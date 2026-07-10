Defanzivac IMT-a izabrao Irtiš, Jevtić u fenjerašu iz Kazahstana

Dok se čekaju prva pojačanja u IMT-u, redove superligaša iz Novog Beograda, napustio je još jedan fudbaler. Iskusni Marko Jevtić, se odlučio na rastanak pošto mu je istekao ugovor i kao slobodan igrač preselio u Irtiš iz Kazahstana.

Koliko se, sada već bivši defanzivac Traktorista usrećio u izboru nove sredine, pokazaće vreme. Ono što je činjenica, jeste to da je Irtiš trenutno u prvenstvu Kazahstana koje je u punom jeku, posle šesnaest kola prikovan za poslednje mesto sa samo jednom pobedom i osam remija.