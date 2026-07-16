Zvezda ima dovoljno Betmena, potreban joj je pouzdan Robin

U moru igrača koji vole da su centru pažnje, kako na terenu, tako i van njega, poput naravno Čime Monekea i Džordana Nvore , metaforički rečeno Betmena, Zvezdi je upravo potreban jedan Robin. Igrač koji je kvalitetan, definitivno može da doprinese igri u oba pravca, a jasno je da Kramer neće biti centralna figura ni jedne petorke Ibona Navara , posebno kada govorimo o Evroligi.

Među tim pretpostavljenim potezima definitivno ni u čijem „tefteru“ nije bio zapisan David Kramer , momak kog su u Zvezdi u potpunosti sakrili od očiju javnosti. Nemački košarkaš svakako ne predstavlja bombastično pojačanje, ne spada u krug igrača koji imaju veliku reputaciju u evropskoj košarci, ali je možda upravo to njegov najjači adut u ovoj crveno-beloj ekipi.

Sa sličnom reputacijom je u Zvezdu došao i Džoel Bolomboj, od koga se nije mnogo očekivalo, ali je vremenom izrastao u jednu od ključnih figura tima koji je tada sa klupe vodio Janis Sferopulos. Naravno, Kramer nije ni sličan tip igrača sjajnom centru, ali bi mogao da ima važnu ulogu tokom dugačke evroligaške sezone.

Pre svega, u elitnom evropskom takmičenju koje će vrveti od bivših NBA asova i dokazanih evroligaških košarkaša, bitna stavka svake ekipe je raznolikost, koju Zvezda definitivno dobija potpisom nemačkog igrača. Sjajan šut za tri poena koji je bio evidentan još dok je pomenuti košarkaš nastupao za Tenerife mogao bi da preokrene momentum u trenucima kada crveno-beli uđu u letargiju, te se čini da su sve vreme za petama protivniku, ali nikako ne uspevaju da naprave konačan iskorak.

Sve pristalice crveno-belih su u nebrojao navrata tokom prethodnih sezona grizle nokte tokom takvih perioda igre, kada je jednostavno nedostajalo pravo rešenje u napadu, jer su nosioci igre prečesto bili „pročitani“ od strane protivničkih defanziva. Problemi ove vrste se najbolje rešavaju upravo šutem, što je znao da demonstrira Ajzea Kenan još tokom sezone 2024/25, ali Kramer svakako poseduje drugačije karakteristike od nekadašnjeg beka Hjuston Roketsa.

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Pre svega, momak rođen u Slovačkoj je viši 13 centimetara od Kenana, što je jako bitna stavka jer mu daje mogućnost da mnogo lakše završava akcije na obruču. Pokazao je Kramer da mu kontakt igra nije strana, može da pokupi skok, zakuca u tranziciji, dakle – nije klasičan „catch and shoot“ igrač.

Višedimenzijonalnost je na ceni u modernoj košarci, a njegove fizičke predispozije mu donose upravo to. Sposoban je da preuzima visoke igrače u odbrani, a uzimajući u obzir da je prošao kroz nemačku školu košarke, možemo sa sigurnošću tvrditi da mu ne nedostaje disciplina, kao ni sposobnost da se podredi timu. Kako Zvezda ima već dovoljno košarkaša koji vole da imaju loptu u rukama, a u današnje vreme nije lako pronaći igrača kom lični performans nije apsolutni primat, Kramer bi mogao da bude bitan šraf ove ekipe.

Uz to, Kramer je bio član reprezentacije Nemačke koja je osvojila Mundobasket 2023. godine, pobedom nad Srbijom u finalu. Bivši igrač Tenerifa nije zabeležio nastup u nokaut fazi tog turnira, ali sama činjenica da je bio među 12 košarkaša koji su se popeli na krov sveta sa sobom nosi veliko iskustvo koje u manjoj ili većoj meri usađuje pobednički mentalitet kod samog igrača – ono što je svakako potrebno Zvezdi nakon dve razočaravajuće sezone u Evroligi.