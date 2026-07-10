Superagent naljutio Atletiko: Zbog 'driblinga' sa Bernardom Silvom propao transfer od 45.000.000 evra
Vreme čitanja: 2min | pet. 10.07.26. | 15:22
Žoao Gomeš ispao kolateralna šteta menadžerskog manevra
U jednom trenutku posao je bio gotovo kompletiran, ali kako stvari stoje izvesno je da će propasti. I ukoliko ne pronađe drugog udvarača, Žoao Gomeš će naredne sezone morati da igra u drugoj engleskoj ligi. Na transfer u Atletiko može da zaboravi, ta vrata su mu se po svemu sudeći zatvorila ispred nosa.
Transfer veznog fudbalera Vulverhemptona u redove madridskog kluba pred pucanjem je, piše brazilski Globo, i kao glavni razlog navodi oštru reakciju španskog kluba usmerenu prema agentu Žoržu Mendešu. Iako je superagent pripremio gotovo sve detalje transfera brazilskog veziste u Atletiko vrednog 45.000.000 evra, na Metropolitanu su odlučili da se naglo povuku iz pregovora usled čega je engleski drugoligaš ostao bez novca koji bi mu po ispadanju iz Premijer lige dobro došao.
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Razlog za ovako drastičnu odluku španskog kluba leži u potezu koji je razbesneo čelnike Atletika, a tiče se drugog Mendešovog klijenta – Bernarda Silve. Atletiko je prethodno već imao postignut dogovor sa poznatim portugalskim menadžerom oko dolaska omalenog ofanzivnog veziste, ali je on na kraju neočekivano završio u redovima najvećeg gradskog rivala, Real Madrida. Besni zbog ovakve promene plana i osećaja izigranosti, čelnici Atletika su u znak ‘osvete’ odlučili da izađu iz pregovora, učinivši samog fudbalera kolateralnom štetom menadžerskog manevra.
Koliko je transfer brazilskog veziste bio blizu realizacije govori i podatak da su dva kluba u potpunosti dogovorila pomenutu visinu obeštećenja. Pored toga, Atletiko je po pisanju pomenutog medija utanačio sve lične uslove sa Žoaom Gomešom, uključujući platu i dužinu trajanja ugovora, a fudbaler je uveliko planirao selidbu u prestonicu Španije. Sve dok nije usledio preokret. Atletiko se u međuvremenu okrenuo Mortenu Hjulmandu i blizu je da iz lisabonskog Sportinga obezbedi pojačanje u veznom redu.
I mada je Vulverhempton ostao zakucan za dno premijerligaške tabele prošle sezone, iza Gomeša je uspešna individualna sezona. U takmičarskoj 2025/26, navijači i saigrači izabrali su ga za najboljeg igrača ekipe. Bio je jedan od najstandardnijih prvotimaca, odigravši 41 od ukupno 44 utakmice u svim takmičenjima, uz učinak od jednog postignutog gola i tri asistencije. Uostalom, u prethodna dva prelazna roka za njega su se raspitivali Mančester Junajted i Napoli.
Žoao Gomeš, inače izdanak omladinske škole brazilskog Flamenga, član je Vulverhemptona od januara 2023. godine, a za to vreme je sakupio 130 nastupa, postigao osam golova i zabeležio šest asistencija.