadam da ćemo napraviti ono što svi želimo i ući u Ligu konferencija. Uvideli su momci u Madridu da mogu, bilo je perioda igre, ajde da ne kažemo da dominantan, ali je bio minimum u egalu. Pogađali smo prečku i stativu, da su ti šutevi završili u golu rezultat bi bio povoljniji. Čim su igrači napravili četiri, pet lepih šansi u Madridu, znači da mogu“.
A da li onda postoji neka vrsta mentalne blokade, pa da bi možda psiholog mogao da se priključi stručnom štabu?
„Da li je psiholog potreban ili ne... Svi momci imaju porodice, supruge, devojke koje im daju ogromnu podršku, imaju i armiju navijača i biće to veliki vetar u leđa. Psiholog je individualna stvar. Kao igrač si uvek pod stresom, navikao sam jer sam dugo u klubu, koliko god da su dobri rezultati, jer posle 15 ili 20 utakmica desi se loš rezultat i onda je pritisak. Ja sam navikao na to. Ovde se bavimo Partizanom koji čini 20 i nekoliko igrača. Podržite ove momke, ne stavljajte im dodatni teret na leđa. Ima toliko poraza koliko ima, neke stvari ne prate igre, dešava se da iz prvog šuta primamo gol. Ovim momcima i meni kao treneru je potrebna podrška. Ovo nije utakmica gde ima repriza, od nje zavisi budućnost Partizana. Partizan je živeo pre, živi sada, a živeće i posle Saše Ilića. Ovim momcima je potrebna podrška bez obzira ko je u ekipi."
A ko će početi sutra – ne zna se. Još. Zna se samo da suspenzija i dalje važi za Ibrahima Zubairua i da Ognjen Ugrešić neće konkurisati za revanš, jer je realizovao transfer u Grčku.
„Ugrešić je potpisao za PAOK. Želim mu dosta sreće, napravio je dosta lepih stvari za Partizan, ovim transferom omogućio da klub normalno funkcioniše i neće konkurisati za sastav“ predočio je Ilić.