Dembele na poluvremenu digao glas: Kritikovao saigrače u svlačionici i iznervirao ih
Vreme čitanja: 2min | čet. 16.07.26. | 16:30
Nije mu se dopalo kako vrše presing, a oni su stava da se buni samo kada ima problem
Turnir nije bio ni počeo, a trzavila je bilo. Na jednom od treninga Usman Dembele dao je sebi za pravo da stane pred Kilijana Embapea i pojasni mu šta ne valja i šta mu se ne sviđa. Nije mu se dopalo njegovo zalaganje u defanzivi, bio je stava da se ne daje dovoljno pozadi. Direktna zamerka kapitenu tada, a nova, velikoj većini saigrača, na poluvremenu utakmice protiv Španije.
Gubili su Francuzi, načeo ih je sredinom prvog dela Mikel Ojarzabal, a u svlačionici je Zlatna lopta vodila glavnu reč, prema navodima uglednog L‘Ekipa. I to što je Usman Dembele rekao, nije selo baš svima. Zapravo, mnogima nije.
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Usmanu Dembeleu jedno je bolo oči, a to je način Francuska reaguje na presing. Bio je ubeđen da je sve loše iskoordinisano, da saigrači ne rade sve kako bi trebalo. Cela ekipa.
Gotovo da ništa u polufinalu Francuzima nije išlo od noge, najbolji se nisu videli. Kilijan Embape još tu i tamo, ali su Majkl Olise i Usman Dembele prodali „mali milion“ lopti. Na sve to Zlatna lopta je krenula da ukazuje saigračima na stvari koje loše radi i nimalo im se kritike nisu svidele.
Kako piše L‘Ekip, uspeo je Usman Dembele da ih iznervira. Deo njih veruje da se krilni napadač Pari Sen Žermena buni samo kada ima problem, kada njemu ne ide, te da, u neku ruku, na taj način pokušava da svali krivicu na druge i „opere“ sebe za slabije izdanje.
Dizanje glasa bilo je kontraproduktivno.
Samo što se utakmica nastavila, Francuska je još jednom kapitulirala. Ponovo je popustila odbrana, prelako su Španci izneli loptu, kombinovali su Dani Olmo i Pedro Poro na malom prostoru, i naposletku je desni bek smestio loptu iza leđa Majka Menjana. Ostatak polufinala bio je pravo mučenje za ekipu Didijea Dešana.
Problemi su nastali na terenu, ali izgleda da je sve produbljeno u svlačionici i da je već tada propala svaka šansa za povratak.