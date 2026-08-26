Veliki san Leganesa je Alvaro Morata, u obzir dolazi samo pozajmica

Vrlo skromnu prethodnu sezonu imao je Alvaro Morata u dresu Koma. Štaviše, prvi put posle 13 godina iskusni napadač je završio sezonu a da nije postigao nijedan ligaški gol. Nije se ni naigrao fudbala, u Seriji A odigrao je tek 924 minuta. Upravo zbog toga, njegova sudbina u ekipi koju vodi Sesk Fabregas je veoma neizvesna.

Ipak, prema pisanju italijanskog Skaj Sporta, za Moratu postoji interesovanje i to ni manje, ni više nego iz španske Segunde. Želju da dovede iskusnog napadača pokazao je - Leganes. Klub iz Madrida želi da iskoristi trenutnu situaciju španskog napadača i činjenicu da je odigrao jednu od najlošijih sezona u karijeri.