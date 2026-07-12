Fransisko imao istu ponudu sa pet strana: Čekam NBA i dalje, znaće se brzo

Ima fore do 20. jula neko iz NBA lige da pokupi Silvena Fransiska jer je taj datum stavljen u ugovoru za klauzulu u slučaju odlaska preko bare. Ako se neko iz NBA lige do tada pojavi i hoće da potpiše francuskog beka, ugovor sa Asvelom se poništava i on je slobodan da ode u NBA ligu, bez ikakvog obeštećenja i bez plaćanja penala. Pisali su francuski mediji nedavno da je taj rok do 30. jula, međutim sada smo direktno od igrača saznali da ekipe iz Sjedinjenih Američkih Država imaju deset dana manje da ga uzmu. Ako ga niko ne pokupi, gledaćemo ga naredne sezone u dresu Asvela. Sa svim onim masnim ugovorom.

Međutim, nije Asvel bio jedini koji mu je ponudio toliki novac. Kako je rekao Silven Fransisko za "BeBasket", bilo je čak pet ekipa sa istom ponudom.

"Pet klubova mi je ponudilo isti finansijski ugovor i bili su spremni da čekaju do 20. jula, kada ističe moja NBA izlazna klauzula. Međutim, projekat u Francuskoj bio mi je privlačniji od svih ostalih. Da budem lider jednog francuskog kluba, da se borim za plasman na Fajnal-for Evrolige, a možda čak i da osvojim Evroligu. To bi bilo ostvarenje sna. Zaista sam mogao da zamislim sebe tamo i lepo je što ću biti bliže svojoj porodici", kaže sjajni košarkaš.

Kao što je rečeno, glavni cilj svakako ostaje odlazak u NBA ligu.

"Ako u mom ugovoru postoji NBA klauzula, onda postoji s razlogom. Moj cilj je i dalje da zaigram u NBA ligi. Međutim, klauzula ističe 20. jula, tako da će vrlo brzo sve biti jasno", jasan je Fransisko.