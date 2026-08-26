Saša Ilić: Ogrejaće i kod nas! Ovaj stadion može svašta da napravi

Deluje, ali ne želi da o tome priča i ljubazno je zamolio novinare da tu temu preskoče u osvit revanša sa Hetafeom.

„Zamolio bih vas da te stvari ostavimo za narednu konferenciju, a sad da pričamo o utakmici“, pojasnio je Saša Ilić i odmah prebacio težište na meč sa Špancima. „Nije lako vratiti ekipu posle serije poraza, ali ovaj stadion može da napravi svašta sutra. To je veliki motiv i meni kao treneru i igračima da daju i više od maksimuma. Videćemo kako će izgledati. Uveren sam u veliku energiju naših navijača, o kojoj stalno pričam, a tad se dešavaju neka čuda“.

Trener crno-belih razume da je stanje do te mere specifično da ne može da razazna da li je od manjka kvaliteta ili nesrećnih okolnosti koje prate Parni valjak.

„Voleo bih da znam odgovor na to pitanje, ogrejaće valjda jednom i ovde kod nas. Svaki pozitivan rezultat, ako se desi da Partizan odigra i napravi ono što svi očekujemo, daće elan za budućnost. Postoji petak šta god da se desi sutra. Partizan je u izuzetno teškom momentu, jer sam i kao igrač i kao trener dugi niz godina proveo u ovom klubu i ovo je za mene najteži momenat mog boravka u Partizanu. Za mene je Partizan najveći klub na svetu i znam da će se okrenuti. Da li je momenat sad i kad će biti momenat ne znam, ali – biće“.

Za srpskog predstavnika u poslednjem kvalifikacionom kolu za mesto u Ligi konferencije otežavajuću okolnost predstavlja činjenica da juri zaostatak od dva gola sa Koliseuma (1:3).

„Ovo je možda jedna od najbitnijih utakmica u ovoj sezoni za nas. Rasprodat stadion, energija kakvu samo navijači Partizana mogu da naprave i podrška sa tribina daju mi za pravo da se nadam da ćemo napraviti ono što svi želimo i ući u Ligu konferencija. Uvideli su momci u Madridu da mogu, bilo je perioda igre, ajde da ne kažemo da dominantan, ali je bio minimum u egalu. Pogađali smo prečku i stativu, da su ti šutevi završili u golu rezultat bi bio povoljniji. Čim su igrači napravili četiri, pet lepih šansi u Madridu, znači da mogu“.