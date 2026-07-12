Otmica mundijalskog hita: Njukaslu propada dogovoreno pojačanje od 60.000.000 evra!

Nakon sjajnih igara na Svetskom prvenstvu, Manzambijeva cena je drastično skočila, iako je u Frajburgu već bio jedan od najboljih igrača. Mundijalske partije su ga lansirale u sam vrh liste najtraženijih igrača na letnjoj pijaci. Njukasl je prvi reagovao i nakon prodaje Sandra Tonalija u Totenhem (a možda i Bruna Gimaraisa) odlučio da odreši kesu za Manzambija. Frajburg je dobio traženih 60.000.000 evra, ali je Aston Vila kontaktirala igrača i savetovala mu da pričeka nekoliko dana...

Mazambi je Vilu već impresionirao u Ligi Evrope prošle sezone gde su se dva kluba sastala u samoj završnici, a dodatno ih je uverio sjajnim partijama na najvećoj svetskoj smotri fudbala. Kada su im stigle loše vesti da je Amadu Onana u meču protiv Amerikanaca pokidao ligamente kolena i da im je hitno potrebna zamena u veznom redu, krenuli su po Manzambija.

Švajcarac je otezao u pregovorima sa Njukaslom i čekao Vilu da sastavi ponudu, da bi danas ona konačno stigla na adresu nemačkog kluba. Još se ne zna tačna sadržina ponude sa Vila Parka, osim da je bogatija od Njukaslove. Kako za klub, tako i za samog igrača. Ukoliko Svrake ne uđu u licitaciju sa nekom ludom ponudom, možemo očekivati švajcarskog vezistu u opremi Aston Vile do kraja sledeće nedelje.

Za Njukasl je ovo još jedan težak udarac na fudbalskoj pijaci ovog leta. Prvo su izgubili trku sa Liverpulom za Viktora Munjoza, potom su morali da prodaju Sandro Tonalija, a trenutno se svim silama bore da zadrže Bruna Gimaraisa pred naletima Arsenala.