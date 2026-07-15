Džepina i Bundalo kao ključni faktori pred duel sa Azurima

Ljubitelji košarke u Srbiji se naježe na sam pomen Azura, odmah svima kroz glavu prođe duel seniora iz 2022. upravo u ovoj fazi takmičenja, ali budimo realni – ova Italija nema taj kvalitet, ali nije ni za potceniti.

Poljska, Litvanija, Letonija. Prošetali su se Orlići kroz grupnu fazu Evrobasketa koji se održava u Sloveniji za košarkaše do 20 godina, a sada je na redu prvi pravi izazov u vidu duela sa Italijom u osmini finala.

Sam sistem takmičenja je u neku ruku pomalo nepravedan, jer sve ekipe prolaze u nokaut fazu, pa tako i Azuri koji su završili na poslednjem mestu u grupi A. Međutim, taj podatak ne treba da zavara, jer se radi o verovatno i najjačoj grupi na ovom turniru u kojoj su osim Italije, bili i Francuska, Nemačka i Turska. Naš današnji rival je prve dve utakmice izgubio, iako je bio blagi favorit protiv Nemaca, ali je savladao Tursku u poslednjem kolu i uprkos tome ostao na četvrtoj poziciji. Svi se vrlo dobro sećamo pomenute utakmice seniora iz 2022, tada su nas Italijani zatrpali trojkama, ali srpska košarkaška javnost može da odahne u tom smislu, jer ovaj sastav Azura ne poseduje takav kvalitet u šutu sa distance. Ono što se da zaključiti iz dosadašnjih utakmica Italije, igra im se najviše vrti oko četiri igrača. Najkonstantniji su Ahile Lonati i Teo Airhienbuva. Lonati je bio dvocifren na sve tri utakmice, radi se o momku koji nastupa za univerzitet Sent Bonaventura u Sjedinjenim Američkim Državama i igra na poziciji beka. On predstavlja verovatno i najveću opasnost u šutu sa distance, protiv Turaka je imao četiri od osam za tri, te je jasno na šta će izabranici Nemanje Jovanovića morati da obrate najviše pažnje.

Što se Airhienbuve tiče, on je fizički dominantan krilni košarkaš koji je tokom minule sezone nastupao za Trento, te je dobijao određenu minutažu u italijanskom prvenstvu. Nema izrazito dobar šut spolja, na tri dosadašnje utakmice je ubacio isto toliko trojki i jasno je da što se njega tiče – treba zatvoriti prilaze košu. Mateo Akorsi i Stefano Truketi su dva beka koja mogu biti i te kako opasna ukoliko im se ostavi dovoljno prostora da uđu u seriju, te je jasno da će biti neophodan agresivan pristup naših spoljnih igrača od starta, a verovatno će Mitar Bošnjaković imati zadatak da „zaključa“ jednog o pomenute dvojice. Na osnovu svega rečenog jasno je da najveća snaga Azura počiva na spoljnim pozicijama, te bi Srbija svoju igru morala da gradi strpljivo, najviše preko svojih centara. A, Orlići su upravo na unutrašnjim pozicijama – najjači. Tokom dosadašnjeg toka turnira sjajne partije su pružali momci koji nastupaju u NCAA ligi Nikola Džepina i njegov imenjak Bundalo, te je jasno da od tog pristupa ne treba odustajati ni protiv Azura.