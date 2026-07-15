Sa 34 godine prvi put u Premijer ligi! A, želeli su ga i Španci, Belgijanci, Italijani…

Tako će sa 34 godine debitovati u Premijer ligi, što se nije baš često dešavalo. Menije već desetak godina traje na evropskoj fudbalskoj pozornici. Otkako se pojavio u Brižu i odatle pre 10 godina prešao u zvezdani tim Pari Sen Žermena, u kojem je upisao 128 utakmica za četiri godine. Potom je sa nešto manje uspeha igrao tri i po sezone za Borusiju Dortmund, a onda je delovalo da mu se karijera polako gasi kada je u februaru 2024. potpisao za Trabzon.

Nije se dugo zadržao na obali Crnog mora i posle šest meseci je otišao u Lil, u kojem je za dve godine potpuno rehabilitovao karijeru i dao značajan doprinos odličnim rezultatima kluba sa severa Francuske. Zahvaljujući Lilu je opet postao i neizostavno ime na spiskovima reprezentacije Belgije. Na minulom Mundijalu je igrao na tri meča za Crvene đavole i upisao dve asistencije.

Pokazao je da je i dalje u odličnoj formi i skrenuo pažnju brojnih klubova. Želeli su ga Inter, Hal Siti, Valensija, Anderleht, Antverpen… Ali, zovu iz Premijer lige nije odoleo.

Menijeovo iskustvo će biti od velike važnosti i za evropske ambicije Sanderlenda, kojeg očekuje igranje u Ligi Evrope. Ovog leta su ostali bez standardnog desnog beka Lutsharela Gertruide, koji se vratio sa pozajmice u Lajpcig.