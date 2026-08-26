Zvezda u Plzenju bez Seola, Čam je tu
Vreme čitanja: 1min | sre. 26.08.26. | 11:46
Nema ni Handela ni Balova, ali oni nisu ni bili licencirani za Ligu šampiona
Prednost od tri gola razlike dala je ekipi miran san pred put u Plzenj na revanš sa Viktorijom, a tamo Crvena zvezda neće moći da računa na Jong-vu Seola, ali hoće na Mohameda Čama, koji je na prvom meču zaradio udarac zbog kojeg je preskočio prvenstveni okršaj sa Čukaričkim.
Austrijski fudbaler se ipak našao u avionu za Češku, dok je Seol već Zvezdina prošlost, pošto se samo čeka da se ozvaniči njegova selidba u Augzburg za 4.000.000 evra fiksno plus još potencijalnih 1.500.000 u bonusima.
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U avionu za Plzenj nije se našao ni Tomas Handel, koga je Alberta Rijera otvoreno hvalio za izdanje protiv Čukaričkog, ali je on bio maltene otpisan iz tima još za mandata Dejana Stankovića pa nije ni licenciran za kvalifikacije za Ligu šampiona. Isto kao i Kristijan Balov, strelac i asistent u pobedi nad Čukom. Zato ni on nije otputovao u Plzenj.
Protiv Viktorije iz istog razloga neće igrati ni poslednja pojačanja crveno-belih Bamba Dijeng, Mihailo Ristić i Je-gon Kin.
Trener Albert Rijera tako će moći da računa na sledeće igrače:
Golmani: Mateus, Ivan Guteša, Savo Radanović;
Odbrana: Rodrigao, Derik Lukasen, Miloš Veljković, Stefan Gudelj, Frenklin Tebo Učena, Matej Strika;
Vezni red: Matej Gaštarov, Rade Krunić, Mahmudu Bađo, Timi Maks Elšnik, Vasilije Kostov, Dimitrije Šarić, Mo Čam, Osman Bukari, Loizos Loizu, Mirko Ivanić, Vladimir Lučić, Aleksandar Katai;
Napad: Džej Enem, Marko Arnautović.