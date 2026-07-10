Defanzivac IMT-a izabrao Irtiš, Jevtić u fenjerašu iz Kazahstana
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Vreme čitanja: 1min | pet. 10.07.26. | 15:27
Iskusni štoper otišao kao slobodan igrač
Dok se čekaju prva pojačanja u IMT-u, redove superligaša iz Novog Beograda, napustio je još jedan fudbaler. Iskusni Marko Jevtić, se odlučio na rastanak pošto mu je istekao ugovor i kao slobodan igrač preselio u Irtiš iz Kazahstana.
Koliko se, sada već bivši defanzivac Traktorista usrećio u izboru nove sredine, pokazaće vreme. Ono što je činjenica, jeste to da je Irtiš trenutno u prvenstvu Kazahstana koje je u punom jeku, posle šesnaest kola prikovan za poslednje mesto sa samo jednom pobedom i osam remija.
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Istina, ekipa iz Pavlodara u klupskim vitrinama ima i pet šampionskih titula ove zemlje, ali je u ovom trenutku, miljama daleko od nekadašnjeg sjaja.
Marko Jevtić je u prethodnoj sezoni bio manje-više standardan u sastavu kluba iz Pariske komune.
IMT danas završava dvonedeljne pripreme na Zltiboru, a pre povratka u Novi Beograd u subotu ga očekuju dva kontrolna duela, u jutarnjem terminu sa Radničkim 1924 (10.00) i popodne sa ruskim premijerligašem Ahmatom (18.00).