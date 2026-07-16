Liga nacija: Grčka čeka Srbiju u Volosu
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Vreme čitanja: 1min | čet. 16.07.26. | 17:02
Zanimljiv izbor stadiona za poslednji meč grupe
Nemačka i Holandija su favoriti u grupi 2 Lige nacija A, po svim ocenama, dok će se Srbija i Grčka boriti za treće mesto. A, ono nije beznačajno, naprotiv: treće mesto donosi poziciju u prvom šeširu na žrebu za kvalifikacije za Evropsko prvenstvo. I izbegava direktno ispadanje u Ligu nacija B.
Srbija će dočekati Grčku u Beogradu u prvom kolu takmičenja 24. septembra, a danas je objavljena zanimljiva informacija: utakmica šestog kola (16. novembar), koja može da bude odlučujuća u toj borbi za treće mesto, igraće se u – Volosu. Ni u Atini, niti Solunu.
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Fudbalski savez Grčke prijavio je stadion Pantesaliko za organizaciju duela sa Srbijom, čeka se samo da to potvrdi UEFA, pišu tamošnji mediji. Na stadionu u Volosu do sada je, uglavnom, igrala ženska reprezentacija Grčke, a igralo se i finale Kupa za muškarce ove godine.
Reprezentacija Srbije je za sve tri utakmice u grupi, protiv Grčke (24. septembar), Holandije (27. septembar) i Nemačke (13. novembar) prijavila stadion Crvene zvezde.
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