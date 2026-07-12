Stanković odveo Zomera u Belgiju!

Briž je prvo razmišljao o belgijskim golmanima poput Kuna Kastelsa i Masa Selsa, ali se odlučio za Zomerovo iskustvo i poslao mu ponudu. Belgijski mediji pišu da je Zomer odbio bolje i atraktivnije ponude iz Španije i Nemačke i da je prihvatio Brižovu na sugestiju mladog srpskog veziste. Stanković je prošlu sezonu proveo u Brižu i ostavio sjajan utisak, zbog čega je Inter rešio da ga otkupi nazad za 23.000.000 evra. Po povratku u Milano, mladi Srbin je razgovarao sa Zomerom i objasnio mu da ga u Belgiji čeka idealna sredina ako prihvati ponudu. Nakon malo razmišljanja, Švajcarac je prelomio i rešio da se preseli u Belgiju.

Tamo ga čeka status prvog golmana i opet će biti deo Lige šampiona. Zomer je u poslednjoj deceniji jedan od najprepoznatljivijih evropskih golmana. Dugo je sa uspehom branio za Borusiju Menhengladbah i reprezentaciju Švajcarske, a onda se preselio u Bajern da zameni povređenog Manuela Nojera. Kada se Nojer oporavio, Zomer je otišao u Inter gde je na golu nasledio Andrea Onanu i tri godine bio sjajan na golu Nerazura.

Ovog leta je italijanski šampion rešio da se rastanu nakon isteka ugovora, a Briž je osetio šansu i uz posredovanje Stankovića doveo iskusnog Švajcarca.