Partizan ima novog zadnjeg veznog: Stiže iz Praga, igrao protiv Zvezde, menja Dragojevića
Vreme čitanja: 2min | pet. 10.07.26. | 15:05
Timoti Ouma stiže u Humsku na pozajmicu sa pravom otkupa
Da ništa ne platimo sada, da detaljno procenimo da li vredi, pa da narednog leta donesemo konačnu odluku da li ćemo ga kupiti. Tako otprilike funkcioniše uprava Partizana tokom ovog letnjeg prelaznog roka, u kome je već angažovala nekoliko fudbalera po tom proverenom principu, a sada je na pragu da dovede još jednog.
U pitanju je Timoti Ouma, defanzivni vezni praške Slavije, koji bi već naredne sedmice trebalo da doputuje u Beograd, prođe lekarske preglede i obaveže se na saradnju jednom od srpskih predstavnika u kvalifikacijama za Ligu konferencije.
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Ouma je Kenijac, ima 22 godine i pažljivi hroničari zbivanja u ovdašnjem fudbalu ga se verovatno sećaju iz prošlosezonskog dvomeča poljskog Leha i Crvene zvezde u kvalifikacijama za Ligu šampiona. Tada je odigrao 19 minuta u meču u Poznanju i još 45 minuta na stadionu „Rajko Mitić“, a nakon toga je imao prilično promenljivu minutažu – kako u Ekstraklasi, tako i u Ligi Evrope, gde je poljski predstavnik dogurao čak do osmine finala i ispao od Šahtjora.
Tako se jednogodišnja misija Timotija Oume u Lehu okončala, pošto je tamo boravio na pozajmici iz praške Slavije, sa kojom je čvrsto pod ugovorom do 2029. godine. Zanimljivo je da je u dresu češkog velikana pre te pozajmice sakupio tek 68 minuta na terenu, što ostavlja izvesnu dozu sumnje u to kakav je zapravo igrač ako na tom nivou nije uspeo odmah da se nametne i dokaže.
Mada, u Humskoj ga očigledno vide kao idealnu zamenu za Vanju Dragojevića, koji bi uskoro mogao da se preseli u redove Glazgov Rendžersa. Taj posao je trenutno projektovan na 4.500.000 evra, koliko zasad nudi gigant sa „Ajbroksa“. Crno-beli, sa druge strane, traže okruglo milion evra više, ali su unutar kluba uvereni da će se ovaj kapitalni posao uspešno privesti kraju i tako širom otvoriti prostor za zvaničan angažman Oume.
Momak koji se najbolje snalazi na poziciji klasičnog defanzivnog veznog počeo je karijeru u otadžbini, igrajući za Najrobi Siti Stars. Potom se preselio u švedski Elfsborg, odakle je u transferu teškom čak 2.000.000 evra završio u pomenutoj Slaviji
Podsetimo, pre njega je ekipa Saše Ilića osvežena Aleksom Zekovićem, Milanom Aleksićem, Čakom Traoreom, Erikom Kojzekom, a stigao je i Brazilac Že. Tu se prelazni rok za Parni valjak ne završava – i dalje se grozničavo traga za pojačanjima na pozicijama levog beka i štopera, dok će nakon odlaska Ognjena Ugrešića biti preko potrebno dovesti još jedno ozbiljno ime u centralnom delu terena.