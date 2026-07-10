Superagent naljutio Atletiko: Zbog 'driblinga' sa Bernardom Silvom propao transfer od 45.000.000 evra

Razlog za ovako drastičnu odluku španskog kluba leži u potezu koji je razbesneo čelnike Atletika, a tiče se drugog Mendešovog klijenta – Bernarda Silve . Atletiko je prethodno već imao postignut dogovor sa poznatim portugalskim menadžerom oko dolaska omalenog ofanzivnog veziste, ali je on na kraju neočekivano završio u redovima najvećeg gradskog rivala, Real Madrida . Besni zbog ovakve promene plana i osećaja izigranosti, čelnici Atletika su u znak ‘osvete’ odlučili da izađu iz pregovora, učinivši samog fudbalera kolateralnom štetom menadžerskog manevra.

Koliko je transfer brazilskog veziste bio blizu realizacije govori i podatak da su dva kluba u potpunosti dogovorila pomenutu visinu obeštećenja. Pored toga, Atletiko je po pisanju pomenutog medija utanačio sve lične uslove sa Žoaom Gomešom, uključujući platu i dužinu trajanja ugovora, a fudbaler je uveliko planirao selidbu u prestonicu Španije. Sve dok nije usledio preokret. Atletiko se u međuvremenu okrenuo Mortenu Hjulmandu i blizu je da iz lisabonskog Sportinga obezbedi pojačanje u veznom redu.

I mada je Vulverhempton ostao zakucan za dno premijerligaške tabele prošle sezone, iza Gomeša je uspešna individualna sezona. U takmičarskoj 2025/26, navijači i saigrači izabrali su ga za najboljeg igrača ekipe. Bio je jedan od najstandardnijih prvotimaca, odigravši 41 od ukupno 44 utakmice u svim takmičenjima, uz učinak od jednog postignutog gola i tri asistencije. Uostalom, u prethodna dva prelazna roka za njega su se raspitivali Mančester Junajted i Napoli.

Žoao Gomeš, inače izdanak omladinske škole brazilskog Flamenga, član je Vulverhemptona od januara 2023. godine, a za to vreme je sakupio 130 nastupa, postigao osam golova i zabeležio šest asistencija.