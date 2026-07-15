De la Fuente ponosan: Francuzi videli kako igraju najbolji na svetu; Vratili smo duh 2010. godine

Španci su u finalu i čekaju boljeg iz istorijskog duela Engleske i Argentine (21.00), a selektor Furije bio je prepun ponosa zbog onoga što je dosad napravljeno, uz opasku - ne planiramo ovde da se zaustavimo.

"Osećam sreću i ponos što imam ovakve igrače. Napravili smo još jedan korak napred. Oduševljen sam. Osećam sportsku sreću i ponos zbog ovih divnih igrača. Fantastični su. Odigrali smo sjajnu utakmicu protiv zaista velikog tima, koji smo nadigrali. Ko bi mi pre trinaest godina rekao da će se ovo dogoditi? U finalu sam, a ako pobedimo...", zastao je na trenutak De la Fuente, pa nastavio:

"Osećam i olakšanje. Biti u finalu Svetskog prvenstva nosi ogromnu odgovornost. To je privilegija samo odabranih i morate da je prihvatite. Kada smo počeli pre četiri godine, ostali smo verni ovoj ideji i ona nas je dovela dovde".

21.00: (2,85) Engleska (3,00) Argentina (3,00)

Pre svega, ističe koliko je važno što su igrači svi kao jedan.

"Vidim srećnu svlačionicu i zemlju koja je svim srcem uz nas. Vratili smo duh iz 2010. godine. O karakteru ove ekipe dovoljno govori to što su igrači koji nisu nastupili ostali da treniraju posle utakmice".

Sve zanima - kako je Španija uspela da neutrališe ovakvu Francusku?

"Igrali smo protiv jedne od najboljih reprezentacija na svetu, ali oni su igrali protiv najbolje reprezentacije na svetu. To je najbolji način da neutrališete takvu ekipu. Razumevanje različitih faza igre jeste ono po čemu se španski fudbaler razlikuje. Srećni smo, ali ovim nismo zadovoljni".

Španci su pokazali moć protiv jedne od najboljih ekipa na svetu.

"Razgovarali smo o tome. Znali smo da ćemo igrati protiv jedne od najboljih reprezentacija na svetu, ali oni su se našli naspram najbolje ekipe. To je razlika... Ovi igrači pokazuju posvećenost, zajedništvo i talenat. Čine da teške stvari izgledaju lako. Imaju talenat i sjajan odnos prema životu i sportu".

ŠPANIJA OSVAJA MUNDIJAL - KVOTA 1,65

Nije želeo De la Fuente previše o suđenju, iako je njegov kolega Didije Dešan imao ozbiljnih zamerki.

"Sudija je tolerisao veliki broj prekršaja. Već smo protiv Urugvaja doživeli veoma neprijatnu situaciju. Nije bilo pravedno... Kada vam rezultat ne ide u prilog, možete da potražite neki izgovor. Ova utakmica nas je u pojedinim trenucima podsetila na meč protiv Urugvaja. Ali ako je tako kao što Dešan kaže, onda smo i mi ranije bili oštećeni. Na kraju krajeva, poništen nam je gol. Nisam u poziciji da razmišljam o tome".

Imao je poruku i za narod Španije koji je slavio na ulicama širom zemlje.

"Hvala vam na svim izrazima ljubavi i podrške. Čast je biti Španac. Hvala vam, jer osećamo vašu podršku. Ona nas motiviše i daje nam energiju. Želim da im poručim da nastave da budu uz nas, jer ono što sledi biće još teže".