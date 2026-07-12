Iz Evrolige kod Jokića: Alfa Dijalo potpisao za Denver

Denver Nagetsi su tako veoma jeftino dobili najboljeg defanzivca Evrolige i očigledno je da neće imati ulogu čisto da popuni mesto u timu, već tim iz Kolorada očekuje da krilni igrač ima uticaj na ekipu. To je ono što je trenutno i potrebno Denveru, dobar defanzivac na krilnoj poziciji i pouzdan šuter spolja, kako se to popularno kaže – 3&D. S obzirom da u seleri kepu nemaju ni centa da potroše na nekog od jačih i dokazanih imena NBA lige, okrenuli su se ka drugom najjačem košarkaškom takmičenju sveta i pronašli baš ono što im je potrebno.

Ugovor je zagarantovan do kraja sezone, tako da u tom smislu neće morati da brine Alfa Dijalo, u slučaju da se nešto iskomplikuje. Ako ga otpuste, moraće svakako da mu isplate sav novac koji mu je obećan po jednogodišnjem ugovoru, pa ima i tu sigurnost. Ostaje da se vidi kako će se snaći u NBA ligi, gde će igrati pored Nikole Jokića koji uvek svakog saigrača čini boljim.

Protekle sezone u proseku je beležio učinak od 11,9 poena, 4,4 skoka, 1,4 asistencije i isto toliko ukradenih lopti po meču u Monako. Kao što je navedeno, bio je defanzivac godine u Evroligi i najbolji kradljivac u čitavom takmičenju. Još od dana na koledžu je bio odličan defanzivac, pošto je i na Providensu blistao u defanzivnom delu igre. Nije draftovan u NBA ligi, tako da se posle četiri godine na pomenutom univerzitetu otisnuo u Evropu.

Igrao je jednu sezonu u grčkom Lavriju i proteklih pet u Monaku. Sa Monakom je osvojio tri titule šampiona Francuske, dva Nacionalna kupa, po jedan Liga i Superkup, dok je igra i na dva fajnal-fora Evrolige.