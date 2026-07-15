De la Fuente ponosan: Francuzi videli kako igraju najbolji na svetu; Vratili smo duh 2010. godine
Vreme čitanja: 4min | sre. 15.07.26. | 08:56
"Razumevanje različitih faza igre jeste ono po čemu se španski fudbaler razlikuje. Srećni smo, ali ovim nismo zadovoljni", kaže selektor Španije
Očekivali su mnogi da će Francuska zapeti malo jače i da će to biti rutinska pobeda za novo finale Mundijala, ispostavilo se da timska igra i fudbal u kojem vlada sistem ipak pobeđuje individualni kvalitet i brzinu.
Luis de la Fuente je čovek iza priče o maestralnoj igri Crvene furije i pobedi nad Francuskom (2:0) u polufinalu igranom u Dalasu. Evropski šampioni su pojedinačno možda i najbolju selekciju na svetu sveli na samo puko učešće u susretu i tek nekoliko poluprilika, što je prilično impresivno uzimajući u obzir da su Francuzi maltene sve do polufinala igrali sa pola gasa.
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Španci su u finalu i čekaju boljeg iz istorijskog duela Engleske i Argentine (21.00), a selektor Furije bio je prepun ponosa zbog onoga što je dosad napravljeno, uz opasku - ne planiramo ovde da se zaustavimo.
"Osećam sreću i ponos što imam ovakve igrače. Napravili smo još jedan korak napred. Oduševljen sam. Osećam sportsku sreću i ponos zbog ovih divnih igrača. Fantastični su. Odigrali smo sjajnu utakmicu protiv zaista velikog tima, koji smo nadigrali. Ko bi mi pre trinaest godina rekao da će se ovo dogoditi? U finalu sam, a ako pobedimo...", zastao je na trenutak De la Fuente, pa nastavio:
"Osećam i olakšanje. Biti u finalu Svetskog prvenstva nosi ogromnu odgovornost. To je privilegija samo odabranih i morate da je prihvatite. Kada smo počeli pre četiri godine, ostali smo verni ovoj ideji i ona nas je dovela dovde".
21.00: (2,85) Engleska (3,00) Argentina (3,00)
Pre svega, ističe koliko je važno što su igrači svi kao jedan.
"Vidim srećnu svlačionicu i zemlju koja je svim srcem uz nas. Vratili smo duh iz 2010. godine. O karakteru ove ekipe dovoljno govori to što su igrači koji nisu nastupili ostali da treniraju posle utakmice".
Sve zanima - kako je Španija uspela da neutrališe ovakvu Francusku?
"Igrali smo protiv jedne od najboljih reprezentacija na svetu, ali oni su igrali protiv najbolje reprezentacije na svetu. To je najbolji način da neutrališete takvu ekipu. Razumevanje različitih faza igre jeste ono po čemu se španski fudbaler razlikuje. Srećni smo, ali ovim nismo zadovoljni".
Španci su pokazali moć protiv jedne od najboljih ekipa na svetu.
"Razgovarali smo o tome. Znali smo da ćemo igrati protiv jedne od najboljih reprezentacija na svetu, ali oni su se našli naspram najbolje ekipe. To je razlika... Ovi igrači pokazuju posvećenost, zajedništvo i talenat. Čine da teške stvari izgledaju lako. Imaju talenat i sjajan odnos prema životu i sportu".
ŠPANIJA OSVAJA MUNDIJAL - KVOTA 1,65
Nije želeo De la Fuente previše o suđenju, iako je njegov kolega Didije Dešan imao ozbiljnih zamerki.
"Sudija je tolerisao veliki broj prekršaja. Već smo protiv Urugvaja doživeli veoma neprijatnu situaciju. Nije bilo pravedno... Kada vam rezultat ne ide u prilog, možete da potražite neki izgovor. Ova utakmica nas je u pojedinim trenucima podsetila na meč protiv Urugvaja. Ali ako je tako kao što Dešan kaže, onda smo i mi ranije bili oštećeni. Na kraju krajeva, poništen nam je gol. Nisam u poziciji da razmišljam o tome".
Imao je poruku i za narod Španije koji je slavio na ulicama širom zemlje.
"Hvala vam na svim izrazima ljubavi i podrške. Čast je biti Španac. Hvala vam, jer osećamo vašu podršku. Ona nas motiviše i daje nam energiju. Želim da im poručim da nastave da budu uz nas, jer ono što sledi biće još teže".
De la Fuente je potom otkrio da mu je kralj Felipe VI čestitao na plasmanu u finale.
"Za nas je izvor velikog ponosa to što naš kralj prati šta radimo. Radost je imati ulogu u tome da ljudi izađu na ulice. Prelepo je videti ujedinjenu zemlju, posvećenu zajedničkom cilju. Ostao je još jedan korak. Znamo da i dalje moramo da napredujemo. Ko bi mi pre 13 godina rekao da će se ovo dogoditi".
Kaže da ga je iznenadilo ono za šta je njegova ekipa sposobna.
"Ništa od ovoga nije došlo samo od sebe niti se dogodilo slučajno. Iza svega stoje talenat, odricanje i prevazilaženje izazova. U okviru svega što smo planirali znali smo da moramo da napredujemo. Nalazimo se u fantastičnom trenutku. Igrači su na neverovatnom talasu".
Novinari su pitali kako su Lamin Jamal i Pedro Poro?
"Lamin je dobro, dok je Pedro Poro premoren".
Za kraj, o tome kako je De la Fuente uspeo da održi grupu na okupu tokom ovih 40 dana?
"Najvažnije je da izaberete prave saputnike. Imamo zajednički cilj. Mi smo normalni i velikodušni ljudi. Tako jedno putovanje funkcioniše. Nikada nisam video tako primereno ponašanje kao kod ove ekipe. Ponosan sam".