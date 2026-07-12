Iz Evrolige kod Jokića: Alfa Dijalo potpisao za Denver
Vreme čitanja: 2min | ned. 12.07.26. | 22:44
Doskorašnji igrač Monaka seli se u NBA ligu i to u Denver Nagetse
Dobio je Nikola Jokić novog saigrača i to direktno iz Evrolige, konkretno iz Monaka. Alfa Dijalo, doskorašnji košarkaš tima iz Kneževine i zvanično najbolji defanzivac Evrolige za prošlu sezonu, karijeru će nastaviti u Denver Nagetsima. Košarkaš iz Njujorka će tako u 29. godini debitovati u NBA ligi, gde će igrati rame uz rame sa najboljim košarkašem sveta.
Kako prenosi najpoznatiji NBA insajder Šams Čaranija, Alfa Dijalo potpisao je jednogodišnji ugovor vredan 1.400.000 dolara po sezoni. To je ujedno i najmanji mogući ugovor koji može da se potpiše u NBA ligi, konkretno ako nije dvosmerni. Nije očigledno razmišljao o novcu jer je bolji ugovor mogao da dobije u Evropi, već je hteo da se oproba u NBA ligi.
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Denver Nagetsi su tako veoma jeftino dobili najboljeg defanzivca Evrolige i očigledno je da neće imati ulogu čisto da popuni mesto u timu, već tim iz Kolorada očekuje da krilni igrač ima uticaj na ekipu. To je ono što je trenutno i potrebno Denveru, dobar defanzivac na krilnoj poziciji i pouzdan šuter spolja, kako se to popularno kaže – 3&D. S obzirom da u seleri kepu nemaju ni centa da potroše na nekog od jačih i dokazanih imena NBA lige, okrenuli su se ka drugom najjačem košarkaškom takmičenju sveta i pronašli baš ono što im je potrebno.
Ugovor je zagarantovan do kraja sezone, tako da u tom smislu neće morati da brine Alfa Dijalo, u slučaju da se nešto iskomplikuje. Ako ga otpuste, moraće svakako da mu isplate sav novac koji mu je obećan po jednogodišnjem ugovoru, pa ima i tu sigurnost. Ostaje da se vidi kako će se snaći u NBA ligi, gde će igrati pored Nikole Jokića koji uvek svakog saigrača čini boljim.
Protekle sezone u proseku je beležio učinak od 11,9 poena, 4,4 skoka, 1,4 asistencije i isto toliko ukradenih lopti po meču u Monako. Kao što je navedeno, bio je defanzivac godine u Evroligi i najbolji kradljivac u čitavom takmičenju. Još od dana na koledžu je bio odličan defanzivac, pošto je i na Providensu blistao u defanzivnom delu igre. Nije draftovan u NBA ligi, tako da se posle četiri godine na pomenutom univerzitetu otisnuo u Evropu.
Igrao je jednu sezonu u grčkom Lavriju i proteklih pet u Monaku. Sa Monakom je osvojio tri titule šampiona Francuske, dva Nacionalna kupa, po jedan Liga i Superkup, dok je igra i na dva fajnal-fora Evrolige.