Milan Vukotić: Nikad ne otpisujte Partizan

Svi kao jedan. To je jedan od motiva kompletnog Partizana pred revanš sa Hetafeom. Da igrači, navijači, treneri i čelnici budu složni. Posebno usled specifičnih okolnosti i kojima je klub.

A na sve to moraju da jure kapitalnu prednost Španaca.

„Očekuje nas teška utakmica. Hetafe ima dva gola prednosti, igraće u defanzivnom bloku, međutim, mi će igrati kred krcatim tribinama i pred ljudima koji vole ovaj klub, tako da nama motiva ne fali“, predočio je Milan Vukotić uoči revanša poslednje kola kvalifikacija za plasman u Ligu konferencije.