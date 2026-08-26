Opet Starački dom u San Francisku: Voriorsi potpisali Nijanga
Vreme čitanja: 2min | sre. 26.08.26. | 10:50
Na početku sezone će morati da odmeni povređenog Batlera
Nisu se Golden Stejt Voriorsi baš dobro proveli prošle sezone sa malo starijim timom nego što je to normalno u NBA ligi, ali lekciju izgleda nisu naučili, jer će opet imati veoma iskusan roster, ali je većina igrača na zalasku karijere (Stef Kari, Drejmond Grin, Džimi Batler, Al Horford).
Prema rečima Šamsa Čaranije sa ESPN-a, slobodni agent Džordž Nijang dogovorio je jednogodišnji ugovor vredan 3.900.000 dolara sa Voriorsima. Nakon što je doveo Brendona Vilijamsa za povoljnih 2.600.000 dolara, Golden Stejt sada dodaje i iskusno krilo koje će biti od velike koristi sa klupe.
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Voriorsi su jednom već potpisali Nijanga, i to pre devet godina. U avgustu 2017. dobio je ugovor za trening kamp, ali se nije izborio za svoje mesto u ekipi koja je bila krcata zvezdama poput Stefa Karija, Kleja Tompsona, Drejmonda Grina i Kevina Duranta.
Nijang se tada preselio u Dži ligu i razvojni tim ratnika za koji je beležio 18,4 poena i 6,7 skokova uz 41,8% za tri poena. Bilo je jasno da će igrati u NBA ligi jer je veoma zahvalan igrač uloge i ne troši lopte.
Kasnije se ovaj 33-godišnjak etablirao kao jedan od pouzdanih šutera sa krilnih pozicija u ligi, sa 39,9% preciznosti van linije za tri poena na 544 NBA utakmice u karijeri.
Prvu pravu priliku dama mu je Juta tokom ere Donovana Mičela i Rudija Gobera. Tada se pokazalo upravo to koliko je Nijang koristan bez lopte. Zato je dobio šansu u Filadelfiji u eri Džoela Embida. Posle tri godine u Juti i dve u Fili prešao je u Klivlend.
Sve vreme je bio i ostao konstantan šuter, ali je u Kavsima prvi put bio ispod 40% za tri. Preživeo je jednu sezonu, međutim tokom druge je trejdovan u Atlantu u kojoj je i završio prethodnu godinu.
Upravo je u Džordžiji najbolje šutirao za tri u karijeri - 41,3% i to mu je bez dileme bila glavna preporuka za Golden Stejt Vorirose. Na početku će sigurno igrati dosta jer je Džimi Batler povređen, a kasnije ćemo videti kakvu će mu ulogu nameniti Stiv Ker.