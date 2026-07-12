Barselona ima novog trenera: Sekulić preuzima Katalonce

Veliki posao dočekaće doskorašnjeg privremenog trenera Dubaija, sa kojima je došao do istorijske titule u ABA ligi. Barselona je krenula u ozbiljnu rekonstrukciju, počevši od uprave, preko trenera, sve do igračkog kadra. Odlaskom Ćavija Paskvala napravljen je svojevrsni domino efekat jer se Barselona odavno dogovorila sa Žanom Monterom da bude glavni igrač ekipe i pređe iz Valensije, da bi zatim španski stručnjak rekao da neće njega, već Majka Džejmsa. Na kraju, Montero je otišao u Olimpijakos, Ćavi Paskval napustio je mesto trenera, što je automatski značilo da Majk Džejms ne dolazi on je otišao u Efes. Sve što su planirali, brzo je propalo, pa kreću od samog početka.

Trenutno Barselona ima samo šestoricu igrača i uskoro će se aktivirati na tržištu, mada je realno reći da su čekali da završe sve oko dovođenja novog trenera. Sada kada imaju novog šefa stručnog štaba u vidu Sekulića, mogu sa njim da grade novu ekipu korak po korak i da budu konkurentni za narednu sezonu, što je i glavni cilj. Ulazi se u novu eru i nešto drugačije mora da se napravi u redovima ovog velikana. Pune ruke posla imaće novi trener.

Veliko iskustvo ima selektor Slovenije, koji je na toj poziciji već šest godina i beležio je dobre rezultate sa nacionalnom selekcijom koju predvodi Luka Dončić. Kao pomoćnik Igoru Kokoškovu je 2017. godine postao šampion Evrope sa tom reprezentacijom. Karijeru je počeo u Slovanu iz Ljubljane, gde je bio i pomoćnik i glavni trener, a onda vodio Triglav iz Kranja, Koper, Krku - gde je u dva mandata bio i asistent - LTH, Primorsku, Nimburk i kao pomoćnik i kao glavni trener, Lokomotivu Kubanj i prošle godine Zenit.

Posle otkaza Jurici Golemcu, preuzeo je Dubai pred kraj sezone i uspeo da osvoji ABA ligu sa timom iz Ujedinjenih Arapskih Emirata. U vitrini još ima trofeje šampiona Češke i Slovenije, kao i Superkup Slovenije kao glavni trener. Kao asistent ima čak 13 trofeja u Sloveniji i Češkoj.