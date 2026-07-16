Dembele na poluvremenu digao glas: Kritikovao saigrače u svlačionici i iznervirao ih

Turnir nije bio ni počeo, a trzavila je bilo. Na jednom od treninga Usman Dembele dao je sebi za pravo da stane pred Kilijana Embapea i pojasni mu šta ne valja i šta mu se ne sviđa. Nije mu se dopalo njegovo zalaganje u defanzivi, bio je stava da se ne daje dovoljno pozadi. Direktna zamerka kapitenu tada, a nova, velikoj većini saigrača, na poluvremenu utakmice protiv Španije.

Gubili su Francuzi, načeo ih je sredinom prvog dela Mikel Ojarzabal, a u svlačionici je Zlatna lopta vodila glavnu reč, prema navodima uglednog L‘Ekipa. I to što je Usman Dembele rekao, nije selo baš svima. Zapravo, mnogima nije.