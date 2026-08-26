Opet Starački dom u San Francisku: Voriorsi potpisali Nijanga

Voriorsi su jednom već potpisali Nijanga , i to pre devet godina. U avgustu 2017. dobio je ugovor za trening kamp, ali se nije izborio za svoje mesto u ekipi koja je bila krcata zvezdama poput Stefa Karija, Kleja Tompsona, Drejmonda Grina i Kevina Duranta .

Nijang se tada preselio u Dži ligu i razvojni tim ratnika za koji je beležio 18,4 poena i 6,7 skokova uz 41,8% za tri poena. Bilo je jasno da će igrati u NBA ligi jer je veoma zahvalan igrač uloge i ne troši lopte.

Kasnije se ovaj 33-godišnjak etablirao kao jedan od pouzdanih šutera sa krilnih pozicija u ligi, sa 39,9% preciznosti van linije za tri poena na 544 NBA utakmice u karijeri.

Prvu pravu priliku dama mu je Juta tokom ere Donovana Mičela i Rudija Gobera. Tada se pokazalo upravo to koliko je Nijang koristan bez lopte. Zato je dobio šansu u Filadelfiji u eri Džoela Embida. Posle tri godine u Juti i dve u Fili prešao je u Klivlend.