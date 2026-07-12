Dejan Stanković: Bili smo uspavani, gubimo utakmicu na tehničke stvari

Zvezda je dozvoljavala Zenitu da je ugrožava, mada je napravila više nego pristojan broj šansi.

„Još moramo biti bolji napred, da završavamo akcije, jer kada već uspemo da “otkinemo” neku loptu na njihovoj polovini moramo da imamo bolju egzekuciju. Ja sam zadovoljan i fizičkim nastupom, i taktičkim i tehničkim. Rezultat nije povoljan, ali ja kao trener ću izvlačiti ono što nama treba da bi bili bolji. Sigurno nije lepo izgubiti, ali bolje je to uraditi u pripremnom periodu, nego kada krene sezona“.

Crveno-beli su utakmicom protiv Zenita završili pripreme za predstojeću sezonu, a prvi takmičarski meč ih očekuje već u petak.

„To je to, ne verujem da ćemo nešto još raditi na nekoj kondiciji, sada je tempiranje forme, “uletanje u pucanj” što bi se reklo sa prvenstvenom utakmicom i sa prvom evropskom. Detalji da ne budemo uspavani, jer smo videli i tokom Svetskog prvenstva koliko sitni detalji mogu da utiču na rezultat. Moramo biti koncentrisani, nema opuštanja, ni u prvom ni u 120. minutu. Moramo uvek da mislimo da će se negativno nešto desiti i da nam to drži pažnju. U principu sam zadovoljan, nije lepo izgubiti, ali bolje i u prijateljskoj, nego u utakmici za bodove“.