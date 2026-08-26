Milan Vukotić: Nikad ne otpisujte Partizan
Najnovije vesti
Vreme čitanja: 1min | sre. 26.08.26. | 11:42
„Setite se kako je bilo protiv AEK-a“, kaže reprezentativac Crne Gore
Svi kao jedan. To je jedan od motiva kompletnog Partizana pred revanš sa Hetafeom. Da igrači, navijači, treneri i čelnici budu složni. Posebno usled specifičnih okolnosti i kojima je klub.
A na sve to moraju da jure kapitalnu prednost Španaca.
„Očekuje nas teška utakmica. Hetafe ima dva gola prednosti, igraće u defanzivnom bloku, međutim, mi će igrati kred krcatim tribinama i pred ljudima koji vole ovaj klub, tako da nama motiva ne fali“, predočio je Milan Vukotić uoči revanša poslednje kola kvalifikacija za plasman u Ligu konferencije.
Izabrane vesti
Reprezentativac Crne Gore je, poput Saše Ilića, uveren u čudo, jer bi posle 1:3 u Madridu i nekoliko posrtanja u Mozzart Bet Superligi pobeda nad Hetafeom predstavljala čudo.
„Znate kako je bilo protiv AEK-a iz Larnake, na Kipru, prošle godine. Tamo smo posle 15 minuta mogli da gubimo 0:3, bili smo otpisani, a sedam dana kasnije u fantastičnoj atmosferi je malo nedostajalo za prolaz. Ekipa Partizana nikad ne bi trebalo da bude otpisana, mladi momci veruju u sebe i samo tako možemo do rezultata."
Uveren je Vukotić da crno-beli imaju kvalitetniji sastav, naročito u ofanzivnom delu tima, nego što je bio slučaj prethodne sezone.
„Ekipa je mnogo bolja nego pre 12 meseci. Tad smo imali ekipu gde kad jedan igrač ispadne iz kadra, ne znate četiri dana ko će igrati. Sad za svako mesto konkurišu minimum dva, negde i tri kvalitetna igrača“, dodao je Milan Vukotić.