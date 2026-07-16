Valančijunas objasnio zbog čega je otišao u Evropu i zašto se nije čuo sa Jokićem

Centar koji iza sebe ima više od decenije igranja na najvećoj svetskoj pozornici svestan je da je atmosfera u evropskim dvoranama neuporediva sa onom u Americi, i jedva čeka da je oseti u Žalgirio Areni.

„Mnogo se priča o tome kako su podrška evropskih navijača i atmosfera u dvorani drugačiji nego u NBA ligi. Mislim da je košarka svuda košarka, ali svakako želim da osetim taj duh i kako se on širi kroz celu arenu. To iskustvo će verovatno biti najjače tokom prve evroligaške utakmice.“

Prelazak sa NBA pravila na evropsku košarku zahtevaće određeno vreme za prilagođavanje, ali Valančijunas veruje da mu bogat staž u dresu reprezentacije Litvanije na FIBA takmičenjima garantuje brzu tranziciju.

„Biće drugačije. Igrao sam evropsku košarku sa reprezentacijom mnogo puta tokom leta. Naravno, moraću da promenim nekoliko detalja i određene aspekte koji možda više odgovaraju evropskoj košarci nego NBA ligi. Ali košarka je košarka – i dalje morate da ubacite loptu u obruč. To je ono što me pokreće. Radim to od detinjstva i ne mogu da zamislim sebe da radim bilo šta drugo.“

Valančijunas je prošlu sezonu proveo u Denver Nagetsima, gde je delio svlačionicu sa srpskim asom Nikolom Jokićem i bio mu prva zamena. Na pitanje novinara da li su ga bivši NBA saigrači, uključujući i Jokića, već kontaktirali nakon ozvaničenja transfera, litvanski centar je odgovorio.

„Još uvek ne. Sve je još uvek veoma sveže, pa ćemo videti kako će se odvijati i kako će se sve složiti. Ali razgovarao sam sa dosta ljudi o celoj ovoj situaciji. Postoji želja da uživam u košarci, a to je najvažnije.“

Na kraju, upitan protiv kog evroligaškog rivala najviše želi da odmeri snage, iskusni centar je ostao skroman, istakavši da mu je jedini fokus dobra priprema i sama igra.

„Samo želim da uživam u košarci. Mislim da su svi protivnici podjednako jaki i podjednako pobedivi“, zaključio je Valančijunas.