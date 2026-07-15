Sa 34 godine prvi put u Premijer ligi! A, želeli su ga i Španci, Belgijanci, Italijani…
Vreme čitanja: 2min | sre. 15.07.26. | 11:38
Neuništivi Toma Menije
Nisu baš engleski klubovi poznati po dovođenju veterana koji su duboko zagazili u četvrtu deceniju, ali poučen dobrim iskustvom sa Granitom Džakom prošlog leta, Sanderlend se odlučio za još jedan sličan posao.
Crne mačke su danas potvrdile transfer iskusnog Tome Menijea. Belgijski desni bek je stigao kao slobodan igrač nakon isteka saradnje sa Lilom i potpisao ugovor na dve godine.
Izabrane vesti
Tako će sa 34 godine debitovati u Premijer ligi, što se nije baš često dešavalo. Menije već desetak godina traje na evropskoj fudbalskoj pozornici. Otkako se pojavio u Brižu i odatle pre 10 godina prešao u zvezdani tim Pari Sen Žermena, u kojem je upisao 128 utakmica za četiri godine. Potom je sa nešto manje uspeha igrao tri i po sezone za Borusiju Dortmund, a onda je delovalo da mu se karijera polako gasi kada je u februaru 2024. potpisao za Trabzon.
Nije se dugo zadržao na obali Crnog mora i posle šest meseci je otišao u Lil, u kojem je za dve godine potpuno rehabilitovao karijeru i dao značajan doprinos odličnim rezultatima kluba sa severa Francuske. Zahvaljujući Lilu je opet postao i neizostavno ime na spiskovima reprezentacije Belgije. Na minulom Mundijalu je igrao na tri meča za Crvene đavole i upisao dve asistencije.
Pokazao je da je i dalje u odličnoj formi i skrenuo pažnju brojnih klubova. Želeli su ga Inter, Hal Siti, Valensija, Anderleht, Antverpen… Ali, zovu iz Premijer lige nije odoleo.
Menijeovo iskustvo će biti od velike važnosti i za evropske ambicije Sanderlenda, kojeg očekuje igranje u Ligi Evrope. Ovog leta su ostali bez standardnog desnog beka Lutsharela Gertruide, koji se vratio sa pozajmice u Lajpcig.