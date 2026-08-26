Zvezda u Plzenju bez Seola, Čam je tu

Prednost od tri gola razlike dala je ekipi miran san pred put u Plzenj na revanš sa Viktorijom, a tamo Crvena zvezda neće moći da računa na Jong-vu Seola, ali hoće na Mohameda Čama, koji je na prvom meču zaradio udarac zbog kojeg je preskočio prvenstveni okršaj sa Čukaričkim.

Austrijski fudbaler se ipak našao u avionu za Češku, dok je Seol već Zvezdina prošlost, pošto se samo čeka da se ozvaniči njegova selidba u Augzburg za 4.000.000 evra fiksno plus još potencijalnih 1.500.000 u bonusima.