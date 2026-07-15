Zvezda sprema preko 1.500.000 dolara za Džonatana Motlija!

Ono što nije dogodilo pre skoro dve godine, sada je na dobrom putu da se realizuje - Crvena zvezda je u poodmakloj fazi pregovora sa Džonatanom Motlijem!

Vest je prvi objavio novinar Tomer Givati sa sajta Israel Hayom, a kako nezvanično saznaje Mozzart Sport, klub sa Malog Kalemegdana spreman je da preuzme dobar deo Motlijevog ugovora od Hapoela iz Tel Aviva kako bi se posao realizovao. Preciznije, Zvezda sprema sumu veću od 1.500.000 dolara na ime primanja kako bi nekadašnji prvak Evrokupa prešao. Ako bi dva kluba definitivno pronašla zajednički jezik, Hapoel bi isplatio ostatak njegove plate po ugovoru koji je obnovljen početkom marta ove godine.