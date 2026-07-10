Partizan ima novog zadnjeg veznog: Stiže iz Praga, igrao protiv Zvezde, menja Dragojevića

Ouma je Kenijac, ima 22 godine i pažljivi hroničari zbivanja u ovdašnjem fudbalu ga se verovatno sećaju iz prošlosezonskog dvomeča poljskog Leha i Crvene zvezde u kvalifikacijama za Ligu šampiona. Tada je odigrao 19 minuta u meču u Poznanju i još 45 minuta na stadionu „Rajko Mitić“, a nakon toga je imao prilično promenljivu minutažu – kako u Ekstraklasi, tako i u Ligi Evrope, gde je poljski predstavnik dogurao čak do osmine finala i ispao od Šahtjora.

Tako se jednogodišnja misija Timotija Oume u Lehu okončala, pošto je tamo boravio na pozajmici iz praške Slavije, sa kojom je čvrsto pod ugovorom do 2029. godine. Zanimljivo je da je u dresu češkog velikana pre te pozajmice sakupio tek 68 minuta na terenu, što ostavlja izvesnu dozu sumnje u to kakav je zapravo igrač ako na tom nivou nije uspeo odmah da se nametne i dokaže.

Mada, u Humskoj ga očigledno vide kao idealnu zamenu za Vanju Dragojevića, koji bi uskoro mogao da se preseli u redove Glazgov Rendžersa. Taj posao je trenutno projektovan na 4.500.000 evra, koliko zasad nudi gigant sa „Ajbroksa“. Crno-beli, sa druge strane, traže okruglo milion evra više, ali su unutar kluba uvereni da će se ovaj kapitalni posao uspešno privesti kraju i tako širom otvoriti prostor za zvaničan angažman Oume.

Momak koji se najbolje snalazi na poziciji klasičnog defanzivnog veznog počeo je karijeru u otadžbini, igrajući za Najrobi Siti Stars. Potom se preselio u švedski Elfsborg, odakle je u transferu teškom čak 2.000.000 evra završio u pomenutoj Slaviji

Podsetimo, pre njega je ekipa Saše Ilića osvežena Aleksom Zekovićem, Milanom Aleksićem, Čakom Traoreom, Erikom Kojzekom, a stigao je i Brazilac Že. Tu se prelazni rok za Parni valjak ne završava – i dalje se grozničavo traga za pojačanjima na pozicijama levog beka i štopera, dok će nakon odlaska Ognjena Ugrešića biti preko potrebno dovesti još jedno ozbiljno ime u centralnom delu terena.