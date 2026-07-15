Zvezda sprema preko 1.500.000 dolara za Džonatana Motlija!

Vreme čitanja: 2min | sre. 15.07.26. | 11:40
Hapoel bi pokrio deo plate za američkog centra, nezvanično saznaje Mozzart Sport
Ono što nije dogodilo pre skoro dve godine, sada je na dobrom putu da se realizuje - Crvena zvezda je u poodmakloj fazi pregovora sa Džonatanom Motlijem!
Vest je prvi objavio novinar Tomer Givati sa sajta Israel Hayom, a kako nezvanično saznaje Mozzart Sport, klub sa Malog Kalemegdana spreman je da preuzme dobar deo Motlijevog ugovora od Hapoela iz Tel Aviva kako bi se posao realizovao. Preciznije, Zvezda sprema sumu veću od 1.500.000 dolara na ime primanja kako bi nekadašnji prvak Evrokupa prešao. Ako bi dva kluba definitivno pronašla zajednički jezik, Hapoel bi isplatio ostatak njegove plate po ugovoru koji je obnovljen početkom marta ove godine.
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Tada se pisalo da će Motli za dve godine dobiti 5.000.000 dolara, odnosno 2.500.000 po sezoni, ali kako se može čuti ta suma je ipak nešto niža. Iskusni centar rodom iz Hjustona stara je meta crveno-belih i navijači dobro pamte sagu iz novembra 2024. godine. Tada se višednevna fama završila Motlijevim ostankom u Hapoelu, no sada tim iz Tel Aviva namerava da se rastane sa njim jer gleda ka drugim rešenjima.
Ako bi prešao u Crvenu zvezdu, Motli bi ponovo bio saigrač sa Krisom Džonsom, pošto su zajedno delili svlačionicu u Hapoelu minule sezone.
Nekadašnji košarkaš Dalasa, Los Anđeles Klipersa, Lokomotive Krasnodar i Fenerbahčea je u takmičarskoj 2025/26 beležio 8,3 poena na 35 nastupa u Evroligi, šest puta je bio starter, a pored toga imao je 2,4 skoka uz prosečni indeks korisnosti 8,1. Najbolja mu je bila debitantska sezona u Evroligi (2022/23), kada je u dresu Fenera ubacivao 14,5 poena, uz 5,4 uhvaćene lopte i 1,6 asistencija.
Ono po čemu se posebno izdvojio u prošloj sezoni jeste šut za tri poena, pošto je pucao gotovo 49 odsto (20/41). Nije često izlazio i šutirao spolja, ali kada bi ispalio hitac, maltene je svaka druga prolazila kroz obruč.
Ovog leta Crvena zvezda je dosad potpisala samo Krisa Džonsa. Takođe, produžila je ugovore Džeredu Batleru i Dejanu Davidovcu. Klub su napustili Kodi Miler Mekintajer, Uroš Plavšić, Hasijel Rivero, Donatas Motiejunas i Džoel Bolomboj.