Liga nacija: Grčka čeka Srbiju u Volosu

Nemačka i Holandija su favoriti u grupi 2 Lige nacija A, po svim ocenama, dok će se Srbija i Grčka boriti za treće mesto. A, ono nije beznačajno, naprotiv: treće mesto donosi poziciju u prvom šeširu na žrebu za kvalifikacije za Evropsko prvenstvo. I izbegava direktno ispadanje u Ligu nacija B.

Srbija će dočekati Grčku u Beogradu u prvom kolu takmičenja 24. septembra, a danas je objavljena zanimljiva informacija: utakmica šestog kola (16. novembar), koja može da bude odlučujuća u toj borbi za treće mesto, igraće se u – Volosu. Ni u Atini, niti Solunu.