Milijaš pristao da pusti Krstića za 500.000 evra, ali...

Verovatno bi sve bilo završeno mnogo brže da je Levski ispunio ono što je klub sa severa Srbije prvobitno tražio – da mu je platio odmah 1.000.000 evra. Međutim, za prvaka Bugarske to je bilo previše, uspeli su da prepolove Krstićevu cenu, ali sad moraju da čekaju.

Isti portal piše da se nekadašnji omladinac Vojvodine i Crvene zvezde dogovorio sa Levskim oko ličnih uslova, tako da je sada samo srpski drugoligaš taj koji odugovlači sa poslom. Kako bilo, sve i da se danas sve završi, Krstić neće biti spreman za revanš meč 1. kola kvalifikacija za Ligu šampiona sa Borcem iz Banjaluke u Sofiji, koji se igra u utorak od 19.30 časova. U prvoj utakmici su ta dva tima odigrala 1:1.

21.00: (1,67) Španija (4,00) Belgija (5,60)

Trener Levskog Hulio Valaskez je taj koji insistira na dovođenju 23-godišnjeg Novosađanina, pošto je svestan da će do kraja prelanog roka Levski prodati Kristijana Makuna. Onda će mu od centralnih defanzivaca ostati samo kapiten Kristijan Dimitrov, Nikola Serafimov i Hrvat Stipe Vulikić, koji će zbog povrede najverovatnije propustiti čitave kvalifikacije.

Pobednik susreta Levskog i Borca će u 2. kolu kvalifikacija za Ligu šampiona najverovatnije igrati sa Univerzitateom iz Krajove, koja je u prvom meču deklasirala ML Vitepsk sa 4:1. Poraženi će ispasti direktno u kvalifikacije za Ligu konferencije, gde će u 2. kolu igrati sa lošijim iz dvomeča moldavskog Petrokuba i albanske Egnatije (prvi meč 1:1).

Podsetimo, TSC je ovog leta već prodao Radivoja Bosića prvaku Belorusije ML Vitepsku za 500.000 evra, a u Bačkoj Topoli čekaju i da se ozvaniči transfer Petra Stanića u Olimpijakos. Na osnovu ranijeg dogovora sa Ludogorecom srpski klub će zaraditi još oko 1.000.000 evra od tog transfera.

*******

Jedan gol menja sve! ⚽Zaokruži 3+ u prvih 10 minuta! ⏱️

*******