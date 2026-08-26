Veliki san Leganesa je Alvaro Morata, u obzir dolazi samo pozajmica
Vreme čitanja: 2min | sre. 26.08.26. | 11:17
Španski drugoligaš želi bivšeg špica Reala i Milana, Komo je spreman da ga pusti, ali ne za stalno
Vrlo skromnu prethodnu sezonu imao je Alvaro Morata u dresu Koma. Štaviše, prvi put posle 13 godina iskusni napadač je završio sezonu a da nije postigao nijedan ligaški gol. Nije se ni naigrao fudbala, u Seriji A odigrao je tek 924 minuta. Upravo zbog toga, njegova sudbina u ekipi koju vodi Sesk Fabregas je veoma neizvesna.
Ipak, prema pisanju italijanskog Skaj Sporta, za Moratu postoji interesovanje i to ni manje, ni više nego iz španske Segunde. Želju da dovede iskusnog napadača pokazao je - Leganes. Klub iz Madrida želi da iskoristi trenutnu situaciju španskog napadača i činjenicu da je odigrao jednu od najlošijih sezona u karijeri.
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Naravno, španski drugoligaš nema nikakvu šansu da angažuje Moratu za stalno, u obzir bi došla samo pozajmica. Jedino je tako izvodljivo, pošto Leganes ne može ni izbliza da isprati finansijske zahteve iskusnog špica. Transfer može da bude realizovan samo ako Komo pristane da pokrije platu igrača od 5.000.000 evra neto.
Ako bi nekako uspeli da dogovore Alvarov dolazak, to bi značilo da napadaju povratak u Primeru. Sa druge strane, nekadašnji igrač Atletiko Madrida bi imao maltene sigurno mesto u startnih 11 što u Komu nije imao prošle sezone, a neće imati ni ove. Deluje da je odlazak realan scenario, pitanje je da li će biti baš u Leganes. Pre mesec dana se pominjalo da je za Moratu zainteresovan i Deportivo iz La Korunje. Po istom modelu koji sada želi Leganes.